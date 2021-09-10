社評：向南集中變與北對接 香港需要「新界北方案」

前海方案帶來機遇

整全規劃需時間表

前海深港現代服務業合作區深化改革，提出一系列發展藍圖，包括深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平、推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制革新、打造國際一流營商環境等。國務院昨天舉行四地連線記者會解釋方案，國家發改委副主任叢亮表示，前海合作區總面積擴大7倍至120平方公里，可以加大制度創新及產業升級空間，為香港創造更多機遇。

香港是國家通往世界的一個重要門戶，深圳則是對接這個門戶的內地城市，對深圳和大灣區而言，前海合作區未來正是與港對接、通往世界的關鍵接駁位。前海合作區自2010年設立以來，定位一直是面向香港，利用香港專業服務優勢，令前海成為示範區，迄今已有超過1.1萬間港企在前海落戶，實際利用港資226億美元，此外當地還有青年創業基地。內地官員表示，現時深圳聚集了大批香港現代服務業企業，它們通過前海進入內地市場，擴大前海合作區範圍，有助這些企業進一步大展拳腳。

「前海方案」在多方面皆向香港專業人士打開大門，另外又推進法定機構治理職能、探索港人在前海擔任法定機構職務的可能，凡此種種皆說明，方案主旨是提升深圳現代服務業及相關治理水平，爭取與香港看齊、跟國際接軌。「前海方案」之於香港，既是挑戰，亦是機遇，結果如何，2035年自有分曉，當下香港必須發憤圖強，主動進取，化挑戰為機遇，倘若抱着「躺平」心態，守株待兔「等運到」，縱有大好機會，亦必失諸交臂。

港府表示，為了加快推動在前海更高水平的合作，港深兩地政府早前已同意成立高層次工作專班，港方組長是政制及內地事務局長，有關安排對於港深協調、反映相互關切，固然有正面作用，然而港府若要好好把握「前海機遇」，必須更加積極進取。前海合作區面向香港，當下港府需要思考的，是如何與前海合作區對接，從地理和現實角度考慮，只有一灣之隔的新界北，必然是港方的接駁位。行政長官林鄭月娥表示，新界北須與前海協作，需要整全規劃發展，下月《施政報告》將會觸及有關計劃。

「前海方案」乃是國策下的重大發展規劃，放眼2035年，目標明確，未來14年勢必雷厲風行推進，反觀香港，單是一個新界東北發展區，由規劃到收地便花了10多年。既然政府意識到「對接前海」的戰略重要性，新界北重新規劃發展，便不能再像以往那樣歎慢板，流程中每個環節都要設法壓縮時間。「新界北方案」相應於「前海方案」，規劃發展由無到有，港府採用「基建先行」而非「需求引導」模式，乃是必然，為了大致跟得上前海步伐，當局應該為「新界北方案」定下工作進度時間表，務求2035年時應辦的事情都已做好。

拋開核心邊陲觀念

新界北建新核心區

「新界北方案」跟以往香港新市鎮發展模式有重大差別，當局重新規劃，必須打破既有思維框框。港英時代以來，香港發展就是以港島九龍市區為核心，外圍找一些合適地點，興建「衛星城市」，減輕市區人口壓力。這些新市鎮雖然會加入一些工商元素，惟實際並不足以支撐區內人口，大部分居民上班上學，每天仍得靠公共運輸系統出入市區。至於新界北則是邊陲，作為跟內地區隔的緩衝地帶，一些不宜鄰近民居的設施，都設於當地，上水屠房也好，沙嶺殯葬城也好，全都反映這一思維。「新界北方案」對香港這種「核心-邊陲」發展模式，將是一次根本顛覆。

若說過去香港發展是「向南集中」，未來的新界北，重點將是「向北對接」，洪水橋、古洞等地方，理論上可以構建成為一個新的工商業核心區，與前海合作區互相呼應。政府長遠有意將深港口岸通關安排，一律改採「一地兩檢」，既可釋放現時口岸土地，亦可簡化往來手續，日後由洪水橋興建鐵路直駁前海，做法順理成章。政府也可趁今次機會，理順新界北土地使用多年來雜亂無章的情况，至於環保人士關心的濕地，當局可研究如何兼顧發展及保育需要，以大型生態公園方式妥善處理。當局發展新界北，只要拋開「核心-邊陲」觀念，一定可以摸索出更多可能性，甚至有助解開新界發展多年來的種種桎梏。

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