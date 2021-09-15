社評：牛下車神再有佳績 後起之秀值得期待

運動生涯歷經起伏

李慧詩是香港之光

全運會是國家四年一度的體育盛事，今屆賽事由陝西主辦，各省市聯同其他參賽單位，合共派出近40支代表團。過去數十年全運會開幕，皆有國家領導人出席，今屆亦不例外，國家主席習近平將出席儀式，宣布運動會開幕。今屆全運會，已是香港第7次派隊出賽。回首之前6屆，港隊參賽規模愈來愈大，每屆都有金牌落袋，以上屆成績最佳，合共摘下2金7銀7銅，兩面金牌皆由場地單車隊包辦。受疫情等因素影響，今屆港隊參賽人數較上屆遜色，減少一半至169人，然而名單上不乏主將，東奧摘金的花劍選手張家朗，以及「牛下女車神」李慧詩等皆有出征。賽事未正式開幕，李慧詩與單車隊隊友已率先傳來捷報。

今屆全運會有小部分賽事在陝西省以外地方舉行，場地單車賽是其中之一，於河南洛陽舉行。香港單車隊先有25歲男將梁嘉儒炒車負傷下，在全能賽摘銅，以血汗為港換來今屆首面獎牌，之後李慧詩又在爭先賽及凱林賽分別奪得金牌銅牌。港隊參戰全運，從未試過有運動員能夠在單屆奪得的金牌多過一面，昨天凱林賽李慧詩無緣金牌，未能開創歷史，雖有少許可惜，惟李慧詩作為全運會港隊「四朝元老」，以34歲之齡，時隔8年再度踏上全運會頒獎台最高一級，已是難能可貴。

運動員生涯，必有很多辛酸起伏。自2004年投身全職運動員以來，李慧詩曾受傷患困擾，幾乎要退役，2012年倫敦奧運摘銅以及贏得世界盃總冠軍，是其運動生涯的一個高峰，4年後里約奧運因炒車大熱失牌，是一次挫折，翌年全運會，她亦只能取得兩面銅牌，然而優秀的運動員，不會因為一時失意而消沉。正當外界開始懷疑李慧詩的運動生涯是否漸走下坡，她卻以成績證明，薑還是老的辣。兩年前，李慧詩再成世界冠軍，今年再在東奧摘銅，全運會1金1銅錦上添花，可喜可賀；她的堅毅鬥志，更加值得鼓掌。

近年李慧詩多次談及退役意向。東京奧運結束後，她表示有意「慢慢退下來」，明年會否出戰杭州亞運仍是未知之數，遑論3年後的巴黎奧運。她表示暫時未有退役限期，市民當然樂見她繼續為港出戰，以老帶新；就算她決定明年引退，「牛下女車神」這個傳奇，亦會永留港人心中，成為集體回憶。

電視轉播提高曝光率

合辦全運會及早籌謀

當然，香港單車隊仍然要靠李慧詩摘金爭牌，難免有人關注青黃不接問題。女車手方面，暫時本港還未有運動員接近李慧詩的水平，男子隊更是無緣躋身東京奧運，不過今屆全運會場地單車賽，港隊年輕小將其實亦有不俗表現，例如李慧詩的21歲師弟杜棹熙，在男子凱林賽踩出驚喜，取得第6名，是香港男車手在全運會歷來最佳成績。另外，同屬廿歲出頭的李思穎，在場地單車女子全能賽屈居第4，雖與獎牌擦身而過，前途卻是無可限量。港隊喜見新人冒起，香港亦有優良的軟硬件訓練配套，只要加把勁，青黃不接問題並非無法克服。

上月東京奧運，港隊取得1金2銀3銅歷史佳績，在香港掀起一股運動熱潮，電視轉播推動作用甚大，當局再接再厲，繼東奧、殘奧後，再度安排港台轉播賽事，對於延續運動熱潮、鼓舞港將士氣，應有一定幫助。全運會是內地省市體育實力的一次比併，對不少「後浪」運動員而言，更是通往世錦賽、亞運會以至奧運會的門票，國家隊選手都是從省隊市隊提拔上來，全運會正好提供了競技平台，部分項目諸如跳水、乒乓球等，比賽水平可以媲美奧運。以往香港對全運會的重視程度較低，電視轉播提高賽事曝光率，可以喚起公眾興趣。

香港融入國家發展大局，加強與內地體育交流，亦是必然趨勢。下屆全運會將由粵港澳協辦，行政長官林鄭月娥預告，她會出席月底的閉幕儀式，相信屆時將有機會與粵澳方面討論合作事宜。港府曾有主辦東亞運的經驗，然而跟粵澳合辦全運會又是另一回事，港府應趁今屆賽事主動「取經」，了解運作模式。當局可以考慮在下屆全運會之前，先與大灣區其他城市，合辦一次規模較小、以年輕小將為主的賽事，從預演中汲取經驗。

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