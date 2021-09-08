社評：議員宣誓區會再上路 聚焦地區事務回正軌

宣誓安排終有定案

薪津追討說法含糊

今年5月，立法會通過修例，將區議員明確納入「公職人員」之列，必須依法宣誓擁護基本法及效忠香港特區，倘若區議員的作為違反宣誓規定，將被「DQ」。當局將4類行為納入「負面清單」，包括曾經支持外國對港制裁、參與去年反對派初選或借出議員辦事處作票站、簽署抗爭派「墨落無悔」立場書揚言癱瘓當局施政，以及在公眾場合展示港獨標語，區議員但凡涉及這些行為，必被DQ。港府多次表示會盡快落實宣誓安排，惟過去數月一直只聞樓梯響，遲遲未有時間表，DQ具體處理安排亦不清晰，惹來不少揣測。以薪津追討為例，坊間流傳各種疑似官員吹風版本，一時說政府將向被DQ者追討上任以來所有薪津，一時則說以新例生效日劃界，不會追溯之前薪津。及至本周，區議員宣誓安排才明朗化。

政府表示，211名現任區議員將分4批宣誓，首批將於本周五進行宣誓儀式，不論有否背負國安法案件，皆獲發邀請函，不出席將喪失資格，當局希望可在宣誓後即日公布合資格議員名單。政府就出席宣誓人士的衣著行為等，列出詳細要求，確保儀式莊重嚴肅，惟對於追討薪津的說法仍甚含糊，當局僅表示按酬津指引處理，喪失議員資格即日起停發薪津，如之前有不符合酬津指引的開支，亦不獲償還。另外，當局亦未公布其他3批區議員宣誓日期。

前年反修例風暴是一次政治大攤牌，現屆區議會在這背景下產生，其構成自然反映當時社會氛圍，帶有強烈政治鬥爭色彩。區議會名義上是地區諮詢組織，不屬權力機關，惟無可否認的是區議會在地區事務享有一些實權，諸如審批區內民生工程等。去年港區國安法實施，再到今年選舉制度修改，中央決意落實「愛國者治港」，不容「反中亂港者」進入體制，區議員宣誓，本質是一次清洗過濾，由籌備到執行，整個過程予人觀感是有很多政治操作，單是拋出追討上任後過百萬元薪津，製造懸念，已嚇怕不少擔心被DQ的人。過去數月約有260名區議員辭職，超過總數一半，官員說不知原因。如何理解這一情况，各方心裏有數。宣誓儀式上，會否出現意料之外的事態，永遠無法排除，不過當局未將DQ金錢代價說清楚，對在場宣誓者的言行表現，相信將有一定制約力。

多做實事服務居民

區議會有存在價值

區議會近兩年成為了政治角力場，官員形容「區議會失控」，變得「極端政治化」，經常越權越界，羞辱官員；建制派評，有區議會提出成立保安及政制事務委員會，明顯是超出職能，有議員辦事處張貼「藍絲與狗不得內進」標語，尤其不能接受。反對派區議員則堅稱，他們花不少時間討論民生議題和地區政策，「政治議題屬極少數」，反指政府留難不支援、官員離席不合作。雙方各執一詞，不同陣營人士總可搬出一些事例，支持己方說法，可以肯定的是，如此尖銳的政治對立氣氛下，區議會不可能有效發揮應有職能，搞好地區事務。隨着政府要求區議員宣誓，觸發辭職潮，留下來的不夠四成半，部分區議會甚至只餘三四名議員，連開會重選正副主席都不夠人。

行政長官表示，本屆政府任內幾乎不可能再為區議會舉行補選，一些意見認為，區議會弄至如斯田地，不如索性廢除，重組整個地區諮詢架構。現屆區議會難再有效運作，這是客觀現實，不代表區議會再無存在價值。根據《區議會條例》，區議會職能包括地區福利、公共設施及服務事宜，向政府提供意見，以及將公帑撥款為市民提供文娛康樂活動、促進社區參與、改善樓宇管理等事宜，制度發展成熟，在今屆區議會之前，一直行之有效。分區委員會在區議會半癱下，短期可以協助處理地區工作，然而論全面、代表性及透明度，始終不及區議會。未來區議會角色、職能等如何調整，可與整個地區諮詢架構一併考慮，惟僅因這兩三年情况特殊而長遠廢除，未免可惜。區議員宣誓，某程度標誌了一個新開始，區議會應重回正軌，多做地區實事，服務居民。

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