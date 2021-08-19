社評：復辦盛事安全為先 馬拉松控疫要穩妥

疫情曠日持久

審慎推動復常

本港體育發展，以精英化、普及化及盛事化為三大目標，剛過去的東京奧運，見證了精英化的成果，若論普及化及盛事化，香港馬拉松可算是最成功的例子。經過20多年發展，香港馬拉松已成為本港最多人參與的大型體育盛事，並獲國際田聯認可為金級道路賽事，最近幾屆參賽人數，皆超過7萬，惟受疫情影響，去年賽事無奈取消，今年賽事同樣波折重重，因為疫情而要兩度延期。近月本港疫情緩和，政府與田總多番商討後，昨天終拍板10月24日舉行馬拉松，賽事將一如以往，包括全馬、半馬及10公里賽事3個組別，然而為了疫情防控，參賽名額顯著減少，上限1.85萬人，所有跑手必須在賽前14天完成新冠疫苗接種，並要有病毒檢測陰性證明，方能參賽。

近年不少港人熱中長跑運動，部分人甚至遠赴外國城市，諸如紐約、倫敦、東京等，參與當地知名的國際馬拉松賽事。然而由於疫情肆虐，去年不少大型國際馬拉松賽事要麼取消，要麼規模大幅縮小，以倫敦馬拉松為例，去年實體賽事只保留精英組別，由100名跑手在聖占士公園「跑圈」閉門作賽。當然，為了滿足世界各地長跑愛好者，主辦單位亦別出心裁，安排所謂「虛擬跑」，讓各地跑手在居住地「自選」路徑，利用手機定位計程計時，一些港人亦有報名參與，然而這樣的虛擬較量，體驗始終無法跟參與大型實體競賽相提並論。去年香港馬拉松未能舉行，不少人相當失望，今年賽事有望舉行，縱使規模有所縮小，對有志參與者來說固然是喜訊，對香港社會而言，亦是疫下逐步復常的一個里程標誌，惟一切必須以做好防疫為前提。

本港近日再現源頭不明本地個案，患者疑因在機場工作，感染變種病毒，另外亦有美國返港已打針外傭檢疫後確診，當局要亡羊補牢，重新收緊入境檢疫規定。凡此種種皆說明，儘管本港疫情大致緩和，外防輸入內防反彈不能掉以輕心。疫苗有助減少重症死亡個案，無論從保障個人健康還是守護醫療系統的角度，愈多人接種必定愈好，只要沒有急性免疫反應，所有人都應該打針，不過各界亦要明白疫苗的局限，完成接種仍有可能感染及傳播病毒，靠多數人打針實現群體免疫，已證明「此路不通」。

全球疫情不見盡頭，未來一段時間，香港都不應改變從嚴防疫方針，更不能像部分西方民眾般將新冠病毒當作流感看待，數萬人不戴口罩雲集球場睇波；與此同時，香港亦應盡力開拓復常空間，在堅持控疫這一大前提下，力爭復辦各類盛事。最近香港先後舉行過書展、動漫節及美食博覽等室內大型活動，防疫工作大致算是到位，未有出現疫情病例，然而舉辦戶外大型體育盛事，在防疫層面是很不同的挑戰。大型馬拉松賽事，參賽者和工作人員眾多，跑手沿途亦不會戴口罩，完成接種疫苗及有檢測陰性證明，不過是基本要求。政府和主辦單位要有周密的防疫安排，務求每個環節皆無漏洞。

東京、倫敦、紐約等大城市都打算在今年10月至11月期間，復辦馬拉松賽事，為了降低病毒傳播風險，各地主辦單位都有制定防疫指引安排，諸如跑手在起步區及完成賽事後均要戴上口罩、起點終點謝絕觀眾、不設頒獎儀式等，香港馬拉松主辦方亦表示，他們有參考其他城市的做法，不過實際成效如何，始終要看具體執行是否到位。舉例說，為免大量人群在起點或終點聚集，當局必須確保流水式管理穩妥高效，不能臨陣「甩轆」。另外，賽前72小時內作一次檢測是否足夠，同樣可以商榷。

參考外國做法

嚴防臨陣「甩轆」

不管是世界知名跑手，還是荷李活著名女星，當局都無理由隨便豁免檢疫要求。根據主辦單位說法，有意參賽的外來跑手，必須遵守港府入境檢疫隔離規定，大會今年亦只會邀請低風險地區的精英跑手參賽。這些安排，理論上有一定保障，可是外圍疫情風高浪急，風險管理必須審慎。在美國，新澤西馬拉松原定今年10月中舉行，惟因當地疫情反彈，當局早前已宣布取消賽事。香港馬拉松若能順利舉行，可為香港未來復辦更多盛事注入強心針，可是萬事亦不能勉強，倘若入秋後本港疫情有變，當局亦要有最壞打算，切忌冒進。

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