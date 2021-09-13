社評：橫琴劃歸省澳共管 改革成果貢獻灣區

前海擴7倍橫琴3倍於澳門

物理空間擴闊港澳發展空間

香港與澳門都面對經濟發展產業比較單一的問題，中央提出的兩套方案，深圳前海將會在現代服務業、科技發展體制和打造國際營商環境方面，大力改革，創造條件給香港融入發展；橫琴將會在創新科技、中醫藥、文旅會展商貿和金融業方面，促進澳門經濟適度多元化。中央提出的新產業方向，是經過分別跟香港和澳門特區政府商議，所達成的共識，是深思熟慮的，相信將會為港澳注入新的發展動力，業界對此等建議也是正面的。

港澳兩地要進一步發展都缺乏物理空間，最新提出的改革方案，對此都有針對措施。前海被形容為特區中的特區，在金融業方面的改革，已經是先行先試，2015年成為自貿區後，更是如虎添翼，以成為中國的曼哈頓為目標，如今世界500強有335家在此設立企業，來自香港的註冊公司達到11,500家。這次獲得擴容，面積由原來約15平方公里，擴展到120平方公里，特區政務司長李家超表示，這將會為香港締造更廣闊的發展空間。

同樣是大刀闊斧擴容的是橫琴合作區，澳門面積只有34平方公里，劃歸澳門共管的橫琴，面積達到106平方公里。將來移居橫琴的澳門居民可以享受在澳門同等的福利待遇，設立在橫琴的企業，可以聘用在珠海居住而毋須出關入關的工人為期服務，3年後澳門政府可以分享在橫琴所得的稅收，可謂是官民俱受惠。

產業和物理空間的大幅增加，對港澳兩地的經濟發展帶來無限的可能，中央為吸引更多的產業在前海和橫琴落戶，還給出稅務的優惠政策，以及吸引人才的政策，包括國際人才的便捷簽證等措施。特別是給予橫琴的財政支持更勝一籌，入駐橫琴重點產業的澳門企業，將會得到補助，總金額最高相當於中央在橫琴的稅收，即是說中央在橫琴的稅收，可以全部用於補貼前來投資的企業。

比較兩套方案，「厚此薄彼」最明顯的是，橫琴將會由粵澳共商共建共管共享。雖然前海管理委員會也有由香港人擔任的聯絡官，仲裁機構也吸納了港籍陪審員，但與橫琴共管相比，則是小巫見大巫。

橫琴民生管理由澳門主導

地方治理改革是國家所需

橫琴管委會將實行雙主任制，分別由廣東省長和澳門特首共同擔任，常務副主任則由澳門指派，其他副主任將分別由廣東省和澳門特區政府任命。重大政策當然會由兩個主任共商，實際的日常管理則由多名副主任共管，而常務副主任由澳門指派，實質上就是由澳門主導，具體的分工將會是，中共黨組織、國家安全、刑事司法和社會治安由珠海政府負責，招商引資、產業導入、土地開發、項目建設以及民生管理等職能，則由澳門政府負責。

這個前所未有的改革方案，還包括橫琴將來的民法和商法，將會採用與澳門接軌的法律。主責粵港澳大灣區的發改委副主任叢亮對此形容為：「打造改革開放新高地」。橫琴採用澳門的商法，以及民生管理將會由澳門負責，實際上是改革地方治理的新嘗試。

促使港澳融入國家發展大局，就是要發揮港澳所長，做到國家所需的任務。香港與澳門如能做到產業多元化，從而達到經濟進一步發展並促進繁榮穩定，也是國家所需。現在將橫琴劃歸澳門共管，試驗一種新的地方管治模式，也是國家所需。

澳門在提供社會服務方面，有一些可以為內地借鑑的地方。回歸前的澳葡政府在提供社會福利服務方面的表現幾乎是零，也因此造就各種社團蓬勃發展，工聯會、婦聯、以及街坊會聯合總會所提供的服務，在澳門舉足輕重，也積累了管理經驗和提升了服務意識。街坊會在2019年已經開始進軍橫琴開設服務中心，為當地的澳門居民以及珠海市民提供社工服務。這種由政府出資購買服務，社團提供人才與管理的模式，將來或會取代現時內地城市實行的居委會服務機構，甚至是街道辦的行政職能，這就是治理改革的新嘗試。

橫琴共管這樣的破天荒重大改革，如果成功，將會是一國兩制實踐的重要補充，香港錯過了這樣的機會，特區政府應該急起直追，首先派駐觀察員到橫琴觀摩改革的措施，為將來中央提出類似的改革做好準備，不但要在產業多元化和經濟發展方面發揮香港所長，還要在其他方面有所建樹。

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