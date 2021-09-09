社評：「港康碼」難產惹疑惑 通關阻滯弄清原委

疫情清零打針率升

落實港康碼欠進展

Delta變種病毒肆虐，早前內地多個省市亦出現疫情，當局雷厲風行防疫，花了大約一個月時間平息疫情，再度展示內地「可持續清零」的能力，外媒形容中國是首個成功控制Delta疫情的國家。港府一度因應內地疫情，暫停「回港易」計劃，及至昨天，相關安排得以全面恢復，當局同時宣布，將於下周三推出「來港易」計劃，容許內地及澳門非香港居民來港免隔離，每日名額上限合計2000人。對於有必要來港的內地人，「來港易」當然有其好處，問題在於北上難，由香港返內地的人，仍須接受「7+7+7」檢疫安排（7天集中隔離、7天家居隔離、7天居家健康監測）。「來港易」作為港府單向放寬措施，方便「來」不方便「往」，吸引內地人來港作用有限，若想為香港經濟注入更多動力，必須早日恢復兩地正常通關。

香港抗疫跌跌撞撞累積經驗，近月總算找到一套屬於自己的方法，做到基本清零；疫苗接種方面，雖然長者及年輕人接種率仍不理想，惟整體而言，這個暑假，全港接種率已有顯著提升。最新數字顯示，香港已打針人口超過420萬，相當於可接種人口的63%。在西方，部分國家憑仗接種率高，欲走群體免疫而非清零抗疫路線，全面放寬防疫措施，代價是疫情大反彈，近期美國便有不少未打針者染疫病重死亡。全民接種目標尚遠，香港既已做到基本清零，爭取先跟內地通關，是眼前最合理選擇，可惜迄今仍未有具體時間表。行政長官林鄭月娥昨天回應立法會議員質詢，僅表示當局正尋求與內地專家對接，了解通關要求，若內地當局提出一些先決條件，特區政府將盡力達至。

北京冬奧距今不足半年，全國防疫不容有失，香港疫情過去反覆多，內地當局對與港通關有較大戒心，可以理解，不過話說回來，港府跟內地談通關已久，早前還向中央提交了報告，港府即使無法確定通關成熟時機，至少應該大致知道內地的要求，現在才談「專家對接」、「了解要求」，其實有點奇怪。澳門疫情清零，去年夏天已跟內地「復關」，論疫苗接種率，目前港澳兩地亦相差不遠，香港未能像澳門那樣跟內地通關，有人開始關注到兩地另一差異，即澳門很早便推出健康碼與內地對接，香港卻未有。

優先與內地通關

港康碼自願選用

早於去年5月，港府便提到粵港澳健康碼互認互通的可能，同年9月，當局更表示「港康碼」系統測試已大致完成，何時實施「視乎香港疫情」，就連具體操作模式也有初步輪廓，官員表示將設人數限制，初期只限探親等有需要人士申請，云云，惟之後一直缺乏進展突破。反修例風暴以來，一些港人對內地有強烈牴觸情緒，健康碼制度涉及個人身分認證及追蹤功能，政治上較為敏感，部分人一談到健康碼，即時聯想到的是政治監控，然而是否前往內地，乃是個人選擇，無意北上的港人，可以不申請回鄉證，當然也可以選擇不用「港康碼」。創科局長不久前亦曾表示，「港康碼」有別於「安心出行」，只是通關工具，無計劃延伸至本地社會應用。只要當局清晰區分「港康碼」及「安心出行」，向公眾說清楚「自願選用」原則，不應存在政治問題。

商經局長邱騰華最近表示，港府一直有就通關問題與內地溝通，但「在一國兩制下，香港和內地的雙向安排並不完全等同」。健康碼互相認證機制，就是為了令雙向安排可以完全等同，倘若通關所欠的臨門一腳就是健康碼，港府當然要盡快推出；就算內地對通關還有其他考慮，早些落實「港康碼」並跟粵澳達成互認協議，讓外界知道事前準備已完成，水到即可渠成，亦是好事。香港為保基本清零，外防輸入從嚴從緊，惹來外國商會不滿，施壓要求放寬。以清零為本的通關安排，確有可能意味外防輸入須長期從嚴，惟從公共衛生角度，香港現階段完全沒必要跟隨外國，冒險走「與病毒共存」之路。不少外資在港設辦事處，為的是內地市場，兩地恢復通關，其實亦方便外企在港人員北上公幹。港府既已決定優先與內地通關，就不應三心兩意，通關問題究竟卡在哪裏，當局說出來，社會才能討論做選擇，又或探討折衷做法。

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