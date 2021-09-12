社評：國民黨選舉跑出黑馬 深藍理念吸引當選難

67歲的張亞中，曾任駐歐洲外交官，也曾任職台灣陸委會，還當過台大教授，2016年創辦孫文學院。在4日的首場辯論會上，張亞中宣布他當選國民黨主席後的三大使命，一是掃除前總統李登輝在黨內的「政治遺毒」，並大聲說出「台灣人也是中國人」，「撥亂反正」捍衛中華史觀；二是募集3億新台幣成立「正義基金」，獎勵舉報蔡英文政府貪污徇私惡行；三是以兩岸簽署「和平備忘錄」作為下次總統大選主題，讓民眾在和平與戰爭之間做抉擇。

張亞中昇華九二共識

鮮明主張打動支持者

他批評朱、江兩人都只會空口說要兩岸和平，但方法不過是和稀泥的說法；又認為「一中各表」無法解決政治難題，稱自己的主張是對「九二共識」的昇華，宣稱兩岸主權範圍重疊，但分治不分裂，呼籲國民黨人不要把「我是中國人」當守舊的事，強調中國國民黨的「中國」就是黨的靈魂，沒有「中國」兩岸不可能和平，這也是國民黨生存之道。

張亞中如此「非主流」的論述，竟能讓他在辯論會上力壓群雄，箇中原因，眾說紛紜，有人認為網絡民調「參考就好」，言下之意選黨主席還要看37萬黨員投票；亦有猜測可能是綠營「灌票」的結果。但分析認為，張亞中的論述，雖在台灣現實環境中屬「政治不正確」，甚至有點大逆不道，卻感動了不少深藍支持者。

挺張亞中的大致可分成「理念派」與「不滿派」，理念派大多來自上屆支持洪秀柱參選黨主席的黨員，這一深藍基本盤約佔黨員總數20%，張亞中的論述打動不少退役軍官、眷村、黃復興黨部的黨員，衝擊到朱立倫在同一板塊的得票。朱在上屆總統選舉中「換（洪秀）柱」事件的表現，令這部分深藍黨員留下很大的心結。此外，張亞中鮮明的訴求，亦贏得不少「韓粉」青睞，甚至出現「主席選張亞中、總統選韓國瑜」的口號。而近月來，民進黨防疫不佳「槍掉滿地」，但國民黨卻被指未能好好利用，因此，一些不滿黨主席江啟臣政策的黨員，也為張亞中所吸引。

雖然台灣陸委會已針對張的「兩岸和平備忘錄」之說提出警告稱，根據「兩岸關係條例」規定，非經陸委會及主管機關授權，任何人不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議。張亞中最近的高人氣也並不代表「統派」版圖在藍營擴大，或是國民黨人更接受統一，而是看着黨內當權派為選舉而機關算盡，面對兩岸問題含糊其辭，很多國民黨人更願意看到一個大刀闊斧的改革者，展現出足夠的膽識與氣魄，真正帶國民黨走出困境，或至少讓國民黨看到一絲曙光。

倡與對岸談判不利選舉

兩岸關係悖論顯台困境

台灣明年有包括縣市長在內的地方公職選舉（又稱「九合一選舉」），2024年又有總統選舉，故今年的國民黨主席選舉動見觀瞻。除張亞中的崛起外，曾高調宣布將在2024年問鼎總統大位的資深媒體人趙少康，近期籌組「戰鬥藍」也引人注目。趙重返國民黨後，雖因資格問題今次無法參選黨主席，但近期組織「戰鬥藍」，號稱要率領積弱的國民黨發揮戰鬥精神，主導社會議題，與民進黨戰鬥。迄今已有約30名市議員和立委加入，6萬多人加入其FB社群。趙聲稱要走出「與美陸等距離」的第三條路，不卑不亢地當大陸和美國的「諍友」，還是「親美友中」的舊調，以求讓國民黨在2024年重新執政。對此，張亞中點評道，真正的「戰鬥藍」，一定要有大思想、大論述做引導的方向。但今天的國民黨理想蒼白、論述模糊，一個沒有精神、靈魂的政黨，再多戰技也沒有用。

張亞中訴求的核心，就是以接受兩岸同屬「一中」，來換取北京承認「中華民國」的治權與台海和平，其構想雖值得國民黨研究吸納。但在台灣和國民黨的政治現實中，張亞中要當選，卻非常困難。要解決兩岸問題就要與對岸談判；但在台灣，一講與對岸談，選舉就很難選上；而選不上，也就無法跟對岸談。兩岸關係這種無奈的悖論，既反映了國民黨的深度困境，亦反映了台灣悲哀的現實。

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