社評：中亞大棋局洗牌重來 穩定應是最大公約數

美國撤出現真空

權力洗牌揭序幕

1975年，南越政權崩倒，有人視為解放，樂見南北越統一，亦有人懼怕越共，選擇「投奔怒海」。40多年過去，這幾天阿富汗首都喀布爾機場所出現的逃亡潮，混亂場面同樣令舉世震撼，相對而言，喀布爾市內的情况，還算平穩，塔利班士兵代替原政府保安部隊執勤，原總統加尼去國，下落未明，有指他帶着滿車美鈔，打算前往美國，是真是假無從求證。美軍全面撤走，被視為阿富汗原政府極速倒台的導火線，英德等國政界紛紛開腔批評，美國總統拜登則發表講話，堅稱撤軍決定沒有錯。

美國公眾關注切身利益，對外交和國際大事關心有限，拜登的文宣辯解，針對的是美國受眾，一言蔽之就是「錯不在己」，「撤軍不代表失敗」，反而是「果敢有承擔」的決定。當年美軍撤出中南半島，區內權力天秤驟變，越共統一全國不過是第一章，更慘烈的戰禍還在後頭，柬埔寨內戰持續近20年。現在美國撤出阿富汗，塔利班上台僅是即時後果，中長期地緣政治局勢，變數太多，現在很難斷言形勢發展。

阿富汗變天，掀動歐亞大陸「大棋盤」，第一個主要變數，就是阿富汗能否保持穩定。西方視角看伊斯蘭世界，常見誤區是非此即彼，忽略問題複雜性。塔利班多方面都有別於蓋達和ISIS，其內部亦非鐵板一塊，帶着西方自由主義的有色眼鏡去看，什麼都是「保守」，不利分析問題。塔利班要建立伊斯蘭酋長國，落實伊斯蘭法律，必定與西方標準格格不入，惟在「宗教保守」這面大旗幟下，由教育、婦女事務到具體律令執行，不同派系路線主張亦有嚴寬之別。塔利班宗教管治既有自上而下成分，亦有自下而上元素，各地主事者要聽精神領袖指示，有時亦會因應地方部族民情差異，酌情辦事。阿富汗是多民族國家，未來能否保持穩定，很視乎塔利班能否汲取昔日當權教訓，不走極端強硬路線，在處理少數部族等方面保留較大彈性，避免南北部族對抗重演。

第二個主要變數是反恐，這亦是阿富汗周邊國家主要關切點。近年東伊運暴力分子滲入阿富汗，威脅中國新疆安全穩定，上月外長王毅與塔利班高層會晤，反恐正是重點。伊朗、俄羅斯及印度同樣擔心，跨國聖戰分子和激進武裝分子，會以阿富汗為攻擊跳板。昨天王毅便表示，希望阿富汗新政權約束、打擊包括東伊運在內的跨國恐怖組織。近年塔利班堅稱再無庇護跨國恐怖分子，惟昔日曾經庇護蓋達的包袱，始終不易甩開；即使塔利班願意與境外恐怖組織徹底割席，若無法建立一個強而有力的中央政權，有效管治全國，境外聖戰分子仍可活躍當地。

反恐是區內多國共同關切，卻非唯一盤算。阿富汗將中亞、南亞、中國和中東連接起來，新政權與哪方較為友好，會影響整個地區的權力天秤。俄羅斯視中亞為其傳統勢力範圍，中國則一直希望與阿富汗加強合作，推動一帶一路和中巴經濟走廊，近年中俄合作緊密，不過在中亞影響力方面，兩國亦存在競爭關係，何况還有其他勢力想插足，當中最需要留意是土耳其。

土耳其總統埃爾多安強調國家的伊斯蘭元素，希望重拾昔日奧圖曼帝國的輝煌。近年土耳其推動「重返中亞」，更帶有泛突厥主義色彩。回顧過去千多年中亞歷史，多個強大王朝，包括加茲尼王朝、卡爾吉王朝、帖木兒王朝，都與突厥分支或突厥化的民族有關，它們的王國，都曾涵蓋現今的阿富汗，歷史元素令不少阿富汗人對土耳其有好感，數年前一項在喀布爾所作的調查顯示，多數受訪者視土耳其為「唯一真正朋友」。阿富汗變局為土耳其帶來戰略機遇，土耳其政府還考慮過派兵到喀布爾機場。

多國插足惹關注

堅持反恐是底線

土俄關係錯綜複雜，東伊運又跟泛突厥主義有關，中亞大棋局如何走下去，固然難測，更複雜是土耳其目標之一，是要取代沙特地位，成為中東世界遜尼派一哥，而沙特又跟塔利班淵源很深；另外，阿富汗塔利班與巴基斯坦關係緊密，印度緊跟美國，長年抵制塔利班，面對新局勢，印度如何應對，同樣惹人關注。美國撤出阿富汗，短期對塔利班必趨強硬，可是阿富汗牽涉到複雜地緣政治角力，美國與西方盟友亦難一味封殺制裁、長期置身局外，若能找到下台階，相信還是會重返大棋局。阿富汗變天牽動多方，各方博弈必須緊守一條底線，即不再容許阿富汗成為跨國聖戰分子天堂，否則阿富汗和整個地區難有寧日。

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