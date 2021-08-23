社評：中國需要一個長期政治穩定的阿富汗

塔利班從南到北征伐，勢如破竹，本月12日美國軍方根據情報分析，首都喀布爾將會在90天內陷落，3天之後，塔利班士兵在沒有抵抗的情况下進駐喀布爾。美國的整個撤軍決策以及執行時間表，混亂失算，備受國內及國際社會詰問，中國的輿情當然也會奚落一番。然而，美國的失敗並非中國的勝利，中國不但不能竊喜，而且還要謀劃長期應對方案，因為美國可以從此不再染指阿富汗，但中國跟阿富汗接壤是不可以改變的現實。

中國將支持塔利班政府

出於睦鄰而非特別友好

中國要面對的阿富汗，首先是一個鄰國。中國與14個國家有陸上邊界，只有選擇「與世無爭」的不丹與中國沒有建交，其餘的國家，無論採用什麼政治制度、信奉什麼宗教、經濟發展水平如何，中國都希望與它們建立睦鄰關係。

阿富汗人口只有3800萬人，國力本不足以對國際政治起到重大影響，但其地理位置獨特，北臨中亞三國，西面通伊朗，南面是巴基斯坦，東北面跟中國有一條狹長通道的接壤。阿富汗穩定，周邊也得安寧，如果動盪，則會令四面八方翻起波浪。

阿富汗在過去40年慘遭蘇聯和美國輪番蹂躪，抵抗的力量也愈加堅定。然而，抵抗力量中的塔利班，在不同時段曾經支持蓋達組織和伊斯蘭國（ISIS）組織，並且收容並訓練過新疆極端宗教勢力的東伊運成員，前者對對美國以至西方國家帶來威脅，後者對中國形成破壞因素。塔利班上月派遣代表團來華訪問，中國明確要求塔利班斬斷跟東伊運的關係。

塔利班進駐喀布爾後舉行的第一場記者會，發言人穆賈希德鄭重向國際社會和鄰國承諾，阿富汗不會被用來對付任何人，在阿富汗的任何一處地方，都不會允許任何試圖傷害或威脅其他國家安全的外國人存在。

這個承諾確實跟塔利班過去的做法不一樣，態度也有不支持新疆極端組織的意思，但既沒有對過去的做法表示遺憾，更沒有斬釘截鐵宣布跟恐怖主義組織劃清界限。所以，中國沒有理由無條件相信塔利班將會信守承諾。其實，即使塔利班的表態再明確一點，它是否有足夠能力去履行承諾也成疑問。

塔利班曾支持新疆極端勢力

而今仍沒有明確要斬斷關係

阿富汗是一個多民族國家，塔利班由佔阿富汗人口四成的普什圖人組成，其餘還有塔吉克族、土庫曼族等。由於過去40年抵抗外來入侵的各種力量分散在不同地區，而且是被大山分隔的不同民族，山頭林立，至今也不可能有任何一股力量可以一統江山，現在塔利班正在籌劃一個包涵來自不同勢力的政府，是否成事，有待觀之，但可以相信，在未來一段很長的時間，阿富汗政府對於很多地方，特別是北部地區，不可能實施有效管治。

塔利班政府對中國表示出友好姿態，是由於不能獲得西方國家承認，對於俄羅斯也有戒心，中國是唯一可以投靠的大國。現在有一種意見認為，中國應該趁此機會，大力支援阿富汗以籠絡其成為反西方勇士，大力投資阿富汗以獲取其天然資源。這些言論，恐怕只是「網絡熱情的讒言」。

阿富汗人經過長期戰鬥取得政權，是不可能聽從任何外來勢力左右的。中國將會支持新政府，正如中國曾經支持在美國「督導」下的阿富汗民主政府一樣，是出於對鄰國的友好姿態，但不會因為塔利班政府對西方的態度而變成大力支援。中國會對阿富汗投資，開發資源或者承建一些基建項目，但必須有利可圖，觀乎現在投資阿富汗的各種成本，難以做到不賠不賺，况且還有政治不穩定的風險，所以大力投資也不太可能。

最關鍵的因素牽涉國家安全，新疆的三股勢力（宗教極端勢力、民族分裂勢力和暴力恐怖勢力），雖然近年有所收斂，但禍根猶存，而今塔利班取得政權，或多或少對新疆的三股勢力起到刺激作用，如果塔利班政府本身，或者縱容其下屬勢力，或者鞭長莫及不能控制其他勢力，跟新疆的三股勢力暗渡陳倉，中國能夠對付的工具不多。

中國對於阿富汗，跟蘇聯和美國扶植一個政府的企圖與做法不一樣，中國不會強加一種政治制度或者意識形態給阿富汗，相信經過時間的考驗，最終會得到阿富汗政府和人民的信任，從而給中國釋出善意。中國也會密切關注塔利班政府，看它在對待新疆三股勢力問題上是否信守承諾，而調整對阿富汗的經濟支持力度。

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