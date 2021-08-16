社評：總結民陣「死因」教訓 自由表達繼續前行

香港民間人權陣線前身是成立於1997年的香港人權陣線，由幾個團體組成，目的是反對在回歸時解散立法會和成立臨時立法會，至2002年為反對《基本法》23條立法而吸納政黨及各種不同訴求的團體參與，成員增至30多個，到2019年反修例風暴，發展到高峰期的48個成員，至宣布解散前只剩下8個團體參與。成立19年來，每年組織遊行的參與人數也有起伏，由2003年創紀錄的50萬人，到低潮期的萬把人，再到2019年反修例風暴再創高峰的100多萬人。

民陣行為值得討論節點頗多

輕輕帶過錯過總結教訓機會

民陣作為一個政治動員能力最強，影響最深遠的組織，肯定會在香港歷史上佔有分量。而今在一篇只有500字的聲明中宣布結束，當中有很多值得討論的節點，被輕輕帶過，最關鍵的是，究竟民陣有沒有收受過外國政府或者政治團體的資助，以及其組織的反修例風暴活動，是否遵循一如其聲稱的「和理非」原則。

民陣由幾十個政治團體組成，每年選出不同組織的代表成為召集人，向來舉辦的遊行示威，大致能做到和平有序。但到了反修例風暴則出現「失控」狀態，幾乎每次遊行，在警方批准的時間段和路線之內，做到相安無事，但到舉辦方宣布遊行結束後，不同程度的暴力活動接踵而至，示威者向警方扔汽油彈，設置路障放火燒雜物，破壞私營商店，極端行為不一而足，最為激烈的一次是衝擊立法會大肆破壞，以及在中聯辦門前的抗議，塗污帶有政權象徵的國徽。民陣一再聲稱舉辦遊行的原意是和理非，屢試不爽的卻是「和平開始，暴力告終」，按當時社會整體氛圍，這個始終狀態，很難說與民陣完全無關。

香港崇尚自由，回歸以來一直有各種大小的遊行示威活動，但和理非的底線被踐踏得蕩然無存，理應受到嚴厲譴責。而警方在反修例風暴初始階段，一再聲稱有足夠能力維持香港的秩序，但行動上表現得軟弱無力，間接縱容了極端的暴力行為，特別是現在說民陣從來沒有註冊成社團，但一直以來卻接受民陣提出的遊行申請，含混不清的做法，給企圖鑽法律空子的組織一個錯誤信號，導致違法暴力行為愈演愈烈，這些習非成是的做法，警方應該汲取教訓，今後必須防微杜漸。

國安法訂政治行為準則

警察執法示範合規合法

表達自由是香港的傳統，集會結社自由在《基本法》中有清晰條文加以保障。但政治團體和政治活動不能接受外國政府與政治團體資助，無論在政治倫理和現行法例中也是不允許的，《國安法》對此更加有明晰的規定。民陣被指曾經接受美國政府贊助的「國家民主基金會」資助20萬美元，如果屬實，即違反《國安法》無疑，即使民陣不主動解散，也會因為違法而被取締。然而，這只是媒體的報道，警方尚沒有提出確鑿的證據證實。

守法是所有公民的責任，是否違法是行使個人自由和組織活動最根本的依據。《國安法》頒布之日開始，為政治活動的準則劃定紅線，該法第29條規定：直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援，實施嚴重阻撓執行特區或中央政府的法律而造成嚴重後果，都是違法。若然發現民陣真的收受外國政府或機構資助，特區政府完全應該將民陣成員繩之於法。若然查無實據，則應還民陣一個清白。

雖然民陣已經自行解散，但必須是其是、非其非，目的並非為了如何評價民陣的歷史功過問題，而是為了總結經驗教訓，為今後的政治行為準則立此存照。民陣在解散聲明中提出指控：民陣成員受到政治打壓，公民社會受到嚴峻挑戰。而《基本法》明確規定香港有集會結社自由，香港警察一再表示在執法過程中不會攙雜政治因素，司法機關強調嚴格按照法治精神與法律條文裁決。而諸多西方政府藉口香港民主與法制被削弱而施加制裁或說事。特區政府在這種情况下更加需要拿出鐵板釘釘的證據，給香港市民以及國際社會一個示範，特區政府是嚴格執行依法施政的。

《港區國安法》實施以來，部分市民對於今後是否能夠繼續享有合法的政治權益心存疑慮，這次處置民陣如果得當且說服力強，正好為今後的政治活動提供一個合法合規的示範，讓市民有一個清晰且可預期的準則，今後政府與行使表達自由的市民可以有一個良性循環的基礎。

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