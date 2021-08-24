社評：醫學美容一再害命 監管不力政府有責

抽脂奪命醫生失職

美容中心責任難逃

在香港，醫學美容成為一門大生意，可是良莠不齊問題亦甚嚴重，曾有女子注射肉毒桿菌後死亡，涉案醫生被控誤殺；2012年DR醫學美容集團注射治療害命案，草菅人命情節，更令輿論嘩然。醫學美容事故主要有兩類，一類涉及不合資格者（美容師）不當提供醫療服務，另一類涉及持牌醫生疏忽操作。這次高院審理的抽脂案，發生於7年前。案發當天，事主在一間醫療美容中心接受背部抽脂手術，其間麻醉儀器曾持續發出警號，事主屢次喊痛，涉案醫生卻告訴在場助理毋須理會，基本手術操作一完成便離開「與友進膳」，僅留下4名原任職接待員及美容師的的助理「照料」事主，一個小時後折返手術室，始知事主呼吸困難，送院搶救返魂無術，涉案醫生被控誤殺。

案情顯示，被告與事主是同學關係，因為參加合唱團結識，被告沒有向事主收取酬勞，事主只需支付1萬元作為手術室租金。被告願意為朋友免費操刀，不代表被告有盡醫生應有的專業責任。倘若被告有將事主安全放在首位，應該先確認事主手術後狀態恢復穩定，沒理由匆匆離開，由沒有接受足夠培訓的人，代替她照料仍在手術室內的事主。被告沒有好好監察事主的鎮靜療程，外出前亦沒有為事主接駁監測維生指數的儀器，助理僅憑呼吸聲和面色觀察事主狀態，當被告回到手術室，發現事主呼吸困難，卻沒有及時為事主提供足夠氧氣及復蘇治療，除了報警及諉過助理「不懂得處理」外，什麼急救都沒做。

被告犯下連串疏忽錯誤，有違專業謹慎，要對事主之死，負上最大責任，然而涉事美容中心的管理及安排，明顯亦有問題。涉事中心的董事供稱，案發時中心合共僱用了3名醫生，被告是中心唯一負責做手術的醫生，當時並不知道被告沒有專科醫生資格，被告亦無出示任何醫學資歷證明，僅稱跟隨一名整容醫生學師。董事聲稱曾陪同被告到不同國家，見識過被告的能力，才讓她操刀，然而整個聘用安排，予人感覺相當兒戲。案件專家證人指出，事主所簽的手術同意書，同樣簡陋兒戲得很，操刀醫生姓名及簽署、注射麻醉藥方式等基本資訊，竟然付諸闕如。換了是公立醫院，若醫生沒有在同意書簽署，根本不可能將病人送入手術室。

「醫美分家」只聞樓梯響

政府監管未對症下藥

另外，中心的人手配置，明顯亦無法有效處理緊急情况。根據董事等人的供辭，涉事中心沒有聘請麻醉師及註冊護士，案發時4名所謂「助理」，僅得一人有助理護士資格，另外兩人在中心工作不夠一個月，閉路電視片段顯示，4名助理中，當日有3人相繼離開，留下的一人僅為中心接待員。她作供時承認，沒有受過任何醫學訓練，為賺額外收入才答應兼任手術助理，另一名助理更供稱，中心所屬美容集團的顧問，案發後曾要求她們勿提被告離開了手術室，所以她向警方錄口供時沒有道出事實。有關說法令人震驚，令人關注當日是否有人為了隱瞞真相，妨礙司法公正。

醫學美容一再搞出人命，折射了醫生專業操守及醫學美容缺乏監管的老問題。「醫美」分家討論多年，早在2016年消委會便曾發表研究報告，指出醫療美容服務必須有清晰定義，確立堅實法律基礎，保障消費者權益。消委會提到可以參考外地做法，例如從業員須有指定資歷，使用醫療儀器的美容程序，應視作醫療程序，必須由醫生在持牌醫院或診所進行，至於美容業經營者亦須政府發牌等，然而政府面對業界壓力，監管立法一再退讓，《私營醫療機構條例》也好，《醫療儀器條例》也好，皆非直接規管美容業，未有為醫療和美容劃清界線，政府部門監管職責亦不清晰。

新冠疫情下，美容院過去一年多時開時關，可是今年上半年，消委會仍接獲近500宗涉及美容服務的投訴，部分人接受療程後出現異常情况，持續數月仍未見紓緩。消委會強調，政府有必要重新檢視醫學美容行業的情况，加強保障消費者，促請政府「盡快立法監管」，形容這是「刻不容緩」。香港規管醫學美容，遠遠落後於鄰近地區，消委會一再發出監管呼籲，政府視而不見就是推卸責任。當局必須以消費者安全利益為先，不能因為擔心業界利益，在立法監管醫學美容行業方面，繼續拖拖拉拉。

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