社評：習拜同意鬥而不破 柳暗花明言之尚早

美商界促取消關稅

拜習通話調門有變

美方官員吹風，拜習通話氣氛良好，兩人對話語氣親切坦率。今次是拜登上任以來，第2次致電習近平，第一次是除夕提早拜年，比較兩次通話的背景，以及事後白宮的說法，不難發現美方調門有所調整。論背景，拜登首次致電習近平，跟就職總統相隔超過3星期，在此之前，他已先後跟英法日韓等傳統盟友領導人以至俄國總統普京通電話，單看這個先後次序，弦外之音已清楚不過。美方並未透露拜登這通「拜年電話」時間長短，根據白宮的聲明簡介，拜登態度頗為強硬，除了強調保護美國人民安全，對中方「威逼性和不公平」經濟政策表達憂慮，還就北京當局對台港疆「態度愈來愈強硬表示關注」。相比之下，白宮簡介今次通話，表述方式便頗不一樣。

白宮最新聲明，僅說拜登與習近平廣泛討論了一系列議題，當中有些涉及共同利益，亦有一些是兩國存在利益和觀點分歧，聲明中並未出現台灣、香港、新疆、人權、南海等字眼。當然，這不等於兩人通話沒有觸及這些議題，觀乎中方說法，拜登表示「美方從來無意改變一個中國政策」，顯示兩人一定談過台灣。對北京來說，領土主權是寸步不能讓的核心關切。根據新華社報道，習近平在通話中表示，兩國有關部門「在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上」，可以繼續接觸對話，就氣候變化、疫情防控、經濟復蘇及重大國際和地區問題等，推進協調和合作。中方說明了往後接觸對話的先決條件，白宮聲明的調門，也明顯下降了。

早前美國氣候特使克里訪華，外長王毅表明，以目前中美關係大環境，升級中美氣候合作是「不可能」的，希望美國「停止把中國視為威脅」。今次習近平應約與拜登通話，主要共識有二，一是接觸對話，二是管控分歧避免對抗衝突，新華社說法是中美對抗「肯定是災難」，兩國同意保持溝通聯繫、在工作層面加緊對話，為兩國關係向前創造條件，白宮說法是兩國皆有責任確保競爭不會演變成衝突，雙方同意就共同利益及有分歧議題坦率對話。中美關係緊張，牽涉大量結構因素，不易化解。習近平回首歷史，以「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」形容中美關係，某程度只是說出了期許，希望兩國關係重回正軌，今次通話不代表中美關係一定可以緩和下來，惟雙方同意「鬥而不破」，對於穩定兩國關係、避免繼續「螺旋向下」，應有一定作用。

拜登難逆反華大勢

中美擦槍風險未減

拜登上台大半年，對華政策雖有大方向，然而一些具體議題立場並不清晰，對華關稅政策正是其中之一。美國經濟今年初強勁反彈，惟最近明顯放緩。Delta變種病毒肆虐，影響美國服務業復常，拖慢經濟復蘇步伐，拜登辣招谷針能否遏止疫情加劇，仍待觀察。美國聯儲局早前發表的全國經濟形勢調查報告更顯示，疫情惡化打亂美國生產供應鏈，加上勞動力短缺，美國企業生產成本上升，增加通脹壓力。有「末日博士」之稱的魯比尼，早前撰文直指美國面臨滯脹壓力，嚴重程度可比1970年代。前總統特朗普向3600億美元中國貨開徵重稅，實際效果是推高物價和美企成本，美國工商界叫苦連天，要求拜登政府取消關稅的聲浪亦愈來愈大。

拜登上台後，承諾檢視對華關稅措施，至今仍無結果，美國工商界愈來愈不耐煩，希望中美今年內舉行「拜習會」，落實取消關稅。美國財長耶倫對關稅措施向有保留，根據美媒說法，耶倫有意訪華，白宮官員也希望下月意大利G20峰會，能夠舉行「拜習會」，惟能否成事還看中方。中國嚴防疫情，習近平已差不多有兩年沒有外訪，歐洲外交界未知習近平下月會否親身赴會，還是以視像形式參與。美國國內經濟形勢，令拜登政府有需要跟中方溝通對話，可是國內政治氛圍，卻成為重大障礙。

棒打中國是美國政界和輿論共識，白宮取消中國貨關稅，很可能被描繪為「軟弱」，拜登對華政策迴旋空間有限，一個可能選擇，是在其他方面對華展示強硬立場，例如多些派遣美軍在南海台海一帶高調活動，然而這又必然增加中美擦槍走火風險。日前美國導彈驅逐艦駛入美濟礁12海里範圍，解放軍警告驅離，倘若美方這類軍事動作持續不斷，中方不可能認為華府有誠意合作。

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