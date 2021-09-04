社評：減負措施力度空前 高考沉重壓力不改

減輕學生負擔是過去十多年來教育部反覆提出的要求，但聽者藐藐。今年的減負令由最高級別的機構提出，要求進一步減輕中小學生作業負擔和校外培訓負擔。指導思想陳義甚高，要求十分具體，執行機構明確，自然也就引起更高的關注，相信也會得到一定的成效，因為措施可操作性強，需要配套的資金和政策也設計得較為周全。

史上最嚴減負令

作業考試大幅減

雙減令要求小學一年級和二年級不得佈置課後作業和取消所有筆試，小學高年級及初中課後作業分別不得超過60和90分鐘，並且要適量減少考試。學校不得公布學生考試成績，更加不能根據學生成績高低來編排班別。雙減令另一個目標是「促進學生全面發展、健康成長」，學校要提供更多課後活動，比如每周至少兩個小時開展科普、閱讀、文體藝術等興趣小組及社團活動。這些都由學校來執行，老師額外的工作與時間，會得到政府提高資助解決。

雙減令有關學生健康成長的另一部分是針對校外的，防止學生網絡沉迷，由國家新聞出版署頒令，18歲以下每周只能在周五、六、日玩網絡遊戲，每日只能在晚上八點到九點，不能超過一個小時，由網絡遊戲供應商根據客戶登記年齡執行。這個可能是全球最嚴格的限制，受到部分家長歡迎，因為很多家長確實沒有時間和能力引導孩子參與更廣泛興趣的活動，而且社會上為未成年人提供活動的場所和機會也不多，雙減令要求青少年活動中心發揮好應有作用，但這些機構本來就不足，也沒有政策提高經費來加強服務，到頭來孩童還是會千方百計找到成年人的手機來玩網絡遊戲。

同樣在家長之間出現分歧意見的，還有禁止校外補習的問題。目前學生要在公開考試中獲得更好的成績，往往依賴校外補習，有經濟能力的家長也樂於為孩子提供「另一條起跑線」。在大城市，這是經濟能力多寡的不公平；在農村，則是資源分配不平衡的不公平。禁止開設補習班，現有的補習社一律要變更成非盈利模式，提供非學科活動。這個一刀切的禁令，或許可以減輕學生的學業負擔，但對於資源分配不平衡的問題，只能是治標不治本。

中小學課程的設置、作業的要求，以及考試的形式，完全是朝着一個目標，就是決定能不能考上大學，以及能不能考上頂尖大學的高考。過去大學學位不足，高考最大的功能是淘汰「力有不逮」的學生，目的是難倒那些未能在短時間內回答必須經過反覆操練的試題，所以中小學的教學思維就是培訓「千軍萬馬」的學生過「獨木橋」，據此，評定老師優劣的標準是學生的考試成績，評定學校優劣的標準是每年能「生產」多少個「狀元」。

高考功能已改

考試形式依舊

大學經過不斷擴招，學位應該說是充足了，高考的淘汰功能大幅下降，但按成績排列學生升讀不同水準大學的功能猶存。大學水準高低，理應與歷史因素以及辦學理念有關，內地大學絕大部分是官辦，而且管理層過度官僚化，辦學理念淪為口號，大學水準的決定性因素是政府撥款的多寡，而現時的政策是資源嚴重傾斜到政府要扶持的少數大學，在經費短缺的年代，集中資源提高效率的做法無可厚非，但製造不公平的還有政府和國企招聘的政策，很多職位都列明只向特定的大學畢業生開放。這就是高考仍然是決定學生人生規劃的「生死戰」，造成學生的終極目標是考上高水準的大學。

大學的水準出現嚴重差距，是政府的撥款和招聘政策造成的，只要稍加改善，排名前十或者前五十以外的大學，也能提供優質的教學和學習環境，而且學生畢業後無論是考研究生或者到職場，都能夠在一個新的起點重新參與另一輪競爭，這樣，相信可以令相當一部分的中學生毋須為高考「廢寢忘餐」，中小學也就毋須採取反覆操練考試的教學模式。

雙減令的目標是減輕學生負擔，促進學生全面發展。在各有關單位執行嚴令之下，應該可以達到減負的政策目標，但全面發展仍是「紙上談兵」。高考的功能已經改變，但考試形式依舊，學生仍然需要視高考為奮鬥目標，到頭來家長會對學校提出「加負」的要求，學校未能滿足學生與家長，補習社還會應運而生，只不過會以不同形式瞞天過海，又或者出現天價的私人補習，豈不又會製造更大的不公平。

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