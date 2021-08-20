社評：豁免檢疫要透明 「優待名人」觀感差

妮歌潔曼免檢疫

客觀準則需解釋

近月香港疫情緩和，外防輸入壓力卻從未減輕。早前有美國抵港已打針外傭，在7天檢疫期過後確診，專家紛紛批評縮短檢疫期做法錯誤，當局需要急急修正，堵塞漏洞。新冠病毒Delta變種肆虐，多國疫情反彈，澳洲亦不例外，悉尼市所在的新南威爾士省，單日新增病例，早前錄得接近700宗的新高，當中超過八成個案跟悉尼有關。因應當地疫情，港府上周五起將澳洲由低風險地區，提升為中風險，抵港者如已接種疫苗，檢疫期由7天加至14天，然而另一邊廂，當局卻准許妮歌潔曼豁免檢疫，可以租住山頂豪宅，毋須入住檢疫酒店。港府此一做法，難免惹來爭議。

妮歌潔曼上周四由悉尼乘搭私人飛機抵港，有指她將留港拍攝大約兩個月。剛過去的周末及周日，本地媒體拍攝到她曾出入中環服裝店，疑似購物，以及在山頂及西環山道拍攝。商經局解釋，豁免妮歌潔曼檢疫在港進行指定專業工作，是考慮到「有利於維持香港所需的經濟運作及發展」，為了減少病毒傳播風險，獲豁免人士須遵守指定條件，主要包括：1）抵港前已完成疫苗接種；2）指定居所逗留；3）定期接受病毒檢測；4）跟從事先交代的工作相關行程，例如拍攝、戲服試身、業務會議；5）必須使用點對點交通，禁止使用公共交通等。局方表示，未發現相關人士違反豁免條件。

妮歌潔曼出入中環服裝店，可以是私人購物，亦不排除是戲服試身，除非商經局有更多說明，外界無法判斷她有否違反上述的第4項指定條件。無論如何，悉尼正爆發Delta變種病毒，抵港者獲豁免檢疫，縱然有依足要求，使用「點對點」交通接送、「點對點」工作，從社區防疫角度，始終有一定風險。香港抗疫成果得來不易，當局即使出於尊重私隱，無法披露每宗豁免個案的具體細節，至少也有責任說清楚，豁免決定背後有何客觀準則。去年7月，妮歌潔曼與家人由美國乘坐私人飛機返抵悉尼機場，獲豁免酒店檢疫隔離，可以直接返家，在澳洲亦曾引起很大爭議，不少人抨擊當局偏袒名人富豪，檢疫安排並非一視同仁。港府若有基本的政治敏感度，就不應該重蹈他人覆轍。

香港是高度開放小型經濟體，疫下維持社會經濟運作，確保市民生活所需不受影響，政府無可避免要有一些豁免檢疫安排，關鍵是要有明確機制、客觀準則，一旦酌情權被濫用，外防輸入就會出現重大缺口。以往政府的豁免檢疫安排，主要是針對特定類別人士，諸如跨境司機、機組人員、外國政府領事人員及家屬、金融業合資格人士等，縱然相關豁免存在風險，可是公眾至少明白為何有此需要。相比之下，公眾很難想像國際演藝名人作為一個類別，存在豁免檢疫的必要。

「經濟利益」說法籠統

官員酌情空間太大

當然，妮歌潔曼來港拍劇，可以提高香港在國際曝光率，當局可以辯稱，這是一個特例，不代表其他國際名人來港公幹出席活動，必定可獲豁免檢疫，可是如果沒有一個清晰合理的酌情準則，必然容易產生不公平的觀感。東京奧運港將取得歷來最佳成績，已打針選手回港後一樣接受7天檢疫隔離，等到昨天才能舉行祝捷巡遊；香港馬拉松10月舉行，世界知名跑手除非來自低風險地區，否則一樣無緣參賽。相關人士都有理由反問，為何荷李活明星豁免檢疫有優待。

現時港府有關「符合經濟運作發展利益」的豁免檢疫理由太籠統，主事官員酌情空間太大，形同沒有機制規則，加上透明度不足，公眾有很多疑問。妮歌潔曼來港拍劇，隨行助手及攝製人員必然眾多，外界不知道除了妮歌，是否還有同行者獲得豁免；商經局稱會持續檢查、確認和監察，確保當事人有遵守豁免條件，惟沒交代具體執行機制，違規罰則亦不清楚，倘若只是要求製作單位定時簡報資料，難言是切實認真跟進。商經局決定豁免妮歌檢疫，理應有跟食衛局討論，衛生部門和政府顧問專家如何看待豁免風險，市民固然想知道；行政長官督導抗疫，在事件中有何角色，是另一個關注點。政府應該就這些疑問，作出說明。

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