社評：美利堅治世受衝擊 拜登「口誤」難安台灣

安撫盟友橫生枝節

拜登受訪講多錯多

華府強調，近廿年投入大量人力物力，支持阿富汗原政權，「仁至義盡」，撤軍是「正確決定」，符合美國利益，可是看在其他國家眼裏，阿富汗原政權極速崩潰，完全是美國背棄所致。對華府來說，發動九一一襲擊的恐怖組織蓋達已經星散，不再對美國本土安全構成重大威脅，阿富汗失去利用價值，反而成為美國包袱，結果被一腳踢開。半世紀前美軍介入越戰，最終失敗而回，對美國民心帶來很深遠的打擊；現在塔利班回朝，重演「西貢時刻」，美國民意認為拜登政府處理拙劣，惟大方向仍認同撤軍，事件對民心士氣打擊有限，相比之下，阿富汗變天對美國盟友的心理衝擊就大得多。

二戰結束後，美國主導所謂「自由世界」的和平秩序，為盟友提供軍事保護，形成美利堅治世。冷戰結束，蘇聯解體，美利堅治世更彷彿牢不可破。阿富汗變天，除了掀動歐亞大陸「大棋局」，也衝擊了美利堅治世，美國支持、保護盟友的決心和能力受到正面質疑，台灣、日本、韓國、東南亞、中東、歐洲、拉美等地，不少輿論都在談論，美國的安全承諾是否靠得住，聲音交疊形成強烈共振，華府不得不連日開腔回應，以免美國領導權威受到更多折損。拜登親自談及美國對台日韓的承諾，本意明顯是要安撫盟友，橫生枝節多少有些始料不及。

阿富汗變天後，無論大陸媒體還是台灣社會都在談美國棄台論，「今日阿富汗，明日台灣」等說法，確實觸動了一些台灣民眾的內心，不能簡單視為大陸文宣攻勢。美國國安顧問沙利文周二重申，美國對台承諾「一如既往堅實」，台北當局表示由衷感謝，然而值得留意是，民進黨和國民黨高層亦不約而同強調，「自助才能人助」，「靠自己最重要」。台灣當然不是阿富汗，可是綠營和藍營亦深知，華府對台奉行「模糊政策」，儘管近年美國不斷加強對台軍售，屢派軍艦穿越台海，可是美國官方從來沒白紙黑字，承諾過在台海有事時出兵。

近年美國一些學者主張，華府應該對台灣做出「更明確」的安全保證。拜登周四受訪，強調美國「一向信守承諾」，必定會根據北約協防條款，就任何成員國遭入侵作出反應，「對日韓台也一樣」，有關說法在台灣社會即時引起甚大迴響，原因正是跟美國一直以來的「模糊政策」口徑明顯有別。只是華府高層和國務院很快已出來吹風「撲火」，強調美國對台政策沒有改變，美國台灣問題專家葛來儀形容拜登的「錯誤描述」，令外界對美國政策產生混亂，實屬「不幸」，就連中國外交部發言人回應事件時，亦說注意到有媒體稱這也許是拜登的口誤。

拜登的說法，將美國對台承諾，與受到正式軍事協議約束的北約同盟、美日及美韓軍事同盟等同，倘若華府真的朝這個方向走，就是挑戰一中原則，絕對有可能把兩岸推向戰爭。正如葛來儀所言，事關重大外交政策的聲明，應該準確且慎重，拜登急於安撫盟友，不假思索，將話說盡，反而講多錯多。阿富汗變天，華府無論在軍事還是外交方面的應對，都亂作一團，拜登是外交老手，出現如此嚴重「口誤」，反映華府亂了套。

華府外交亂了套

盟友憂安全承諾

國際政治，沒有永遠的敵人或朋友，只有永遠的利益。美國捨棄阿富汗原政權，說明美國的軍事保護，視乎華府對自身國家利益的研判，國際形勢演化、駐軍地內部政局發展，都是影響判斷的變數。當年美國有反恐需要，所以支持阿富汗政權，廿年後形勢變了，美國嫌麻煩，誰也留不住。現在美國為了全力制衡中國，積極在印太地區拉攏其他國家，倘若十年八載後形勢有變，華府有何新考量，誰也說不準。

美利堅治世下，由歐洲、中東到亞洲，很多國家都習慣依靠美國的安全保護，經此一役，不少國家及地區，相信都會重新審視自身的安全防衛策略。舉例說，東南亞國家多年來已習慣「經濟靠中國、安全靠美國」，然而「阿富汗經驗」難免令到區內一些國家關注，一旦有事美國會否真的出手。即使是日韓等與美國有軍事協議的國家，最近亦意識到必須要加強軍事上的自主。這些源自阿富汗變天的衝擊，影響可以相當深遠。

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