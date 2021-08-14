社評：抗疫策略因時制宜 清零並不排斥共存

共存表述乃客觀事實

清零是中國最佳策略

由於恰逢國際上有關新冠病毒溯源的爭議沸沸揚揚，最近有關「清零」與「共存」之爭，難免有政治化之嫌。仔細審視張文宏和高強等人的言論文字，可知他們的觀點並非針鋒相對。張文宏所言「與病毒共存」，是指「新冠病毒會在地球上長期存在」的客觀事實。不少內地專家亦都有同樣表述，中科院院士鍾南山5月曾說，如果新冠對人類健康的影響慢慢降低的話，那麼新冠與人類的長期共存將成為可能，「我們可能要像預防流感那樣，定期打疫苗」。而張文宏在6月也曾表示，這一年多來，中國多個城市的散發疫情都能短時間內達到遏止，得益於一直以來堅持的「動態清零」策略。

可見，「與病毒共存」是指病毒很可能在地球長期存在的客觀事實，而「動態清零」，則是中國與歐美等西方國家不同的抗疫戰略。所謂「動態清零」即追求「零個案」，當發現一宗確診，立即大範圍封閉檢測，隔離密接者甚至次密接者，及時切斷傳播鏈。今年以來，Delta毒株進入內地後，在廣州、南京、鄭州、武漢等爆發疫情的地區，都展開全民篩檢，社區重新嚴格管控，而近百各級官員被指玩忽職守，遭撤職查辦。

國際上，現在公開宣布「與病毒共存」的，只有英國、新加坡等少數國家，惟效果仍待觀察。號稱兩針疫苗接種率逾72％的英國，7月全面解封，取消了包括戴口罩在內的幾乎所有防疫限制。本月12日，單日感染人數仍有近3萬。進入8月以來，死亡人數不斷增加，2日新增死亡病例138宗，是3月17日以來的最高紀錄；在新加坡，雖然過去一周每日新增本土病例少於100宗，但隨着食肆解封恢復堂食，傳染病專家預料，每日新增病例或重回數百宗，重症和死亡病例也會增加；在58%的人口完成第2次疫苗接種的以色列，在放開限制後疫情再次反覆，9日單日感染者逾6000人，其中重症患者達到394人，較前一周幾乎翻倍。可見，高強批評一些國家「在接種疫苗之後消極抗疫」，並非無的放矢的。

共存尚無成功範例

清零並非一成不變

中國固然不能照抄外國的「共存」模式，但礙於國情制度差異，中國的「清零」戰略也難在全球推廣，有擔心中國的「清零」會犧牲經濟發展，代價太大，即使中國安全，也會與世界隔絕，甚至擔心明年2月的北京冬奧會如何舉辦。

其實，去年疫情爆發之初，武漢封城和終止春運，雖然一度重創內地經濟，但中國全年還是全球唯一實現經濟增長的主要經濟體，而且，得益於疫情控制的成就，中國在世界產業鏈的地位有所加強。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光指出，中國現在之所以要清零，因為世界周圍不穩，也因為中國現在疫苗接種的還不夠（到昨天為止完成接種者才7.7億人，僅佔人口總數55%），疫苗更新換代尚未完成。以後隨着形勢的變化，國際形勢變，中國肯定會變的，「當清零的紅利不再存在的時候，我們就不會清零了」。但他不主張中國率先打開國門，而主張先看英國等試驗的表現。北京相信，在特效藥和新一代疫苗問世之前，一旦打開國門，疫情失控會令醫療資源「爆煲」，即使死亡率僅有千分之一，對於標榜為人民服務的中國政府而言，也會是致命的打擊。

至於北京冬奧會，北京奧組委在東奧期間曾派小組實地考察學習，相信會借鑑東奧的經驗，如空場作賽，所以北京冬奧會迄今未對外開售比賽門票。另外，限制外國代表團的活動範圍，定期做核酸檢測等。以內地動輒上千萬人口的大規模篩檢能力和經驗，對規模較東奧小得多的冬奧會防疫，將可應付裕如。

與新冠疫情的對抗，是一場持久戰。無論張文宏的觀點，還是高強的意見，雖有明顯區別，亦有共通之處。在全球疫情仍在持續之際，當局應該廣開言路，「兼聽則明」，透過理性探討，形成科學的決策。而任何泛政治化的上綱上線，甚至亂扣帽子，包括以刑事追究網民有關「共存」的言論，都是對抗疫大局有害的錯誤做法。殷鑑不遠，美國就是因抗疫爭論的泛政治化，造成了社會撕裂，釀成抗疫失敗的。

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