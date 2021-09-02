社評：廿載戰爭虛耗國力 強權浮沉禍福自招

「歷史終結」自欺欺人

軍事干預製造不幸

8月30日午夜前1分鐘，載着最後一批駐阿富汗美軍的軍機，從首都喀布爾機場起飛，標誌美國在阿富汗長達20年的戰爭正式結束，塔利班隨即接管機場，宣布國家完全獨立，支持者則在街頭高呼「打敗超級大國」。1990年代初冷戰結束，美國政治學者福山曾揚言「歷史終結」，西方自由主義民主價值觀定於一尊，現實發展卻是另一回事，塔利班回朝不過是最新例子，說明世界文明多樣多元，不同社會各有發展軌迹及歷史脈絡，硬生生將一套價值觀和制度，強行加諸一個地方，無視當地風土人情及社會架構，長治久安談何容易。

塔利班回朝，承諾建立具包容性的政府、按伊斯蘭法律保障婦女權利，也不會威脅其他國家安全。塔利班會否揚棄昔日極端路線、奉行「相對溫和」管治，各方都在聽其言觀其行，最快明天公布的新政府組成，包容度是高是低，將是重要參考指標。無論如何，塔利班要走伊斯蘭道路，跟西方意識形態南轅北轍，以西方自由主義作為評價標準，並無太大意義。塔利班強調希望跟美國和全球建立良好外交關係，美國與盟友未置可否。戰場上得不到的東西，不要指望在談判桌上取得。美國當然可以操作人權等議題，藉着凍結資產和制裁，向塔利班施壓，然而實際作用有多大，頗叫人懷疑。

出兵阿富汗是美國史上最長的一次對外戰爭，拜登昨天發表全國演說，重申阿富汗變天，問題出在原政府，不在美軍撤走，拜登甚至形容，喀布爾逃亡潮一片混亂是「無可避免」，美國在短時間撤走12萬人已是「空前成功」，云云。拜登竭力自圓其說，予人感覺卻是蒼白無力，自欺欺人。原本華府尚可聲稱，當年出兵最大目的是反恐，並非推翻塔利班，蓋達已破是時候收兵，可是與塔利班為敵伊斯蘭國分支ISIS-K，上周在喀布爾策動炸彈恐襲，導致數百人死傷，包括多名美方人員，卻顯示新的恐怖主義威脅，正在阿富汗出現。ISIS-K亦稱「伊斯蘭國呼羅珊省」，追溯歷史，呼羅珊省涵蓋現今伊朗、阿富汗、土庫曼、烏茲別克等中亞多國大片土地，上周的喀布爾襲擊，有可能是新一場反恐戰的序幕，最諷刺是如果西方想壓制ISIS-K，未來必須跟塔利班合作。

「人道干預論」破產

歷史教訓不能忘記

美國出兵阿富汗，虛耗國力廿載，重蹈當年蘇聯失敗覆轍。最近西方不少學者和評論，都在嘗試理喻這場戰爭的歷史意義和影響，諸如會否加速美國全球霸權沒落，英國國會外交事務委員會主席Tom Tugendhat甚至將阿富汗變天，與1956年蘇伊士運河事變相提並論。蘇伊士運河事變，標誌大英帝國全球霸權步向終結，無法再挾軍事外交強權，在國際舞台指點江山，揭開了英國從殖民地撤出的序幕。美軍撤出阿富汗，某程度反映美國「硬實力」亦有其局限，至於會否成為美國版的「蘇伊士運河時刻」，現階段言之尚早。

歷史學家費格森（Niall Ferguson）和福山最近分別撰文，談論阿富汗變天與美國全球霸權，不約而同談到一點，就是強權大國的浮沉，更大程度取決於內部因素而非外部戰爭，正如福山指出，美國經歷了越戰挫敗屈辱，10多年後卻贏得冷戰，建立了史無前例的全球一極霸權。1980年代的阿富汗戰爭，蘇聯虛耗大量國力，加速其衰敗，然而內部制度僵化，缺乏自我完善改革能力，才是蘇聯瓦解的主因。美國一極霸權地位，本世紀初達到頂峰，2008年金融海嘯是由盛轉衰的分水嶺，福山認為，政治衰敗兩極化，才是美國的最大威脅；費格森則認為，大英帝國衰敗史與當下美國最有可比性的地方，是債務和經濟問題。真正威脅美國全球霸主地位的不是中國，而是美國內部自身問題。

工業革命促成西方冒起，由此而生的自我優越感，以不同形式呈現，其中之一就是自我美化，認為西方「有權」亦「應該」介入其他地方，卻對背後的剝削掠奪避而不談，由19世紀美化殖民主義的「白人責任論」，到冷戰後出現的所謂「人道干預主義」，莫不如此。阿富汗戰爭中，美軍與原政府在當地胡作非為的情况，往往被西方傳媒忽略。拜登演說提到，撤出阿富汗的決定，標誌美國以軍事行動重塑其他國家的時代告終，然而一時的苦頭教訓會否轉眼忘記，還得走着瞧。阿富汗局勢並不穩定，國際社會首要任務，應該是攜手穩定局面，避免ISIS-K坐大，成為另一個敘利亞，倘若華府以為製造多些事端，可以令周邊國家多吃苦頭，最終得益的有可能是極端武裝勢力。

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