社評：擴散核潛技術禍害深 美英澳助長文明衝突

核潛為攻擊非防禦

AUKUS升級軍事競賽

澳洲與很多亞洲國家一樣，長期奉行「安全靠美國、經濟靠中國」外交方針，然而隨着美國愈益擔心「世界一哥」地位有朝被中國取代，亞太區形勢亦出現變化。部分亞洲國家一再表示，不想被迫在中美之間選邊站，澳洲卻選擇一面倒傾向美國。

過去兩年，中澳關係急速惡化，由南海、台海到疫情溯源，澳洲不僅站在美國的一邊，還高調為華府助拳，澳洲防長甚至一再揚言，不排除要跟中國作戰，前總理基廷最近便公開批評，現任莫里森政府為取悅美國，對北京採取挑釁態度，事事以美國馬首是瞻，對華外交政策喪失獨立自主性。「AUKUS」標誌澳洲已將所有注碼全押在美國，再無回頭路。美英澳本來就是「五眼聯盟」成員，共享情報，「AUKUS」將3國進一步綑綁在一起，英國官員明言，新同盟較「注重」海事和軍事方面的合作，澳洲則宣布購入美國「戰斧」巡航導彈。「AUKUS」雖未提及軍事協防，然而視之為「準軍事同盟」亦不為過。

「AUKUS」甫成立，美英即宣布協助澳洲部署核動力潛艇，預料至少有8艘。3國領袖聲稱，這是為了3國都有最現代的能力「抵禦威脅」，然而眾所周知，潛艇是進攻型而非防衛型武器，核潛艇的最大特點，是能夠長期隱匿深海，隨時發射導彈奇襲，英國的核武震懾力，就是透過任何時候都有一艘攜帶核彈的核潛艇在外巡航來體現。澳洲組建核潛艇艦隊，表面說是「抵禦威脅」，實際明顯可以用來威脅攻擊別國，對象可以是中國，也可以是其他東南亞國家，澳洲此舉必然刺激區內軍事競賽。印尼與澳洲曾有不少齟齬，面對澳洲擴軍，印尼有何反應，需要長期留意。

澳洲是《不擴散核武器條約》（下稱《條約》）和《南太平洋無核區條約》的締約國，莫說核彈，連民用核能設施也沒有。現在澳洲忽然要引入核艇潛，南太平洋國家和反核組織普遍不滿。「AUKUS」3國企圖淡化爭議，強調澳洲並非要部署核武，而是在潛艇配備「核能推進系統」，他們已就合作一事，告知國際原子能機構（IAEA），云云。

根據《條約》，無核武國家承諾不接受其他國家轉讓核武器（核彈），又或接受製造核武援助；與此同時，條約支持「和平使用核能」，容許締約國在民用核能計劃發展方面，轉讓核技術作和平用途。現在美英澳的做法，其實是在鑽空子。核推進系統當然不是核彈，可是將之用在核潛艇上，明顯涉及軍事用途，與民用核能發電設施是兩回事。3國跟IAEA「打招呼」，將軍用核推進器技術，當成是民用核設施處理，混淆視線，若考慮到核潛艇長期隱匿不知其蹤的特性，IAEA也不可能定期檢查核燃料棒處理情况。

盎格魯撒克遜同氣連枝

製造文明衝突人類不幸

核推進器是極敏感技術，華府只曾在1958年跟英國分享過，當時還未有《條約》。放眼世界，目前只有中英美法俄及印度擁有核潛艇，它們全是核武國。美英向澳洲輸出核技術作軍事用途，讓澳洲成為「核武國俱樂部」以外首個公開擁有核潛艇的國家，將開極壞先例，其他國家可能有樣學樣，伊朗可以找俄羅斯協助建核潛艇，沙特等國家也可以找門路。美英澳做壞規矩，可引起蝴蝶效應，令其他衝突熱點的軍事競賽升級，後患無窮，IAEA不應做美國的應聲蟲。

澳洲多年來高舉無核旗幟，站在道德高地，組建核潛艇艦隊一事令反核人士質疑，澳洲「不求核武」承諾是否可靠。曾獲諾貝爾和平獎的國際廢除核武運動（Ican）便認為，澳洲引入軍用反應堆，「一隻腳已踏進發展核武的大門」，「為核武擴散帶來明顯風險」。澳洲為了今次決定，撕毀與法國價值數百億美元的常規潛艇合約，法國大為光火，直斥美澳「背後插刀」。法國不滿與錢有關，惟這並非全部原因。法國和歐盟對美英澳未有諮詢其他盟友便另起爐灶，同樣非常憤怒。歐洲外交界形容，美英澳的做法，形同將歐洲當成局外人，事件將令歐盟更決心將「戰略自主」放在首位。

已故美國政治學者亨庭頓的「文明衝突論」，認為冷戰後的世界秩序，可能演變為不同文明陣營的對立，不少學者反駁，文明衝突是自我實現預言，不同文明絕對可以避免衝突。以美國為首的「五眼聯盟」，本已帶有「盎格魯-撒克遜」（Anglo-Saxon）同氣連枝色彩，「AUKUS」進一步將這種文明壁壘軍事化，以中國為假想敵，實際就是給文明衝突推波助瀾。倘若中美競爭由「修昔底德階阱」，演變成兩個文明的衝突，這將是人類歷史的不幸。

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