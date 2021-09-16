社評：劏房租管從緊遏暴利 讓港式資本主義較人道

調低加租上限護弱勢

不設「起始租金」成缺陷

公屋輪候時間愈來愈長，不少基層市民別無選擇，唯有租住劏房。現時全港有11萬間劏房，住客超過22.6萬人。基層市民在租務市場處於弱勢，法律保障不足，遇着良心業主，情况還好一點，倘若不幸遇上唯利是圖的劏房業主，往往任人魚肉。誠然，市場定律有求就有供，香港土地房屋問題一日未徹底解決，很難「告別劏房」，然而剝削劏房戶情况一日存在，當局就有責任處理。政府強調「不干預市場」多年，無視劏房亂象，直至今年初始見變化。劏房租管研究小組向政府提交報告，建議制定「標準租約」，相關法例修訂正由立法會審理，力爭今年通過實施。

根據劏房租管原方案，租約首兩年業主不得加租，之後租客有權續租兩年，業主亦可加租一次，但加幅不可高於15%，又或超出差估署私人住宅租金指數之前兩年的百分比變幅，兩者以較低者為準。租金指數年增率起落可以很大，近年平均約為5%至6%，高峰時試過達到23%，不少意見認為，容許兩年後加租最多15%，這個封頂上限定得太寬，最終政府同意將上限降低至10%。

早前有關注團體調查葵涌區劏房戶的情况，發現劏房戶平均月租約5000元，相當於他們平均月入（約1.2萬元）的四成。比對2015年的同類調查，葵涌區劏房戶平均月租增加約36%，但平均月入只增加17%，反映住戶入息增加遠遠追不上租金升幅。雖然劏房租金水平在各區不盡相同，然而上述調查數據應有一定參考價值。有了劏房租管機制，業主續租加租， 一定傾向與上限看齊，以葵涌區為例，容許最多加租15%， 平均月租便會相當於5750元，考慮到失業率偏高，基層薪酬難有改善，屆時月租佔月入的比例，隨時逼近五成。

當然，私人市場跟公營始終有別，規定續租加租上限不得高於通脹，恐怕亦不現實，可是落實劏房租管，為的是照顧基層市民，參考劏房戶的月入月租數據，15%這個上限確實偏高，10%是一個相對合理的水平，有業主代表批評當局做法，認為政府「干預市場」、「偏幫租客」，問題是當市場運作明顯對弱勢一方不利，政府就有責任介入，令遊戲規則變得公平一些。

過去20年，經營劏房成為一門本小利大生意，放租者往往不是舊樓年邁小業主，而是連鎖式經營者。部分人存心牟取暴利，專門購入舊樓單位劏房出租，由此得來的租金，比起直接出租整個單位，足足高出數倍，這些人根本不是一般「小業主」。說劏房是「香港之恥」，不僅因為劏房居住環境擠迫惡劣，而是它背後所反映的放任資本主義邏輯，將剝削壓榨窮人推向極致，當局有責任修正約束，這不是「誰大誰惡誰正確」，也不是「期望沒有貧富懸殊」，而是為了令香港資本主義這一制，變得較為人道合理。

政府提出劏房租務管制方案後，有人擔心部分業主會趁立法前的空窗期，提早大幅加租，軟硬兼施逼劏房戶接受，要求政府訂立「起始租金」。觀乎過去數月發展，有關疑慮似乎並非杞人憂天。觀塘劏房眾多，有關注團體表示，近月不斷收到劏房戶求助個案，當中不少都涉及業主加租或「預告」即將加租。

政府一再表示，目前方案不設起始租金，乃是因為「欠缺劏房租金數據」，希望立法會可以先落實草案建議，日後有了更多數據，可再考慮起始租金。不同劏房質素可以相差很遠，單以面積或所在地區等去釐定起始租金，確實不大妥當，然而這不等於完全無法制訂一套準則，作為起始租金評估方法。政府徵收差餉，也能夠分區分坐向，向不同單位收取不同費用；設定劏房起始租金，技術層面較為複雜，但並非無法做到。當局可以根據窗戶數目、住屋種類、分間情况，連同所在區域和居住面積等，區分劏房質素，再定起始租金；再簡單一些，當局可以參考差估署私人住宅市值租金，規定一個單位內所有劏房的租金總和，不得超過其租值特定比例。

起始租金不能避

業主恫嚇不足懼

業主代表常恫嚇，租管會令大批劏房業主放棄經營，結果是導致大批基層市民無容身之所，然而劏房租金本已與市值租金嚴重脫節，下調加租上限也好，設定起始租金也好，只是阻止部分業主牟取暴利，實際仍然有利可圖，如果當局只因劏房業主要脅，放棄加強管束，未免太過軟弱。

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