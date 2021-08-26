社評：垃圾徵費欠確切時間 政府蒙混過關留尾巴

「2023年實施」無保證

皇帝新衣必須揭破

香港每人平均一天產生超過1.5公斤廢物，一年下來就是人人半噸，現有3個堆填區面臨飽和，若要釜底抽薪，必須源頭減廢。放眼世界，垃圾徵費是推動源頭減廢的重要手段，台灣、韓國等地不乏成功經驗。垃圾徵費在香港談了10多年，立法進度非常緩慢，若不是立法會任期延長一年，現屆政府2018年提出的廢物徵費條例草案，早已胎死腹中。政府跟議員及業界持份者討價還價，達成大致共識，廢物徵費草案通過在望，本應值得高興，然而細察方案內容，實在令人懷疑當局是否有落實徵費的意志。

根據條例草案，政府提出兩種收費模式，一是按指定垃圾袋或標籤收費，收費定為每公升0.11元，另一種則是按廢物重量收費。當局表示，假設一家三口每天使用一個10公升或15公升的指定垃圾袋，估計每月需付33元或51元。若與三藩市居民每月平均要交40美元相比，港府提出的垃圾徵費水平並不算高，當局亦承諾會給所有綜援受助人，每人每月增加10元援助，減輕基層市民負擔。立法會恢復二讀條例草案，議員提出不少問題，說得煞有介事，卻沒有觸及真正核心問題，即垃圾徵費沒有明確執行時間表。

政府表示，條例通過後，將有「至少」18個月的準備期，為了讓市民習慣流程，當局將免費派發指定垃圾袋；與此同時，當局亦會為飲食業界，安排免費收集分類廚餘服務，送往回收設施處理，業界毋須支付費用。政府未決定這些免費措施將維持多久，飲食業界反應，明顯假設「準備期」將一直維持免費收集廚餘服務。換言之，即使條例草案順利通過，整個「準備期」內，無論飲食業還是一般人都很可能毋須付款。更甚的是，18個月過去，不代表徵費自動落實執行，政府還要跟立法會議員再商討「正式實施日期」，環境局長黃錦星表明，倘若屆時經濟「麻麻地」，當局會「彈性處理」落實日期，云云。當局聲稱垃圾徵費「最快」2023年實施，其實只是一個可能，現實是當下根本沒有明確的實施時間表，官員巧言令色，自欺欺人，皇帝新衣必須揭破。

政客既得利益者阻撓

政府不能「做過當做好」

垃圾徵費細節安排必須周全，港府責無旁貸，可是徵費措施遲遲未能落實，一大原因還是既得利益者和政客阻撓。垃圾徵費着眼大我，小我需作犧牲，飲食業、工商界部分人不想為「減廢」增加額外經營成本，地區民選政客則擔心支持徵費得罪選民。國安法時代前，無論泛民還是建制陣營，都有議員反對徵費，聰明一些的，知道政府不夠票，仍會公開說些冠冕堂皇話，附和一下徵費理念，但甚少「瞓身」支持；一些議員則會堆砌一大堆理由，諸如收費模式複雜、加重民生負擔、配套措施不足、執法困難多多、易生非法棄置問題等，對徵費表示保留或反對。政府得不到建制派支持，唯有將立法工作束之高閣。

國安法實施，以及選舉制度修改，令香港政治生態劇變，港府理應有更大政治能量，大刀闊斧落實垃圾徵費，可是政府到頭來只能拿出一個沒有明確實施時間表的方案，變相將實施徵費的決定留給下屆，官員的辦事能力和決心，叫人非常懷疑。近年政府在環保方面，不時拋出各式各樣的藍圖和目標，長遠「零堆填」、「零排放」說得很動聽，現實是人均棄置廢物量不跌反升、路邊二氧化氮濃度仍然偏高、臭氧更呈上升趨勢。不少環團都批評，當局舊債未清，舊藍圖多項目標並未兌現，所謂新藍圖不過是舊酒新瓶，將舊目標重新包裝一下。港澳辦主任夏寶龍早前提出，治港者必須「會幹事、能幹事、幹成事」。港府推動環保，不能「做過當做好」，即使廢物徵費法例名義上通過了，徵費一日未正式執行，都不能當有做。

香港急須源頭減廢，政府必須拿出政治決心，落實垃圾徵費，當局應加緊改善相關配套設施，諸如興建更多廚餘處理措施、增加廢物回收點，以及加強減廢公眾教育。世上沒有完美的政策措施，然而這並非放棄做事的藉口。垃圾徵費落實，難免會有小撮人為省錢貪方便，非法棄置垃圾，然而既然其他城市都能做得好，政客沒理由假設，港人一定不守規矩、導致「垃圾圍城」。

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