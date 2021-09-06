社評：發揚殘奧精神正能量 公平對待殘疾運動員

傷健選手待遇懸殊

縮窄差距宣揚平等

昨天港隊在羽毛球項目增添1銀1銅，以合計2銀3銅的成績，完成今屆東京殘疾人奧運賽事。之前兩屆賽事，港隊在倫敦摘下3金3銀6銅，在里約則奪得2金2銀2銅。單計獎牌，本屆港隊的成績，確是有所不及，然而必須指出的是，港隊代表團今屆陣容乃是以老帶新，24名選手有一半是首次參與此盛事，由「五朝元老」梁育榮及余翠怡等老將領軍奮戰，新老交接下有此成績，已是盡了全力。回顧今屆賽事，港隊代表在游泳、乒乓球等多個項目，皆以些微差距位列「梗頸四」，與獎牌緣慳一面，多少有點可惜，多名選手總結個人表現，皆提到今屆備戰受疫情影響，長達一年時間沒有比賽，影響了狀態。比賽必然有勝有負，最重要是勝不驕、敗不餒，體育精神不應被「唯獎牌論」取代。

對港隊代表來說，本屆殘疾人奧運會有不少「第一次」，最令運動員雀躍的，是今屆殘奧本港首度有電視直播。港台平均每天直播5小時，包括港隊有份參與的大部分賽事，每當來到爭牌關鍵時刻，部分商營電視台亦會安排現場轉播，港隊代表在競技場上的表現，可以第一時間呈現在觀眾眼前，不少運動員都形容，這是他們夢寐以求的心願，對士氣鬥爭很有幫助。政府購下今屆東京奧運及殘奧轉播權，交予電視台播放，效果相當好，尤其是以往殘奧公眾關注度甚低，電視轉播讓更多市民為港隊代表打氣，延續東奧以來社會支持體育發展的氣氛，亦令更多人關注殘疾運動員，今屆的轉播安排，值得長遠傳承下去。

殘奧的意義，除了讓傷殘人士在體育方面有機會追求卓越，同時亦希望為所有傷殘人士注入正能量，鼓勵他們積極面對人生，發揮潛能。殘奧是一個機會，反思主流社會對殘疾人士的偏見和歧視，讓公眾明白傷健一家。

烏托邦世界，所有運動員不分傷健，都應該得到同等待遇，可惜現實世界從不完美。今屆賽事，港隊殘奧代表首次穿上與奧運代表同款的制服出征，隊服可以「看齊」，無疑有所進步，不過殘奧運動員在很多方面的待遇，跟奧運選手仍甚懸殊。儘管當局近年有所調整，殘奧個人項目獎牌得主的獎金倍增，金、銀、銅牌分別可獲80萬、40萬及20萬元，然而仍不及奧運獎牌得主獎金的六分之一。津貼方面，港府對精英運動員的資助，與成績掛鈎，殘疾運動員每月資助額介乎3200多至2.7萬元，相比之下，健全運動員每月資助最高超過4萬元。誠然，奧運與殘奧，論賽事規模和矚目程度皆有分別，要求事事看齊，也許不太現實，可是運動員待遇相差太大，對於推動傷健一家平等包容，始終不是好事。

殘疾選手道兼職辛酸

退役生活需更多支援

由於津貼微薄，加上長遠生計考慮，很多殘疾選手平日都要一邊打工，一邊抽時間訓練。香港輪椅劍擊代表在東京殘奧花劍團隊賽摘銅，代表之一的吳舒婷回港，談到未來路向，一度感觸落淚，皆因她為了今屆比賽，將原先的全職工作變成兼職，每周兼顧工作和訓練，備戰過程太過辛苦，需要冷靜思考下一步。殘疾人士投身體育運動，要克服的困難本來就較多，還要為口奔馳，以兼職運動員姿態鍛煉。吳舒婷的故事，道出了不少殘疾運動員的辛酸。

在香港，殘疾人士就業並不容易，求職遭拒諸門外屢見不鮮，就算有幸受聘，僱主冷言冷語，亦屬常有之事。雖然近年愈來愈多機構願意伸出援手，不過殘疾人士的失業率仍然偏高。殘疾運動員退役後的生計，視乎個人學歷及工作能力，若是大學畢業，求職機會相對大一些，如果學歷較低，或有痙攣等特殊問題，退役生活便較缺乏保障。1996年殘奧，港隊代表在田徑4×100米接力賽摘金，金牌得主蘇樺偉的奮鬥故事，最近搬上戲院大銀幕。當年他的隊友趙國鵬，無論運動員生涯還是退役後都是當清潔工，生活艱難，近年更不幸失業，積蓄所餘無幾。本港殘奧運動員跟奧運選手一樣，都是為港爭光，比起健全運動員，殘疾選手在訓練和生活等各方面，需要更多支援，各界不應吝於協助，政府更有責任為所有殘疾人士，提供更平等更包容的社會環境，讓他們也有追夢的機會。

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