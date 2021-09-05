社評：工人權益保障始於執法 保障機制仍然紙上談兵

企業與員工簽「996」合同

勞動法禁超時加班成空文

10個超時加班的勞動案例並不複雜，快遞公司員工簽訂的僱傭合同是每天工作12小時，每周工作六天，是典型的996，因為拒絕繼續加班被解僱，要求補償加班費8000元被拒，向法庭提出訴訟。快遞公司辯稱，員工未能履行合同所規定的工作時間而被解僱。法院裁決，《勞動法》規定，工人每天最多只可以加班三小時，每月不能超過36小時，所以僱傭合同本身是無效且違法的，員工可獲全數賠償。

另一個案例也是直截了當，科技公司聘請員工，合同訂明員工自願放棄申領加班費，員工離職時要求支付加班費被拒，提交法庭仲裁。法庭按照《勞動合同法》判決合同無效，因為用人單位無權免除自己的法律責任、排除勞動者權利。其實，兩宗案件都由於企業明顯違法，地方的人社局完全可以直接處理，根本毋須提交法庭處理，而且人社局沒有審核僱傭合同的合法性，有失職之嫌。

另一個值得質疑的地方是，員工有關超時加班的申訴渠道，緣何當地的工會不能代為爭取。其中一個超時加班的案例顯示，按照《勞動法》第41條規定，「用人單位由於生產經營需要，經與工會及勞動者協商後可以延長工作時間」，而在該案例以至普遍情况亦然，工會在這個方面的表現，完全是「真空」的。法律是白紙黑字，賦予工會這個權力與職責，工會未能履職，是嚴重的瀆職，若然能夠發揮作用，一則可以減輕政府與法庭的工作，同時也可以將矛盾消弭於發韌階段，減低社會的戾氣。

勞苦大眾的就業條件差，加上教育水平不高，不懂得掌握法律武器保障自身權益，但令人嘆息的是，高教育水平員工的權益也得不到保障，電腦程序員自嘲是程序猿是因為要「自願」接受996甚至更差的工作條件，原因是人浮於事，人才供過於求，企業在利益最大化的驅使，榨取員工應有權益，即使近年不斷出現年輕員工因過勞猝死的新聞，但仍然不能改變這種職場糟粕。

有關禁止超時加班的法律條文是周全和合理的，只不過是沒有得到嚴格執行而已。現在政府與最高人民法院主動公布一些典型的案例，起到正本清源的作用，下級法院可以得到清晰的判案指引，人社部門對自身的職責也更明確。棘手的問題是法律條文沒有具體規定的部分。

網約車司機權益無保障

居家辦公加班無法認定

現時有3000多萬網約車司機，他們是屬於自僱性質，跟網約車公司是簽訂商業合同，勞動權益毫無保障。1000多萬的快遞或者送餐員，當中有些是跟勞動派遣公司簽訂勞動合同，去承接快遞派送服務的，也有些完全沒有合同的。這些由於網購形式興起而衍生的新工種，在原來的《勞動法》條文中缺乏清晰的界定。同樣由於通訊科技發達的原因，現在很多工作可以居家辦公，加班與否無從認定，或者將一件工作拆開，由個人或者臨時組建的小組完成，從事這種以計件方式衡工量值工種的員工，勞動權益同樣未獲保障。

法律從來都是滯後於商業活動形式變化，美國和英國也在為Uber司機究竟是屬於受僱還是自僱而打官司，中國的法律修訂，只有政府可以採取主動權，但至今未見就由於新科技應用引發僱傭關係變化，而提出修改意見。

上月中舉行的中央財經委員會會議，對實現共同富裕的目標提出一些具體的要求，包括要「構建初次分配、再分配和三次分配協調配套的基礎性制度安排」和「促進社會公平公義，促進人的全面發展，使全體人民朝着共同富裕目標紮實邁進」，這是給廣大打工仔帶來憧憬的願景。初次分配被理解為增加勞動者的工資，要求企業在獲得豐厚利潤後，分配給勞動者的份額應該合理。有關促進人的全面發展部分，則被理解為勞動者的工作時間，以至加班時間，《勞動法》所給予保障的，應該得到切實執行，才能有充裕的公餘時間去全面發展。

現時經濟發展情况，某些工種的勞工供大於求，人浮於事十分嚴重，企業的經營環境也並不容易。然而，共同富裕的願景不能淪為空談，政府是落實政策的單位，必須採取主動，修改法律條文保障目前處於灰色地帶的員工，並且切實嚴格執法，將蔑視法律剝削員工權益的企業施以處罰，才能使法律公義得以彰顯，員工權益得以保障。

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