社評：合辦全運會意義深遠 推廣大灣區合作示範

粵港有辦體育盛事能力

合辦全運具困難與挑戰

粵港澳三地合辦全運會，獲得國務院批准，民政事務局長徐英偉表示此事對港意義重大，反映中央對香港發展、體育配套等有信心，特首林鄭月娥將這個意義提高到粵港澳大灣區合作的層面來看，則較具戰略格局。粵港澳大灣區自2017年由三地政府簽署框架協議後，合作沒有任何實質性進展，當中香港發生反修例風暴，以及全球新冠疫情，政府之間、商貿以至人員往來都受到打擊，大灣區合作因而毫無進展，無可非議。然而，即使沒有發生上述兩件大事，大灣區的合作也只會遇到各種瓶頸，因為粵港澳三地在很多範疇都有不同的標準與做法，要合作首先要統合標準，難度不小。

三地政府將合辦全運會，是一個難得的合作契機，因為全運會已經有一套行之有效的標準，特別是對體育賽事的要求，更加是一個國際標準，也是運動會舉辦方朝着一個共同目標的操作守則。全運會過去都由一個省份單獨舉辦，但都會將賽事分散在不同城市舉行，即將在下月中開鑼的全運會，主會場在西安，分會場則散落在陝西的10個城市，由於陝西是內陸省份，水上賽事更會移師浙江舉行。四年後的全運會，將在大灣區的11個城市舉行，本來並非新鮮做法，但粵港澳三地有諸多的不同做法，也從來沒有如此大規模合作過，意義就變得非同一般。

廣東舉辦過亞運會、全運會，香港舉辦的欖球七人賽，都是國際公認成功的盛事，粵港澳三地合辦全運會，組織能力毋庸置疑；粵港澳三地有三套出入境管制措施，通用三種貨幣，這些制度上的差異，也不難找到解決辦法，相信最難的部分，在於如何在全運會的各種設計中體現三地的文化元素，比如會徽、吉祥物等，又或者各種海報和裝飾，在港澳用繁體字、在廣東用簡體字？相信這些都可以在求同存異的合作精神中得到解決。

什麼才稱得上是合作呢？30多個比賽項目，平分秋色各舉辦10個？11個城市每個舉辦3個？民政事務局長徐英偉表示，希望香港強項例如單車和游泳賽事可在本港舉行，體育界人士認為香港還具備舉辦水上活動和馬術賽事的優勢，相信三方將會按照具體情况商議。關鍵是開幕禮在哪裏舉行？香港奧委會副會長霍啟剛認為可以爭取在香港舉行，這是值得討論的地方。

大灣區建設需要合作範例

三地政府冰釋前嫌此其時

香港完全具備舉辦開幕禮的各種條件，啟德體育園將於2023年落成，雖然主場館座位只有5萬，不及8萬個座位的廣州天河體育館，但座位數量並非舉辦開幕禮場地的唯一標準，社會環境以及安全也是重要的考量因素。國務院既然批准香港作為合辦方，就是對4年後的香港投了信任的一票，香港應該大膽去爭取，因為無論象徵意義還是對體育產業的促進作用，都是十分重大，問題在於如果香港成功爭取，是否能夠設計出「一場大戲」，既能表現香港特色，也能融匯大灣區文化。香港的硬件以及組織能力，底氣十足，但在理解和表達大灣區文化方面，也有足夠的說服力嗎？

上述種種問題，對粵港澳三地政府來說，都是困難與挑戰，但只要本着「逢山開路、遇水架橋」的精神，沒有解決不了的問題。建設大灣區，除了不畏艱險的精神外，更需要一些成功例子的示範。藉此合辦全運會的契機，對包括開幕禮表演等各項設計都公開招標，屆時將會湧現各種粵港設計公司的組合，合作投標，將大灣區合作體現在徵集方案的過程中，關鍵是盡早成立由粵港澳人員組成的審核委員會，由他們訂定標準，和作出令人信服的決定。

粵港澳大灣區比世界上其他灣區都要複雜，但發展潛力比其他灣區也要深厚，目前除了疫情因素外，粵港澳三地的官民之間，也存在各種猜疑和誤解，所以各種合作項目都踟躕不前。如果合辦全運會能夠創建出一套合作無間的範例，表現出求同存異的精神，對於其他領域合作的促進作用，將無可比擬。商界與民間的合作，需要看到政府之間的合作，希望粵港澳三地政府，不要再糾纏於處理疫情所引起的各種非議，立即啟動2025年全運會的籌備工作，立竿見影的做法是，三地政府合組代表團，參加下月在陝西舉行的全運會，合作撰寫並公布觀摩報告。

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