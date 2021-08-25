社評：香港內地理念對接 協助國家民族復興

「慢進亦是退」

高官須改心態

今年3月，全國人大通過《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》，過去兩天，國務院港澳辦副主任黃柳權等中央官員，在香港出席了多場宣講會。十四五規劃綱要有關香港的部分，具體提到8個發展方向及機遇，除了國際金融、貿易、航運及航空樞紐這4個「既有中心」的強化提升，還有4個「新興中心」的建設發展，當中包括國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，以及中外文化藝術交流中心。昨天行政長官表示，特區政府已就其中6個方面，向中央提交「策略文件」，至於國際創科及文化交流中心發展，將在施政報告交代。

「8個中心」雖說是規劃綱要對香港的「支持」，惟某程度亦是中央明確交予香港的任務，特區政府責無旁貸，必須設法做好。「8個中心」中，金融、貿易、物流及航空樞紐皆屬香港傳統強項，亦有較清晰的發展方向及藍圖，即使在國際法律仲裁及知識產權貿易方面，香港亦有很好的基礎，只要力求上進，不故步自封，理應較易幹出成績，相比之下，建設創科及文化交流中心，講求戰略思維宏觀視野，特區政府在這兩方面表現如何，還得走着瞧。

小政府不干預、施政頭痛醫頭、欠缺遠大目光，是特區政府思維慣性，與內地治理模式的大刀闊斧，有顯著分別。當然，小心行事有其好處，可是當事事拘泥，瞻前顧後，換來的亦只能是寸進，中聯辦主任駱惠寧在宣講會致辭，提到世界競爭激烈，「不進則退，慢進亦是退」，特區政府高官必須跳出既有慣性思維框框，不能割裂看待規劃綱要對香港的各項要求和任務，抱着「交功課」心態辦事。黃柳權提到，香港對接國家十四五規劃，不僅包括政策對接、產業對接、市場對接，也包括理念對接、思路對接，無論特區政府還是社會各界首先必須明白，香港之於國家，是局中人而非局外人。

表面看，香港許多方面都很國際化，只是這種國際化往往流於跟風，特別是西洋及東洋風，欠缺獨特主見，自我不強。過去一段時間，部分人出於意識形態想像，甚至將「國際化」與內地元素對立起來，看不到國際格局的真實變化。中國崛起促動世界格局百年巨變，中美博弈激烈，香港不易左右逢源；經濟全球化遇上逆流，西方保護主義抬頭，同樣影響香港。國安法實施，標誌香港進入新時代，全球政治經濟形勢充滿不確定性，最大發展機遇就在內地，香港需要融入國家發展大局，積極參與內外經濟雙循環，實現優勢互補、協同發展，這是現實形勢下必然的選擇。

國家「十二五」及「十三五」規劃皆有提及香港，然而港府和社會囿於各種觀念慣性，要麼覺得「事不關己」，要麼着眼所謂「惠港措施」，未見具體細節就一律當成「政治口號」，不了解全國一盤棋，具體政策往往在後頭。十四五規劃涉港內容，提到完善香港與內地協同發展的機制、共建一帶一路功能平台、建設高質量粵港澳大灣區，包括把前海、橫琴及深港河套區，作為粵港澳重大合作平台建設，香港必須改變固有被動旁觀心態，積極參與一系列制度建設，把握機遇採取相應行動配合。只要理念、思路成功對接，政策、產業、市場對接可以水到渠成，否則必然事倍功半。

香港融入國家發展大局，需要建立戰略思維和宏觀視野。歷史因素令香港成為內地和外地的橋樑，然而隨着時勢變化，未來這條橋樑更多是協助國家向世界投射影響力，而不是像半世紀甚至百年前般，充當西方在中國謀求利益的跳板。中國高速發展，世界也在急速變化，唯有對國家及世界有動態認識，香港發展才能走在形勢之前，而不是一味「追落後」。

立足國家放眼世界

香港要有動態視角

規劃綱要提出，2035年國家實現基本現代化，屆時中國有望成為全球最大經濟體，邁向發達國家之列，對國際社會的影響力亦將更大。香港謀劃將來，除了改革自身積弊矛盾，亦應思考如何協助國家，在地區以至國際社會發揮領導作用，一帶一路建設可以是其中一個切入點，中外文化藝術交流中心，則是另一個軟實力切入點。香港習慣以西方視角看國家和世界，現在是時候逐步調整視角和心態，「立足國家、放眼世界」。中外文化交流中心，「中」與「外」有主次之分，「外」也不再單單是指「西方」，對香港來說，文化交流中心的建設，應該也是重新自我發現的過程。

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