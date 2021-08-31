社評：校園營造打針氛圍 盡早恢復全日授課

過去兩年返學時間少

新學年盼毋須再停課

學生回校上課，曾被視為理所當然的日常，然而過去兩個學年，本港中小學生卻是返學時間少，在家時間多。前年9月開學，適逢反修例風暴，社會動盪不安，校園亦不安寧，隨着街頭暴力不斷升級，中小學亦無奈停課。踏入2020年，政治風暴漸漸緩和，未料新冠疫情緊接而來，學校又再長時間停課，只能安排學生在家上網課。受第三波疫情影響，去年9月全港中小學生需要「分批開學」，未幾第四波疫情又來，多數學生又要再過「網課歲月」，直至今年5月，中小學才全面恢復面授課堂。

校園生活對兒童課業學習及身心健康成長，有不可替代的作用。不少調查顯示，長時間在家上網課，不利兒童專心學習、妨礙正常人際交往，親子亦容易發生摩擦。新學年全港中小學生可以如常開學，縱然限於半天授課，始終是一個好開始，希望未來一年，所有學童毋須再受任何停課安排影響，可以在平靜安全的校園環境上課學習。

全球疫情無了期，中小學教育盡可能全面復常，對學生以至整個社會都極其重要，政府、校方和家長需要通力合作，在校園推動疫苗接種。教育局本月初宣布，若師生疫苗接種率皆達七成，校方14天後可以恢復全日授課，雖然迄今仍未有中學正式提出申請，不過近期師生打針情况，確較之前踴躍，不少學校的教職員接種比率已超過七成，官校比例更達到九成，至於45萬名12至19歲青少年，亦有超過五成半已打第一針，以此進度估計，預料9月稍後將陸續有中學達到七成門檻，踏出恢復全日課步伐，發揮標竿作用。

部分學生不願打針，主要是擔心「疫苗副作用」，一些家長亦有類似擔心，然而本地防疫專家已一再指出，少年接種復必泰疫苗後出現心肌炎，機率僅為百萬分之12，其他副作用亦甚為少見，政府、校方和教師應趁着開學，加強向家長及學生解說，釋除疑慮。調查顯示，近八成中學生希望新學年恢復實體課外活動，包括各類訓練及比賽，高中生將要面對DSE等考試，不少人也希望盡快回復全日課，凡此種種皆是打針誘因。

當局預留操作彈性，容許校方讓一些達到七成打針門檻的級別率先恢復全日課、已打齊兩針者可在課堂以外半日參與非學術活動，對於鼓勵學生接種疫苗，應有一定幫助。中學全日課彈性愈大，行政安排必然愈複雜，政府應對校方和教師提供適當支援，合力在校園營造「早日打針」氛圍，雪球效應一旦形成，青少年接種率可望以更快速度提升。

生源減少變數增多

政府校方有商有量

目前港府只批准12歲以上未成年人士接種復必泰疫苗，12歲以下兒童何時能夠打針，仍需更多臨牀數據支持，在美國，衛生部門亦未有具體時間表，防疫專家福奇估計，最快要等到深秋或初冬才能為小童打針。本港12歲以下小童接種新冠疫苗，相信明年才有機會成事，這亦意味本地小學短期內無法靠打針恢復全日課。當局應與辦學團體與小學方面積極商量，看看有沒有一些相對風險較低的折衷做法，安排一些小學生在下午課外時間，回校參與一些活動，在不違防疫大原則下，讓他們有較完整的校園生活。

對於部分學校來說，疫下復常不過是新學年其中一項挑戰。受疫情影響，香港與內地尚未恢復正常通關，跨境學童長時間未能來港上課，不少家長已安排退學；與此同時，移民潮亦影響了本地學校生源，教師離職「大執位」亦甚為普遍，部分學校需要時間理順，亦有校方關注縮班壓力；長遠而言，香港出生率下降、大灣區融合加快、內地港人子弟學校趨增，這些大趨勢，亦為未來中小學教育帶來不少變數，政府應密切留意中小學情况，多與辦學團體商量，既要高瞻遠矚，亦要避免輕率行事。港府推動小班教育，至今已有10年多，縱有一些成績，仍有不少地方可以改善，當局應積極協助中小學適應短、中、長期變化，提升小班教學質素。

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