社評：禁售另類吸煙產品 立法從嚴莫留尾巴

禁加熱煙非雙重標準

政府應訂禁煙時間表

電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，近年愈益普遍，由產品形象、包裝到口味，很大程度都是針對年輕人市場。無論香港、內地還是外國，青少年吸「兩煙」的情况，皆有明顯上升趨勢，本地調查更發現，有小五學生吸電子煙，之後轉吸傳統煙。3年前，港府提出修例全禁「兩煙」，惟業界大力反對，議事堂上，不同陣營都有議員變相為業界幫腔。有人高舉「自由人權」旗幟，反對禁售「剝削選擇」；亦有人揚言只禁「兩煙」未禁傳統煙是「雙重標準」，主張「規管」另類吸煙產品而不是全禁，實際效果就是讓「兩煙」銷售合法化。

煙草業政治游說力量強大，在西方廣為人知。在香港，以往政府每次提出加煙草稅，總有議員大聲疾呼反對。港大醫學院院長梁卓偉曾公開表示，關注煙草業與本地政黨議員的關係，一度引起不少議論。無論如何，全禁「兩煙」倡議在立法會陷入僵局，政府不夠票通過修例，面對支持與反對力量不斷拉鋸下，立場左搖右擺，一時傾向「全禁」，一時傾向「規管」。當局拿不定主意，業界及其利益代言人也樂於繼續施展「拖字訣」，導致修例草案長期束之高閣，「兩煙」照賣如常。本屆立法會任期將於10月30日完結，倘若再拖下去，「兩煙」修例草案將胎死腹中，直至本周，事態突現轉機，部分議員「轉軚」支持全禁，法案委員會主席表示，政府已定開會日期，修例草案有望下月初交立法會恢復二讀，會期完結前通過全禁「兩煙」。

煙草業界以及他們的代言人，不斷堆砌理由，為另類吸煙產品護航開路，常見的說法，包括加熱煙「健康風險較傳統煙低」、只禁加熱煙做法「不合理」，只會助長黑市買賣，云云，說起來似乎頭頭是道，實際不過是砌辭詭辯，混淆視聽。過去煙草業贊助一些所謂「研究」淡化煙害，惡行罄竹難書。世衛早已指出，所有形式煙草產品都有害，只要含有尼古丁和焦油等有毒物質，就不可能無損健康，爭辯哪種煙傷害少一些是偽命題；港大公共衛生學院專家更指出，吸加熱煙的過程，會釋出傳統煙不常見的有毒物質，在體內分解成甲醛和山埃，對青少年呼吸系統大有影響。

傳統煙民想戒煙，有很多正規方法，毋須靠轉吸加熱煙；對於無意戒煙者，加熱煙「不夠喉」，有得揀還是傾向吸傳統煙，將加熱煙包裝成傳統煙的替代品，不過是跨國煙商的公關伎倆。全球反吸煙聲浪高漲，早前有跨國大煙商揚言支持十年內禁傳統煙，不過是想金蟬脫殼，欲借加熱煙暗渡陳倉。對跨國煙商而言，傳統煙市場持續萎縮，老煙民陸續去世，長遠難有作為，反而加熱煙可以在年輕一代開拓嶄新市場，「錢」途無限，可是從公共衛生和社會整體利益角度，當局實在沒必要給煙商延續煙禍毒害下一代開綠燈。

吸煙令人上癮，煙商隱瞞此一事實長達數十年，上癮的傳統煙民太多，導致世界各地一直只能以控煙而非禁絕的方式處理傳統煙，相比之下，加熱煙是近年新產品，放眼的是一個原本不存在的新市場，了解這一根本分野，自然明白現在「先禁」加熱煙並非雙重標準，而是次序策略。放眼世界，很多國家都以全面禁煙為終極目標。本港傳統煙民持續減少，沒理由容許煙商以新產品開拓新市場，先禁加熱煙只是第一步，港府下一步應制訂長遠全面禁煙時間表。

時局改變添政府能量

擇善固執勿畏首畏尾

《港區國安法》實施，以及選舉制度修改，令本港政治生態出現重大變化，特區政府施政能量增強，以往一些不敢硬碰的民生議題，諸如垃圾徵費、放寬引入合資格海外醫生、全禁「兩煙」等，當局最近都有所動作。香港民生積弊太多，政府是時候拿出決心，切實解決問題，不能投鼠忌器，自甘受制於既得利益和政客私心。早前政府垃圾徵費法案雖獲通過，實際卻無具體執行時間，留下不少尾巴。反映當局行事仍然畏首畏尾，決心不足。煙禍事關公眾利益，煙商賺大錢，代價卻由社會承擔，政府必須積極介入遏阻。全禁「兩煙」部分議員不再攔路，政府應堅定立場，不再向既得利益妥協，修例草案內容必須有效到位，切勿再留下尾巴，讓煙商和既得利益有空子可鑽。

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