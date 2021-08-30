社評：大灣區大力發展大學 粵港雙向交流成趨勢

深圳高等教育10年大躍進

建20所大學招25萬學生

今年香港學生往內地升學的人數達到1.4萬，但細看數據，通過DSE成績報考內地大學的，只有3833人，其餘是通過內地專門為港澳台學生而設的考試，這一萬多學生當中，相信絕大部分是在內地生活的港人。但無論循哪種途徑，人數皆呈上升趨勢，當中原因包括，內地大學的辦學水平不斷提高，而且有很多學科是香港的大學未必有或者未必是更好的，為香港學生提供更多的選擇，更大的因素是內地的就業市場龐大，學生就讀的學科與內地市場需求相近，而且能發展人脈關係，對未來的發展有所裨益。

深圳近年在高等教育方面發展神速，雖然並非典型，但足以說明未來的前景。自1983年成立深圳大學，此後30年裹足不前，明顯與其經濟發展速度相違背，近年發現依靠內地其他地方提供的人才未必能夠滿足深圳經濟產業的需要，開始銳意發展高等教育，而且是從引進來到本土辦雙管齊下。香港中文大學（深圳）自2014年開始招生，而今開辦的博士、碩士和本科課程已經有7000多名學生，引進來除了中外合辦的深圳北理莫斯科大學，也有內地的大學，中山大學在深圳設校區，開辦一些前沿學科，包括材料科學、生物醫學工程、電子與通信工程及智能工程等等。正在自辦和規劃的大學包括南方科技大學、深圳科技大學和深圳師範大學等，規劃到2025年達到20所大學，學生人數達到25萬。

香港的大學到大灣區辦學，並非始於粵港澳大灣區的規劃，浸會大學早在2005年已經到珠海興辦聯合國際學院，目前已經或者正在規劃到內地辦學的，科大到南沙、城大到東莞、港大到深圳、理大到佛山設立校區，連公開大學也將在肇慶辦護理課程等。到大灣區辦學成風潮，從大道理講是擴大履行為國家培養人才的職責，而實際上任何大學的擴展，對大學本身都有好處，研究課題更加接近產業需求的地方，更容易獲得研究經費，研究成果更容易轉化成商業用途，這是產學研良性互動關係的必然。更何况現在遇上大灣區對高等教育需求甚殷，地方政府都免費撥地並按大學要求興建校舍和設備，香港的大學毋須籌措經費就可以「拎包入住」。

加上目前有1.3萬內地學生在香港公立大學就讀，已經呈現出雙向交流的趨勢，但距離大灣區融合的概念還有一段距離。香港的大學生，對內地的了解不甚了了，大學資助委員會2010年的報告指出，香港學生對內地的認識「出奇地低」，建議要提高學生對內地的了解與知識，不但是為了香港是中國的一部分，還要為學生在龐大市場的競爭力着想。10年過去，這方面的改進微乎其微，香港的大學從培養學生的角度，不但應該加強這方面的課程設置，還應該增加學生到內地交換的機會。

政府稱支持學生內地升學

資助額寥寥無幾應該提高

現在更多的香港學生直接到內地升學，是為自身尋求更多的機會，但特區政府對此的政策，跟其聲稱的支持並不相稱，現時香港學生到內地升學，通過入息審查的最高資助額是16,800元，免入息審查的只有5600元，總支出只有4900萬元，這跟在香港就讀的大學生獲得20萬元的資助，是小巫見大巫。香港學生在內地畢業後能夠直接或間接為香港服務，實在值得提高資助額，以此鼓勵更多學生盡早融入大灣區。

香港與珠三角地區存在競爭關係，深圳近年加大對高等教育的投入，每年的經費達到200億元人民幣，反觀香港，大學資助委員會的預算只有227億港元（相當於189億元人民幣）。香港的大學水平在世界排名十分高，深圳還在追趕的起步階段，但正如中聯辦主任駱惠寧日前的講話所言，不進則退，慢進也是退。深圳可以在經濟總量上超過香港，在高等教育方面相信也可以。

大灣區的概念還有合作關係，香港的高等教育到大灣區辦學，在產學研方面貢獻更大的成果，造福整個大灣區，美事一樁，但合作關係的空間還很大，香港校區與內地校區之間如何形成一體、香港的大學與內地大學之間的合作、互換師生、合作申請科研經費、學分互認等等方面，雖然已有很多呼聲，但粵港兩地政府始終沒有就此等問題正式磋商，應該盡早研究出一套可行的做法，以利於大學之間的進一步合作。現在香港的大學以及學生已經走出一大步，但政府之間的合作還沒有邁出一小步。

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