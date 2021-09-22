社評：恒大絕非不能倒 宏觀經濟應無憂

債務規模大危機深重

土儲多能否變現關鍵

恒大債務並非新問題，今次導火線是旗下投資公司本月8日起未能按期兌付9.34億元（人民幣，下同）理財產品，有消息稱未兌付的理財產品總額約400億元。據報道，恒大又通知兩間銀行，暫停支付昨日到期的貸款利息。截至6月30日，恒大的債務為1.97萬億元。恒大在內地280多個城市有逾千個地產項目，公司坦承本月銷售明顯惡化，令已相當嚴重的現金流問題雪上加霜，標普評級因此已將恒大及其子公司的信用評級下調至「CC」，外界擔心其財務危機會影響內地的金融體系，甚至影響全球股市。8月內地房地產數據顯示，在當局強力調控措施影響下，70個城市樓價按月漲幅跌至年內新低，二手樓價按月下行城市數量升至近兩年高位。因此，有分析稱，內地樓市臨近「爆煲」，而恒大危機可能是引爆點。

恒大的債務危機的確嚴重。恒大的債務金額相當於內地去年GDP的2%，成為全球負債最多的開發商，惟恒大的總資產仍有2.38萬億，剔除預收樓花款，資產負債率約81%，表面上未到資不抵債地步。同時，恒大有778個土地儲備項目，以及146個舊城改造項目，土地仍是具價值資產。但同時亦有分析指恆大的項目及地皮多在較偏遠的地方，估值隨時大上大落，套現亦不易，所以近期其債價出現低處未算低的情况。

雖然如此，內地樓市成交依然暢旺，國家統計局數據顯示，1至8月商品房銷售面積按年增長15.9％，較2019年同期增長12.1％，其中住宅銷售面積增長16.5％；同期商品房銷售金額按年增長22.8％，住宅銷售額增長24.5％，可見樓市整體情况仍算平穩。而且，內地人買樓首期比率較高，銀行受大量銀主盤拖累、導致樓價斷崖式下跌的可能不大。

內地房地產業早年獲地方政府大力支持，恒大等發展商以高負債、高槓桿、高周轉、低成本的「三高一低」模式，迅速壯大。但當2016年中央實行「去槓桿」及「房住不炒」政策後，恒大軟着陸不成，反而試圖多元化經營，大肆擴張，先後涉足金融、汽車等領域。原本債務壓力就很沉重，公司內部管理又出現狀况，屋漏兼逢連夜雨，終釀苦果。創辦人許家印家族持有集團76.7%股份，10年間累計分紅逾800億元，部分在境外兌付，被指「債留國內，財流境外」；同時，拖欠供應商帳款，拒付員工高息債券，高層卻可提前套現……種種表現，都被指掏空公司信用。

對內地房企的營運狀况，當局一直高度關注。去年推出「撇除預收款後資產負債率70%」、「淨負債率100%」、「現金短債比小於1倍」的「三條紅線」，對房企有息負債規模增幅設限，對恒大這類仰仗現金流周轉的高負債房企，無異於敲響警鐘。

爆煲事件頻發可拆彈

恒大須自清難成雷曼

今次恒大自爆財困，被指有向政府求救之意，但官方迄今態度審慎。上月人民銀行、銀保監曾約談恒大負責人，要其「積極化解債務風險」，還特別要求「做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息」，對於其後續影響，只說「還需要觀察」。

其實，近年內地類似恒大的所謂「爆煲」事件並不鮮見，從P2P網貸平台，到萬達集團、海航集團，都經歷過類似的財務危機，從處理「明天系」的包商銀行、「安邦系」的成都農商銀行等金融企業重組案中，當局也積累了豐富經驗，現階段不出手、不發聲，或更有利於恒大自身化解風險。

房地產調控政策已行之有年，恒大債務違約是調控力度的證明，而非地產業「爆煲」標誌。作為一家非金融類企業，恒大危機也不會引發系統性金融風險。恒大入股的盛京銀行規模不大，影響有限。近年內地經常有公司數以千億計的債務出問題，但宏觀經濟年年增長，有驚無險，證明讓其孤立地「爆」，不連環「爆」，變相成功拆彈，經常小「爆」，還可以排除風險隱患，避免釀成「系統性金融風險」。

解鈴還須繫鈴人，恒大的問題終歸要其管理層自身面對，公司治理的荒腔走板，主事者須自食其果。中國已經過了將一家公司存亡動輒與社會穩定掛鈎的時代，沒有誰是「大到不能倒」的。恒大已啟動以物業還債、勒令提前兌付的高層退錢等，都是盡力自救的舉動，最終能否如許家印所言，走出「至暗時刻」，還需視乎諸多因素，即使最終要破產重組，也不過是許家印家族出局，無礙中國經濟大局。

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