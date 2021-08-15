社評：監管風暴席捲內地 彰顯施政深層邏輯

針對行業無遠弗屆

投資巨擘嚇壞卻步

內地監管機構4月對阿里巴巴處以創紀錄的反壟斷罰款後，7月滴滴也因數據安全問題被處罰，阿里和滴滴股價都大幅下挫；當局頒布針對校外培訓機構的整頓措施後，教育股股價亦接連腰斬；進入8月，官媒更頻頻發聲，市場如驚弓之鳥。3日，新華社下屬《經濟參考報》刊文，矛頭直指騰訊、網易兩大遊戲巨頭，甚至點名「王者榮耀」，稱「任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」，引發遊戲股暴跌；4日，新華社發表文章和偵查報道，指電子煙的管理鬆散，又曝光生長激素被家長濫用，來給孩子增高。電子煙巨頭霧芯科技（RLX）股價，在美股開市前插水，生物科技類股亦暴跌；5日，《人民日報》和國務院下屬的北京《經濟日報》，把矛頭對準網路視頻平台的「流量造星」，批其出現一批低質、低俗、低智直播帳號，於是，「快手」股價觸及歷史新低；6日晚，央視財經痛斥半導體行業「哄抬物價」，警告「炒芯（晶片）者」「懸崖勒馬」，結果上周一晶片半導體股份集體插水……據高盛（Goldman Sachs）7月29日統計，自去年11月以來，內地監管機構已採取50多次實際或據報的行動，每周至少一次。

監管風暴嚇壞一些外商投資者，日本軟銀集團（SoftBank Group Corp.）上周宣布，鑑於近期中國政府對科技行業的監管舉措，該公司將暫緩在華的新投資。社長孫正義表示，雖然中國仍是科技與人工智能創新中心，但在投資方面，「我想再等一段時間」。軟銀的千億美元願景基金（Vision Fund），是內地初創企業最著名的投資者之一，持有「滴滴」和「字節跳動」等內地獨角獸公司數十億美元股份。截至3月底，軟銀總投資額的44%在內地科技公司，但其投資的內地卡車物流平台「滿幫集團」和網上教育公司「作業幫」，近期分別受網絡安全審查和校外培訓限制的打擊，股價下挫。

整頓對象其來有自

引導產業為國服務

觀乎近期被整頓或點名批評的行業，要麼是關聯人口政策，凡阻礙提升生育率的行業，都難倖免，如加重家長負擔的校外培訓業；要麼是關係到民生，凡影響「人民幸福感」的行業，如電子煙、增高針、配方奶粉等，都是被針對目標；再就是壟斷，凡有排他性行為的行業巨頭，都被重點緊盯，如阿里、騰訊等；當然最重要的還是國家安全，不管是拿大數據去套現，還是把晶片價炒上天，都屬觸碰底線行為。

一些外國專家學者看出其中的奧妙，著名對冲基金橋水基金（Bridgewater ）創辦人達利歐（Ray Dalio）就指出，中國決策者支持資本市場的決策方向並未改變，但中國是一個國家資本主義系統，不要期望中國會用西方的方式來運行資本市場。國家運行資本市場是為大多數人的利益服務，不會按資本市場和富人的意志行事。資本市場中人和資本家必須了解他們在系統中的從屬地位，否則將承受錯誤的後果。彭博新聞社獨立經濟評論作者史密斯（Noah Smith）分析指出，中國在對科網行業整頓的同時，仍全力支持華為公司，當局繼續在人工智能領域和半導體行業投入巨資。所以說，中國打擊的不是科技公司，而是被貼上「科技」標籤、實質是面向消費者的互聯網公司。中國高層深明，在網上玩遊戲、購物、買外賣，並不能令國家成為科技領域的領導者，硬技術（hard tech）更有價值。換言之，內地對互聯網行業的監管，是國家新興產業政策的一部分，即引導產業結構朝向能為整個國家服務的方向發展。摩根士丹利則認為，中國正在轉換經濟發展的底層邏輯（underlying logic），即從增速優先轉向兼顧公平。

可見，中國在歷經40多年市場經濟改革後，外界往往忽略其社會主義制度的本色，即使市場經濟已融入人民日常生活，但對於市場亂象，政府仍可隨時出手干預。只是這種干預的分寸拿捏，應該更為精細審慎，如在政策出台前多與市場溝通，充分披露相關信息，減低不確定性，市場反應可能就不會如此劇烈，這也是市場經濟的精髓所在。

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