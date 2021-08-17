社評：美國背棄重演「西貢時刻」 阿富汗正常化莫蹈覆轍

原政權失利用價值

阿富汗淪美國棄子

阿富汗窮山惡水，卻是亞歐大陸戰略重地，過去百多年烽火不絕，先有英國與沙俄在中亞大博弈，英軍入侵引起3次英阿戰爭；及至1979年代則有蘇聯入侵，莫斯科以為手到拿來，未料因此捲入10年戰爭，勞民傷財，加速蘇聯敗亡。近代歷史早已說明阿富汗是「帝國墳墓」，大國插足容易抽身難，偏偏還是有人一頭栽進去。2001年九一一襲擊後，美國出兵阿富汗狙擊拉登及其盟友，短短3個月即把塔利班推翻，未料這只是噩夢的開始。20年過去，美國虛耗大量國力，單計華府向阿富汗安全部門的撥款，便高達880億美元，連同其他援助和長期駐軍開支，金額數以千億美元計，然而這個由美國扶植的政權，嚴格來說不過是軍閥土豪和政治投機分子大聯盟，各懷鬼胎形同散沙。

特朗普時代，華府已準備「斬纜止蝕」，背棄阿富汗現政權，跟塔利班談判，拜登年初宣布今年9月撤軍，只是延續前朝方針。種種迹象顯示，拜登早料阿富汗政權倒下，只是沒料到號稱擁有30萬士兵的政府軍，既有較佳軍備亦有空軍支援，卻連一年半載也撐不到。阿富汗總統出逃，塔利班士兵游走總統府拍照留念的場面，令人憶起1975年越共攻佔南越首都西貢的一幕，亦喚起了1979年伊朗伊斯蘭革命推翻親美巴列維王朝的記憶。華府可以堅稱，當年出兵阿富汗重挫恐怖組織蓋達，這場戰爭不是徒勞，可是看在很多人眼裏，塔利班攻入喀布爾，就是「西貢時刻」重演，美國國務卿布林肯重申，美軍繼續留駐「不符合美國利益」，清楚說明一個地方若對美國失去利用價值，隨時可成棄子。

塔利班席捲各地，多省不戰而降，除因政府軍全無士氣，也反映塔利班有嘗試在拉攏團結方面下工夫。塔利班以南部普什圖族地區為據點，曾跟美國支持的「北方聯盟」軍閥激戰連場，然而這次塔利班興兵，在北部其他少數部族地區未遇重大反抗。當然，1990年代中，塔利班首度掌權，推行嚴苛伊斯蘭律法，少數族裔及女性首當其衝，禁止滿10歲女童就學、炸毁逾千年古蹟巴米揚大佛等極端行徑，確實嚇怕不少人；一些曾幫美國辦事的人，亦擔心秋後算帳。這幾天喀布爾機場出現逃亡潮，反映部分人懼怕塔利班再上台，阿富汗若想回復穩定，塔利班須以行動證明，不會再走極端舊路。

塔利班須調整路線

國際應助回歸正途

西方看激進伊斯蘭運動，流於簡單片面，每每將蓋達、伊斯蘭國（ISIS）、塔利班等混為一談，統統視為伊斯蘭恐怖組織，現實是三者雖然同屬遜尼派，但神學觀點和政治主張等多方面皆有重大差別。蓋達與ISIS勢成水火，但兩者皆屬泛伊斯蘭主義組織，主張全球聖戰無疆界，四處招攬聖戰士。相比之下，塔利班放眼的是本土，爭取在阿富汗建立伊斯蘭政權，趕走外國佔領者，輸出革命意欲不強，更似一個以普什圖族為基礎的國家解放運動。塔利班20年前曾庇護蓋達，但兩者的神學觀並不一樣。論教義思想層面，蓋達與ISIS皆屬最保守的瓦哈比派，至於塔利班則是受南亞的迪奧班迪派影響，思想保守但未至於像瓦哈比派般極端，至少不主張搞針對什葉派的宗教暴力。

蓋達早已星散，數年前ISIS曾企圖在阿富汗插旗，塔利班還組織特種部隊，專門打擊。塔利班再上台，對全球激進伊斯蘭運動有何影響，需時觀察，說到底，現在的塔利班，跟20年前的並不完全一樣。最近塔利班所向披靡，有關女性被聖戰士「逼婚」、有女子學校被關閉、有白領女性被趕離職場等傳聞不斷，塔利班發言人則矢口否認，堅稱這是敵陣文宣謊言，承諾會按伊斯蘭律法，尊重婦權，包括可接受教育及工作，但會要求穿罩袍。阿富汗原政權治下，婦權雖有改善，但更多是門面工夫，童婚逼婚問題依舊嚴重。英國智庫組織指出，近年塔利班內部就教育政策亦有很多爭論。倘若當地女童教育權利得到較多保障，或可緩和新政權與外界的關係。

阿富汗飽經戰禍，無人希望當地民眾繼續遭折騰，塔利班重掌政權大局已定，各方應鼓勵塔利班汲取20多年前的失敗教訓，放棄再走極端路線，與跨國恐怖組織切割，讓阿富汗回復穩定，成為正常國家。塔利班承諾尊重婦女和少數部族權益，具體情况還得走着瞧，然而塔利班肯說這句話，至少反映它願意正視外界關切。塔利班與什葉派的伊朗加強接觸，早前又派高層赴華與外長王毅見面，顯示塔利班有睦鄰意願，與其封殺孤立，不如多些對話交往，令阿富汗重返正途。

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