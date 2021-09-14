社評：政府架構重組再出發 設立文化局對症下藥

運房局早應分拆為二

土地房屋決策宜合一

近兩任行政長官上任前，皆曾提過重組政府架構。2012年，梁振英主張成立創科局及文化局，前者着眼科技創新，後者着眼文化創意，惟設局建議在立法會遇到巨大政治阻力，幾經波折，創科局終在2015年底成立，文化局則一直未有着落。2017年行政長官選舉，林鄭月娥的政綱，亦有提及成立文化局和旅遊局，以及分拆運輸及房屋局，惟同時又稱，「考慮立法會審批」需時，務實做法是等新政府成立後，進一步聆聽各界意見才考慮推行，簡言之，就是未作任何具體承諾及時間表。4年過去，林鄭日前出席《施政報告》諮詢會，終於重提舊事。設立專門政策局處理文化事務，以及將運輸房屋政策工作分家，有可能在本屆政府任期屆滿前完成立法，意味下屆特區政府管治架構，會由「三司十三局」，變成「三司十五局」。

政府決策架構，必須因應新形勢新環境而變，重組架構目的是要追上時代發展步伐、提高施政效率、處理社會面對的問題。香港社會深層次矛盾，居住問題是核心，可是政府架構卻未能配合社會需要，房屋與運輸這兩個重大民生工作範疇，長期集中由一個政策局建議，運房局長任務繁重，縱是三頭六臂，也應付不了。前運房局長張炳良，上任之初原本希望多花時間處理房屋問題，到頭來卻要投入不少精力應付交通運輸事宜，諸如港鐵工程超支等。本港房屋問題與土地問題緊扣相連，可是當局卻將兩者割裂開，分別交由運房局及發展局處理，如此分工安排難言理想。運房局「拆局」，只是理順土地房屋決策的一環，當局應將發展局也拉進來，納入架構重組之中。

過去10多年，立法會內政治對立尖銳，很多事情都泛政治化，浪費不少光陰，創科局設立，拖了3年才獲立法會通過，正是一例。文化局一直沒有下文，情况亦大致相似。放眼世界，很多地區和城市皆有專責政府部門統籌支持文化事業及產業發展，例如韓國有文化振興院、台北有文化局、新加坡有文化社會及青年部；過去10多年韓流席捲亞洲，便相當得力於政府的文化產業政策。相比之下，香港在這方面卻落後得多，政府對文化藝術發展，缺乏視野、規劃和支持，有業界人士甚至表示，過去曾有政府官員說，當局的文化藝術政策就是「沒有政策」，假「不干預」之名撒手不理，單靠民間去搞，自然事倍功半。

文化政策目標要遠大

專局多聽持份者意見

港府目前主要由3個政策局跟進文化藝術事宜：文化政策職能理論上由民政局負責，電影及創意產業由商經局跟進，發展局則負起文物保育方面的政策職能。政出多門欠缺統籌，各自為政，不在話下；更甚的是，不同部門都只是用自身的辦事邏輯，處理文化藝術事宜，容易失焦偏離初心。舉例說，民政局要處理的事務眾多，無法專心致志搞好文化事業，轄下的康文署及民政事務處，更是以康體娛樂為主要定位；一年一度書展，理應是一場文化盛事，然而由商經局旗下的貿發局主辦，實際更似「散貨場」，跟享負盛名的法蘭克福書展等，相去甚遠。

疫情之前，不少港人都會去韓國追星、去上海看畫展、到台北購買文化創意產品。香港文化創意產業在區內影響力雖已大不如前，惟始終有一定底子，藝術文化發展方面，近年亦有一些亮點，「巴塞爾藝術展」（Art Basel）近年辦得有聲有色，不少世界級拍賣行亦在香港舉行大型藏品拍賣，加上西九文化區M+博物館、香港故宮文化博物館等硬件陸續落成，香港文化事業和產業，絕對有條件更上一層樓。

過去有些人一提到成立文化局，就即時上綱上線，說成是港版「中宣部」，這種泛政治化的思維，只會妨礙香港文化事業和產業前行。香港政治環境已變，現在是時候將實事辦好。政府成立文化局是基本步，從方便與內地部門對口的角度，合併為文化與旅遊局亦無不可，關鍵是要有清晰的文化事業發展願景，決策、統籌和執行要對焦，對文化界、藝術界和創意產業的支持要到位有力。大灣區融合有望加快，香港將有更大的市場發展文化產業，成為一個立足國家、放眼世界的國際文化之都。當局應放遠目光，及早籌謀，積極培訓、凝聚更多人才，倘若當局能夠知人善任，多去了解業界持份者想法和需要，文化局應可發揮顯著作用。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com