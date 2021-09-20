社評：鼓勵年輕人闖大灣區 粵港政府共商拆藩籬

鼓勵年輕人到大灣區創業就業的措施，並非始於今天，過去中央與特區政府也有過嘗試，但成效不彰。特區政府今年1月推出了「大灣區青年就業計劃」，提供2000個名額。年輕人對此反應並不熱烈，截至8月底，410間企業提供了3500個職位空缺，以月薪不低於18,000元聘用香港的大學畢業生，特區政府提供1萬元補貼，雖然待遇「優厚」，但只有約800人響應。

大灣區萬千職位向港青招手

各種優惠措施不斷推陳出新

廣東方面對於吸引香港年輕人到大灣區，不遺餘力，深圳設置5個公務員職位，定向招聘港人，並首次接受在香港取得學位的申請者，珠三角開放9000個事業單位的職位，提供給港澳籍青年投考。大灣區不同城市給予在當地就業的港籍青年每年補貼一兩萬元人民幣等等，同時實施「港人港稅」，個稅最高15%，超出部分免徵或可以退稅。這些措施愈來愈多，也愈來愈優惠。

然而，無論粵港兩地政府的補貼不斷加碼，但仍然沒有得到足夠的響應。雖然申請者也不少，但很多是在內地大學升學，以及取得香港身分但長期在內地生活的「離岸港人」，真正土生土長的港人去到大灣區工作或者創業者，人數仍然不多。其實，從香港的失業率來看，香港年輕人要在香港找工作不難，要他們提起勇氣離開「舒適區」，顯然是動力不足的。

最新公布的「惠港青年八項」，從中學生交流機會，到大學生實習計劃、就業崗位，給予獎學金及舉辦科學比賽，提供創業政策輔導與配套基金等等，幾乎是全方位考慮。

無論中央政府還是特區政府，鼓勵香港年輕人融入大灣區，當然有長期的政治考慮，但從年輕人的實際來看，也是實惠的。由於香港經濟發展模式比較單一，並非每人都適合從事金融或者房地產行業，同時也限制了一些學生在某方面發展的想像空間，大灣區無論在市場規模與行業多樣性，都比香港要大得多，年輕人到內地發展，不但有各種嘗試的機會，還可以熟悉市場與行業，建立人脈關係，最起碼可以了解來自不同背景的人的想法與期盼，這些對港人未來在內地或者回港發展，甚至聯繫國際市場，都有好處。

年輕人缺乏原動力到大灣區闖蕩，有很多原因，鼓勵措施要貼身，效果才能彰顯，然而，從目前的各種措施看，都偏向於從上而下的思維，缺乏從年輕人的角度去考慮，沒有聽到他們的聲音，更糟糕的是官僚機構把它作為政治任務，敷衍塞責，這次「惠港青年八項」的政策，只有官方講話，沒有具體的申請辦法，即屬一例，特區政府勞工處內地就業資訊網頁5個月也沒有更新，也可見一斑。

港人身分內地生活諸多不便

粵港政府缺乏溝通藩籬高築

香港融入國家發展大局是一個戰略性的部署，千頭萬緒，殊不容易，但有一些最基本可以做的，卻被粵港兩地政府忽視，比如港人在內地生活的各種不便。撇開疫情原因而導致的通關障礙，香港人在內地辦事，居民證在乘坐飛機、高鐵等方面是十分便利的，但大多數銀行的系統，則仍然只接受回鄉證，凡此種種，令人感覺不知道什麼情况下會遇到什麼困難。

疫下來往粵港兩地，撇開隔離政策問題，究竟提供核酸檢測報告需要電子版還是紙質版，不同關口在不同時間都會不同，甚至由於採用不同網絡供應商而會出現在內地關口顯示的「綠碼」到了香港關口會變「黃碼」的情况，煩不勝煩。這些都反映粵港兩地政府毫無溝通，政策不統一而令使用者無所適從。兩地政府互認對方文書方面，更有種種不是。

粵港兩地政府在這些看似瑣碎的問題上不加以解決，令港人在內地生活無法「無憂無慮」，什麼優惠措施所付出的雙倍努力都會被抵消。

粵港兩地本來在文化上同源同種，近年交通設施十分便捷，加上兩地經濟水平愈來愈接近，這些都給年輕人到大灣區發展創造了良好的條件。實際上，也有不少有遠見的年輕人，早已經勇於去嘗試做第一個吃螃蟹的人，到內地創業興辦科創企業而飛黃騰達的例子，不勝枚舉，今年還有一名香港大學畢業生，到深圳應聘競爭十分激烈的教師崗位脫穎而出，深圳公務員的工資水平已經達到稅後年薪20萬到35萬元人民幣，吸引力正在不斷提升。

粵港兩地政府推出各種鼓勵香港年輕人到大灣區發展的措施，無論是考慮到對年輕人長遠發展的好處，以及香港整體融入大灣區的佈局，都十分必要，但首先要做的是，拆除阻礙年輕人規劃到大灣區發展的各種藩籬。

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