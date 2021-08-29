社評：賀錦麗東南亞之行 突顯美國戰略尷尬

稱不求選邊又攻擊中國

走訪星越釋放矛盾信息

與歐洲和北美、大洋洲國家不同，東南亞國家是中國的近鄰，與中國經貿人文關係也更緊密，意識形態色彩並不濃厚。以新加坡為例，皮尤研究中心7月的民調顯示，64%受訪者對中國看法正面，在接受調查的17個國家中居首。區內國家希望美國提供積極的區域合作議程，而非與中國競爭的零和敘事。或許意識到這一點，賀錦麗在星洲的演講宣稱，「我們在東南亞和印太的參與，不是針對任何一個國家，也不是為了讓任何人在國家之間作出選擇。」似有意淡化零和的衝突性和激烈的政治化語言。隨她訪星的副國安顧問戈登，在當地一場公開論壇也指出，中美衝突並非不可避免，兩國雖然在原則和利益上存有差異，但美國並不尋求發動新的冷戰，而學界的很多理論，如修昔底德陷阱或者「中美注定一戰」等，並非美國政府的看法。

不過，賀錦麗在一路的言行中，仍然處處針對中國。在新加坡演講時，她點名批評北京在南海的行為「破壞基於規則的秩序，威脅各國主權」；與越南國家主席阮春福會面時她聲稱，「我們需要尋找途徑加強施壓，迫使北京遵守聯合國海洋法公約，挑戰其霸凌和過分的海洋主張。」她在新加坡召集「確保供應鏈彈性」的圓桌會議，在河內宣布美方同意贈送第3艘海岸防衛隊退役巡邏艦給越南，協助其加強海上保安等，都有與中國一別苗頭之意。

不過，星越兩國的回應都較為審慎。在賀錦麗抵埗前，新加坡外長維文表示，新加坡致力於繼續成為中美兩國的重要合作伙伴，「我們不會成為一方或另一方用來推進其消極議程的稻草人」；在她抵越前一日，越南總理范明政特意會見中國駐越南大使，明言越南「不會選擇站隊某一個國家去對抗另一個國家」，呼籲兩國鞏固互信，「警惕境外勢力的挑撥離間」。正如國際評論所言，這些國家擔心的，是被迫在美國和最重要的貿易伙伴中國之間作選擇。

賀錦麗的越南之行，還打「疫苗牌」來抗衡中國，宣布再捐贈100萬劑新冠疫苗和2300萬美元給越南，令美國贈予越南的疫苗達到600萬劑，援越金額共計4400萬美元。這對正陷於Delta變種病毒株爆發期的越南來說，當然彌足珍貴。到7月底，美國已經向東南亞捐出2300萬劑疫苗，約佔向全球送出疫苗的五分之一，但與中國已經向區內國家捐贈了1.9億劑疫苗相比，仍屬小巫見大巫。而且美國逾3800萬人染疫，逾60萬人病殁，在抗疫方面是差劣的典範。

修復關係爭取信任

阿富汗潰敗惹猜疑

近月，美國在東南亞的外交攻勢兇猛，6月，副國務卿舍曼訪問印尼、柬埔寨和泰國；7月底，國防部長奧斯汀訪問新加坡、菲律賓和越南3國；8月上旬，國務卿布林肯一連5日與東盟國家舉行線上會議；賀錦麗今次出訪，將這一波東南亞外交推向高潮。

人算不如天算，賀錦麗啟程前，恰逢美軍在阿富汗倉皇撤退，雖然賀錦麗強調，東南亞地區對美國的安全和繁榮至關重要，「美國會與我們的盟友和伙伴站在一起」，但從喀布爾傳出的混亂畫面，令她發出的上述信息變成諷刺，人們紛紛懷疑美國對盟友的承諾。越南前駐美大使范光榮就質疑，越南正密切關注喀布爾的事態發展，「美國現在又承諾關注本區域，但若阿富汗再次發生什麼事情，例如恐怖主義捲土重來……美國還會繼續聚焦這裏嗎？」

此外，一直堅持「東盟中心論」（ASEAN Centrality）的區內國家，亦對美國有意引入美、日、印、澳「四方機制」（QUAD）、凌駕東盟疑慮重重，以致隨同賀錦麗到訪的美國國安會東亞和大洋洲事務高級主任卡根，要在星洲公開論壇上費盡唇舌解釋稱，QUAD並無正式的組織架構，「連專用的信箋都沒有」，QUAD亦非針對任何國家，云云，解釋得蒼白無力。賀錦麗的「魅力攻勢」，除為她在國內賺取一些形象加分，對於讓美國取信於地區國家，效果頗成疑問。

歡迎回應 editorial@mingpao.com