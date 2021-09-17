社評：金融互聯互通再邁步 把握機遇香港要奮發

中央擴大開放展決心

香港金融中心添助力

內地擴大金融業對內對外開放，香港與內地金融互聯互通亦不斷深化。2014年的滬港通，成為首個互聯互通項目，之後3年，年年都有重大項目，基金互認、深港通和北向債券通相繼推出，惟兩地互通步伐在2017年後有所放緩，跨境理財通及南向債券通一直只聞樓梯響，直到最近兩周才有突破。

2015年內地股災後，中央非常關注金融安全，隨着中美交惡，國際形勢愈益複雜，加上香港反修例風暴爆發，內地推進金融開放和互聯互通，更是份外審慎。屈指一算，這次跨境理財通和南向債券通出台，距離上一個啟動的互聯互通項目，已超過4年。《十四五規劃綱要》提到，支持香港提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐，深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。對中央而言，香港局面已回穩，現在是時候推進相關工作。

今年以來，內地對互聯網平台企業等作出整頓，一場監管風暴在國內外引起廣泛關注。從中央角度，整頓是為了促進公平競爭環境反壟斷，打擊業界不良風氣，推動「共同富裕」，然而部分人習慣以「國進民退」一類意識形態概念，看待內地決策，認為中央收緊對民企和外資的控制，懷疑內地擴大開放政策可能有變；在香港，一些人則關注北京設立證券交易所，以及前海合作區深化改革方案，長遠對香港有何影響。中央多次表明，擴大金融開放仍在按部就班推進，中證監等亦再三重申，堅決維護香港國際金融中心地位，A股指數期貨、跨境理財通和南向債券通相繼出台，都是一些實實在在的舉措，有助減少香港和境外投資者疑慮，發揮定心丸作用。

資金永遠流向有錢賺的地方，不會因為政治炒作而變。3項跨境金融新措施，既有利香港金融中心地位，亦有助內地資本市場及人民幣國際化。中國資本市場已成為世界第二大市場，A股總市值超過80萬億元人民幣。彭博社報道，去年底以來，世界各地投資者的資金，持續流入內地股債，上月海外投資者購買了269億元人民幣的內地股票，為3個月來最高。港交所推出的A股指數期貨合約，為愈來愈多參與A股市場的海外投資者，提供重要的風險管理工具，料可促進長線資金流入內地市場；另外，由於它獲內地正式批准，比起新交所同類期貨產品「富時A50」，有一定優勢，這對於提升香港金融競爭力，將有明顯好處。

跨境理財通啟動後，內地9個城市及港澳居民可以在彼此機構進行投資，每人最高額度為100萬元人民幣，「南向通」和「北向通」各設每日1500億元額度。雖然措施落實初期，港人無法在港遙距開立內地銀行投資戶口，本地參與機構亦只限銀行，證券業界暫時未能問津，然而作為內地首個允許普通投資者可常規地作跨境投資的計劃，理財通是中國開放資本帳的重要一步，亦可擴大香港財富市場的輻射範圍，吸引更多國際金融機構未來落戶香港。至於南向債券通，則為境內投資者提供又一個資產全球化配置途徑，促進兩地跨境資金雙向流動。比起股市匯市，債券市場一直是香港金融市場發展的薄弱環節，北水南流可為香港債市帶來境內投資者及資金，長遠亦有助擴大本港債市規模及發展水平。

中央「全國一盤棋」看發展

港須提高金融安全意識

中國是社會主義國家，中央以「全國一盤棋」的高度，看待金融市場發展，很多想法都跟港人不一樣。中央強調金融市場支持實業發展的作用，北京證交所的設立，除了反映中央無意將所有蛋放在一兩個籃子、避免一兩個金融市場獨大，同時亦是為了融資分工，希望北京證交所可以成為服務創新型中小企主陣地，有別於滬深港市場的定位。人行副行長潘功勝最近表示，要聯動前海作為「擴大金融業對外開放試驗示範窗口」，以及香港作為國際金融中心的作用，一方面借助香港國際金融中心地位，推動人民幣國際化，另一方面則以前海作為對接國際標準的試驗地點。香港金融發展，可與內地相輔相成，關鍵是香港能否奮發圖強，善用眼前每個機遇。當下國際政治波譎雲詭，國家重視金融安全，香港與內地深化金融合作，亦必須提升這方面的意識，就金融安全多下工夫。

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