社評：融入國家發展新台階 前海合作香港要主動

橫琴前海方案出爐

制度創新同中有異

2017年，國務院工作報告，首度提及粵港澳大灣區建設，兩年後規劃綱要出爐，短期目標是在2022年基本形成世界級灣區城市群框架，粵港澳合作更加深入廣泛，綜合實力顯著增強，產業結構優化、生產要素流動順暢，長遠目標則是在2035年形成以創新為主的經濟發展模式，大灣區內實現高水平互聯互通。過去4年，內地大灣區城市持續高速發展，城際融合加快，港澳融入則相對較慢。2019年反修例風暴，香港局面混亂自顧不暇，未幾又有疫情，迄今仍未能恢復正常通關。明年便是2022年，國務院最新印發的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（下稱「橫琴方案」），以及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱「前海方案」），可視為中央加快大灣區融合、推動港澳融入國家發展大局的重要措施。

前海合作區和橫琴合作區，分別為港澳提供與內地整合的接駁點，對港澳而言，這是推動兩地經濟社會發展的重要助力；對大灣區而言，這是克服制度區隔障礙、推動一體化發展的制度創新；對中央而言，這是豐富一國兩制實踐的重要一步。「前海方案」與「橫琴方案」涵蓋國家、大灣區和港澳三個層次，兩者同中有異，合作共贏是主旋律，至於港澳受惠多少，則要視乎兩地官民投入程度和主動性。

澳門人口只得60萬，佔地不過33平方公里，產業單一過度依賴旅遊業博彩業，體量規模太小，不利澳門發揮其獨特優勢，2009年中央決定開發毗鄰的橫琴，一大目的就是支持澳門發展。10多年過去，橫琴發展雖然不錯，可是服務澳門的特徵還不夠明顯，「橫琴方案」要旨就是要求澳門與橫琴以一國為本，善用兩制，加快兩地一體化發展，擴大澳門居民生活就業空間，促進澳門經濟產業多元化。橫琴合作區總面積106平方公里，是澳門的3倍，根據「橫琴方案」，集成電路、晶片設計、人工智能、生物醫藥等高新科技及高端製造業，將是其發展重點，倘若成功落實，絕對可以帶動澳門發展脫胎換骨。

從大灣區角度，橫琴合作區可以帶動粵西發展；從管治體制角度，它更是一次史無前例的創新。港澳一國兩制是大灣區發展的獨特優勢，惟制度不同某程度亦是灣區融合的障礙。橫琴合作區的共商共管新體制，是突破制度樊籬的重要一步，對內地、澳門以至一國兩制實踐，意義深遠。根據「橫琴方案」，原屬珠海管轄的橫琴，將直接交由廣東省當局管理，粵澳兩地將攜手，組建合作區的開發管理與執行機構，管理委員會實行雙主任制，由廣東省長及澳門特首共同擔任，就合作區重大政策規劃、重大項目及人事任免共商共議。值得留意的是，委員會特設一名常務副主任，由澳門特區委派，考慮到粵澳首長各有繁重公務，常務副主任相信將扮演重要角色，澳門對橫琴合作區規劃發展和日常管理，預料將有頗大的發言權。

前海合作區深圳主導

香港不應被動「等運到」

「前海方案」與「橫琴方案」一樣，同樣強調以制度創新為核心，在一國兩制框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接。前海合作區面積達到120平方公里，比橫琴合作區更大，相當於香港總面積九分之一 ，亦比以往所理解的前海範圍，擴大了7倍，蛇口、寶安中心區等皆納入其中。「前海方案」開宗明義，建設前海深港現代服務業合作區，目標之一是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平，無論是打造國際一流營商環境、推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制改革等，皆強調要聯通港澳，多與港澳合作探索，然而必須指出的是，前海合作區相信是一項以深圳為核心的發展計劃，與深圳建設中國特色社會主義先行示範區緊扣相連，這跟橫琴合作區的設計和作用很不一樣。

前海合作區是深圳全面深化改革開放的創新試驗平台，方案提出要擴大金融業及法律事務對外開放水平，鼓勵與香港方面合作，歡迎香港醫院在合作區提供醫療服務，同時亦會為香港青年在前海合作區讀書、就業、創業生活提供便利，凡此種種都於港有利，然而不代表香港可以抱着被動心態「等運到」。「前海方案」昨天公布，行政長官林鄭月娥表示歡迎，期望社會各界積極把握前海和橫琴方案帶來的機遇，共同推動建設大灣區，說法流於泛泛而談；林鄭提到，為了加快推動在前海更高水平合作，港深兩地政府早前同意成立高層次工作專班，具體角色作用暫不清楚。前海合作區建設，與香港長遠發展息息相關，香港不是局外人，必須積極參與，主動爭取。

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