社評：進取招攬海外醫生 做好質素把關工夫

引入海外醫生阻力多

政府新方案罕見進取

本港平均每千名市民只有兩名醫生，相比之下，新加坡和美國等都有2.5名醫生，澳洲和德國等更有約4名醫生。醫生人手不足，直接影響醫療服務質素，在香港，公院病人每天能夠見到醫生的時間短得可憐，無論輪候急症或專科，病人只能乾着急。資料顯示，公院專科首次診症輪候時間一般要42周，較長可達84周，一些離譜個案甚至要等超過兩年，部分病人因為延遲醫治，結果病情惡化，諷刺是數年前一些醫生業界代表仍揚言，香港「不存在」醫生短缺，無視香港醫生與人口比例，較全球大多數發達地區都要低這一客觀事實。

本港醫生嚴重短缺，並非朝夕問題，跟最近的移民潮無關。根據當局之前的估算，2030年全港預料將欠缺1600名醫生，到了2040年，數字更將擴大至1900名，近年本地兩間醫學院雖已增加學額，然而遠水救不了近火；放眼世界，各地都在積極吸引醫生人才，長遠而言，香港人口老化，醫療服務需求殷切，單靠本地培訓醫生無法滿足社會需要，就應該像新加坡等地般，設法吸引合資格海外醫生服務市民，可是卻因業界既得利益者反對，多年來僅得寸進，政府投鼠忌器，連大膽一些的改革方案都不敢提出。

3年前，政府提出豁免海外醫生在港一年實習期的方案，如此溫和要求，竟也遭到業界刁難，泛民與建制皆有議員提出，放寬引入海外醫生的門檻，仿效新加坡模式，設立認可院校名單，從這些著名院校畢業的醫科生，若同意在公院服務一定年期，皆可免試來港執業，可惜最終不了了之。以往業界一些人經常將「引入合資格海外醫生」，與「向內地醫生大開中門」扣連起來，透過操作港陸政治矛盾，轉移公眾視線，掩護既得利益，然而過去兩年，香港政治形勢劇變，同類操作手法再行不通。政府提出的新建議，堪稱是近年最進取的改革方案，擴大了本港可以招攬的醫生人才庫，倘若細節安排得宜，能夠有效確保來港醫生質素，對於改善本港醫療服務，可望有顯著幫助。

不少港人在歐美著名醫學院畢業，然而本港醫生業界設下的保護主義關卡，卻令他們失去回流意欲。現屆政府提出修訂《醫生註冊條例》，放寬合資格海外醫生免試來港執業，最初針對的是這類港人。根據原方案，由醫管局總裁、兩間醫學院院長、衛生署長等組成的特別註冊委員會，將參考各大醫學院國際排名，以及教學語言能否與本港英語醫療系統接軌等，決定認可醫學院清單，確保招攬對象質素。如此安排可以減少政治爭議，惟最多只能吸引數百名醫生回流，不足以填補缺口。

延攬海外醫生「輸血」

改善公院管理「止血」

新方案重點之一，是將合資格海外專科醫生來港執業放寬安排，擴至非香港永久居民，為保質素，申請人必須符合香港醫學專科學院（醫專）認可的專科資格。現時醫管局專科醫生嚴重短缺，新安排有助救急，長遠而言，這些海外專科醫生也可支援本地專科醫生培訓。另外，根據新方案，港人子弟在海外醫學院畢業，即使在外國未完成實習，亦可申請回港實習並參與執業資格試，有關安排可以顯著擴大本地醫生新血來源。當然，本地業界一些人可能出於門戶之見，抗拒並非來自本地兩間醫學院的後輩，甚至擔心未來醫生人數驟增，長遠將有更多人轉為私家執業，「多個香爐多隻鬼」，等等，然而從社會長遠利益角度，愈多合資格醫生，愈有利提升醫療服務質素，政府願意拋開政治包袱是好事，業界若有不同意見，應拿出一套切實可行的改善人手替代方案，而非泛泛而談。

回歸前，香港一樣歡迎英聯邦國家醫生來港執業，沒有太大問題，新安排亦不見得是為內地醫生來港度身訂做；海外專科醫生申請來港執業，必須符合醫專要求，亦是合理安排。醫生業界常批評，公院工作環境惡劣，醫生疲於奔命，壓力太大導致人手流失，醫管局當然有責任改善，不過話說回來，公院醫生疲於奔命，正是因為人手長期不足，引入更多非本地培訓醫生，有機會打破這一惡性循環，延攬海外醫生給公院「輸血」，跟改善公院管理「止血」，絕對可以並行不悖。本港醫生薪酬水平，比很多發達國家水平高出一截，對非本地培訓醫生應有一定吸引力，當局責任是為來港醫生質素把關，防止濫竽充數。由認可醫學院清單到具體申請審批，當局透明度愈高，愈能增加外界信心。

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