社評：全民接種難靠利誘 強制打針從長計議

全民接種必涉強制

「更基本人權」掀爭論

新冠疫苗在港開打，昨天剛滿半年。根據最新數字，已打首針者超過400萬人，接種率為59.5%，惟近日預約打首針的市民，人數有減少趨勢，9月底能否達至七成接種率，還得走着瞧。

數月前，政府官員曾以七成接種率，作為逐步放寬防疫措施的分水嶺，背後假設是大多數市民打針，可以為全港建立起「免疫屏障」，小部分未打針者亦能從中受惠，可是新冠病毒不斷變種，已戳破「打針實現群體免疫」的神話。以色列接種率達到78%，部分高危人士更打了第3針，仍然無法阻止新一波疫情爆發，單日新增確診接近1萬宗，直逼歷史高位。美國已有逾73％成年人、即逾1.8億人注射了至少1劑疫苗，完成接種比率亦有63%，一樣無法阻止Delta變種病毒傳播，全美單日新增病例，近期持續在10萬宗以上，俄勒岡州接種率高於全美平均水平，一度受控的疫情最近大幅反彈，全州病牀使用率超過九成，面臨爆煲壓力。

當然，這不代表疫苗無用。科學證據顯示，新冠疫苗可顯著減低重症及死亡風險，只是無法防止病毒傳播，即使本港疫苗接種率達到七成，餘下三成人仍會暴露在病毒奪命風險之下。最近政府專家顧問袁國勇教授便表示，香港應利用當下疫情基本清零的狀態，大量接種疫苗，先做到全民接種，下一步才能談與病毒共存，放寬防疫措施。另一位傳染病專家何栢良亦有類似看法，認為市民可以忘記「群體免疫」這個概念，本港疫苗接種目標應改為全民接種，人人都有抗體保護，即使感染病毒，也可預防重症。從公營醫療負荷的角度，染疫者病情輕微毋須住院，也可避免醫療系統「爆煲」，救回不少人命。

新冠病毒看不到消失的可能，「與疫共存」是終極狀態，只能靠疫苗和特效藥物實現，「清零」是確保過渡期安全的策略。理論上，社會可選擇永遠堅持清零，然而這亦等於永續嚴厲防疫措施，放棄恢復對外正常往來，這樣做的代價太高，並不現實，可是以現有疫苗局限，長遠「與疫共存」，必須全民接種，人人打針，只有極少數對疫苗有急性敏感反應的人方可豁免。放眼世界，很多人不願接種疫苗，並非真的基於醫學原因，而是出於個人選擇或心理憂慮，政府宣傳教育再成功、利益誘因再吸引，也無法令所有適合打針者都去接種，推動全民接種，現實操作必然意味採取一些強制措施，最近歐美多國都在朝這一方向走。

如何推進全民接種

社會需要深入討論

在美國，拜登政府早前已要求所有聯邦僱員打針或定期檢測，加州及紐約市政府亦有類似措施，愈來愈多美國企業，包括Google、facebook、華盛頓郵報等，亦變相強制員工打針方能如常回辦公室工作。在法國，總統馬克龍亦推出相當嚴厲的疫苗通行措施，變相強制打針。可以想像，有關措施惹來部分人反彈，法國多周出現示威，紐約市強制所有公立學校教職員，同樣引發教師團體抗議，認為這是「侵犯自由」，然而意識形態討論，往往都是觀點與角度，現時美國一樣有很多人主張，保護每個人免受新冠病毒威脅，才是「更基本」的人權。

政府「谷針」，誘之以利、說之以理，當然最好，現實是即使專家再三強調，「三高」患者情况穩定仍可照打、青少年打針出現心肌炎機率僅為萬分之2，部分人的疫苗猶豫，依然未見軟化。全民接種與強制一些不願打針者接種，某程度是一枚硬幣的兩面，社會各界需要對現實，不能迴避問題。

以色列新一波疫情，校園成為播毒缺口，15歲或以下兒童接種率低，令病毒有機可乘。開學在即，袁國勇認為，萬一香港再爆疫，應雙軌上課，沒打針學生只能上網課，已打針者方可回校上課。政府要求全港所有教職員9月前打針，否則自費檢測，有意見認為不如直接強制、不容檢測替代，有教育界代表則認為無此需要，強調大部分學校教職員接種率均超過七成。最近行政長官呼籲僱主要求所有員工打針，否則自費檢測，有商會認為，現時不少公司都有推出鼓勵打針措施，諸如打針假等，希望強制打針是最後手段。隨着全民接種提上社會討論日程，類似爭議勢將愈來愈多，社會需要更多深入討論，認清強制打針利與弊、了解民情承受能力，看看可以怎樣推進全民接種。

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