社評：選委面目認知待清晰 良政善治須實踐檢驗

選舉制度範式已轉移

泛民建制框架變過時

今年3月，全國人大通過修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」，香港政治生態迎來根本轉變，3場重要選舉接踵而來，選委會是第一仗，對之後的立法會及行政長官選舉，也有重要影響，1500名選委不僅負責推選特首，還會直接選出40名立法會議員，以及就所有參選人提名把關。選委會職權擴大，在新制度下發揮關鍵作用，然而必須承認的是，今選舉氣氛談不上很熾熱，昔日建制派與非建制派傾力動員宣傳場面不再，選民基礎大幅減少，公眾關注度亦明顯下降，選舉後最多人談論的，甚至不是選舉結果，而是為何區區點算4000多張選票，居然也會「倒瀉籮蟹」，由物流搬運票箱到電子點票都出現問題，官僚「甩轆」不濟，花了10多小時才完成點票工作，令人費解。

今屆選委會，合資格選民人數由上屆20多萬，變至不足1萬，絕大部分選委席位均為當然委員，又或在界別沒有競爭下自動當選。周日的選舉，只涉13個界別，由412人競逐364席，選民人數不足5000，部分界別更是以「團體選民」為主，結果是很多界別投票率都很高，個別甚至達到100%，然而由於新舊制度差別太大，將今屆投票率拿來跟上屆比較，並無意義。

回首過去數十年香港政治發展，所有人都慣了以建制對非建制的視角，看待大大小小選舉，然而這個分析框架在新制度下已失去指導作用。反修例風暴期間，傳統民主派跟激進派「兄弟爬山」，互相呼應不切割，其後更提出「35+」攬炒計劃，中央認為必須落實「愛國者治港」，整個選舉制度新設計的核心，就是將「反中亂港」勢力連根拔起，不容他們進入體制。今次選舉打着「非建制派」旗幟的參選者，少如鳳毛麟角，唯一當選的狄志遠，很多泛民支持者早已不視之為同道人。當然，什麼是「非建制」、什麼是「親建制」，界線怎麼劃，其實也很取決於政治觀點與角度。舉例說，一些循專業界別成為選委的人，以往其實並沒有太多政治色彩，着眼的就是代表業界發聲，以「建制」、「非建制」這一舊框架去標籤他們，在新形勢下其實亦未必合適。

今次選委選舉，無法再用以往的政治坐標去觀察分析，除了「愛國者治港」外，很多事情都看不透，立法會選舉、行政長官選舉會朝什麼方向發展，現階段更無從評估。有學者認為，香港將從「對抗型政治」走向「協商型政治」，有意見甚至認為，今次選舉標誌香港朝向良政善治邁出了一大步。過去10多年，「對抗型政治」確令香港嚴重內耗，當局施政寸步難行，重建「良政善治」當然是好事，可是這個願景能否成真，仍得走着瞧。「協商型政治」初步看來確是眼前發展方向，可是這種政治新形態，是否有助香港革弊興利，同樣需要時間觀察。

部分選委政綱含糊

利益取向左右大局

這次選委會選舉，部分界別的席位，僅比參選人數略少一些。有參選者表示，只要不是等額選舉，自然就有競爭，人人都要落力向所屬界別拉票，不能托大，惟無可否認，今次選舉的競爭性，明顯遠遜從前。選舉競爭大，好處之一是參選人必須努力多向選民解說政綱和主張，爭取支持，選民基礎愈大，解說工作亦必然愈多。觀乎今屆選舉，部分選委向外介紹政綱，說得非常籠統，說得最多是「擁護基本法」、「愛國者治港」一類口號，有時甚至只得寥寥數字。

當然，並非所有參選人皆如此，一些專業界別參選人為了拉票，有向所屬界別選民交代較具體政綱，然而必須承認，一般市民並不清楚選委們在一些重大社會、經濟、民生議題上，秉持什麼立場，因而覺得選委會面目模糊，不知道他們在之後的兩場選舉，將把香港引領往何方。新一屆選委，在愛國者治港這面旗幟下，政治同質性必然較高，至於利益方面的同質性，則是一個問號。選委會由社會不同界別組成，每個界別都有其自身利益和視角，理論上，所有選委在反映界別意見之餘，也應該顧全大局，以公共利益作為最大公約數，倘若任由私利凌駕公益，就會淪為特權小圈子。香港能否實現良政善治，還看選委們日後有何表現。

■歡迎回應editorial@mingpao.com