社評：青年坐「冤獄」5年 律政司須徹查交代

受律師游說曾一度認罪

原審法官已質疑證據弱

上訴人馬家健案發時20歲，於2016年應拉麵店同事洪志謙（譯音）之請，提供自己地址作接收海外包裹之用。而海關發現相關包裹內藏1公斤可卡因，市值190萬港元。馬收到領取包裹通知卡後，按指示到港鐵寶琳站將通知卡交予他人，獲取1000元酬勞。洪志謙寓所其後被發現另有20包可卡因，兩人同被檢控。洪的胞兄、拉麵店東主即馬的老闆，向馬父推薦了律師團隊，並支付律師費用。在律師游說下馬一度認罪，但在案件移交高院判刑時推翻認罪，惟陪審團最終以5 比 2的多數，判其罪成，刑期23年。

馬家健提出上訴，前日公布的判辭指出，上訴人面對嚴重控罪，但其律師團隊在證據相對薄弱的情况下，仍着其認罪，而律政司似乎以此作交易，而不再檢控明顯涉案程度較大的被告洪志謙，馬明顯被其律師團隊操控。

判辭提及，該案原審法官陳慶偉在審訊時，曾經質疑案中證據有很多疑點，明言對此感「不安」及「不舒服」，因證據顯示，被告律師團隊有將罪責推給馬家健，以換取洪志謙開脫之嫌，認為控方應撤控，否則若最終達至罪成裁決，將非常荒謬。但控方堅持繼續案件，更堅稱此決定獲刑事檢控專員允許。

上訴庭判辭批評控辯雙方的法律團隊都有問題，稱上訴人原律師團隊差劣地建議他認罪；而控方竟欣然接受上訴人認罪，並因此放棄追究罪責較大之人。上訴庭亦表示，不明白律政司為何撤銷洪的控罪，若認為指控洪證據不足，大可叫馬家健作供及提供證據，但律政司似乎只是關注能否獲得涉案者的認罪，漠視其罪責輕重，專注將一個可能是無辜的人定罪，導致不公義，反映檢控制度不理想。

上訴庭強調，本案仍有更多疑問未解決，包括為何在上訴人原律師團隊中，一名曾有強姦、搶劫、勒索等多項不誠實案底「師爺」仍受僱於律師樓？控方為何同意撤銷刑責更重的洪志謙控罪？以及控方是否應調查上訴人原有的律師行相關人士等。

上訴庭判辭提多個疑問

有案底師爺受僱律師樓

司法公義在每一宗案件中，應體現在檢控、辯護、審判的全過程中，而馬家健案顯然不止一個環節出了問題。在辯護律師環節，律師會昨日表示，根據《法律執業者條例》，任何律師未經該會書面許可，不得僱用或支付酬金予被裁定觸犯涉及不誠實的刑事罪行的人。律師會有定期透過會員通告，發布適用於相關條例的人士名單，但承認名單未能盡錄，律師行亦應向應徵者查詢其過往紀錄，以確保符合規定。這當中明顯出了問題。

在檢控環節，律政司的《檢控守則》中，有關「檢控人員的角色及職務」清楚列明，「檢控人員必須遵行和提倡法治……檢控人員必須公正客觀地協助法庭找出真相，於社會與被控告之間，依法秉公行義。」「檢控人員的職責，屬於刑事司法過程的主要一環……他們在此過程中所負責的工作和取得的成果，必須具專業水準和達到可合理取得的最高水準。」但從該案中，負責檢控的律政司官員、負責調查及提供證據的海關，明顯未能「公正客觀地協助法庭找出真相」。

現在還不清楚律政司放棄起訴洪志謙的理由，雖然表面看起來似乎是一種「辯訴交易」（Plea Bargaining）的操作，即檢控官與被告之間的一種「認罪討價還價」。但在該案控辯中，既看不到洪認罪的報道，亦未見他在馬家健的審判中做污點證人，而且從表面證供看，在該案中明顯洪是較重罪責的人。對被告抓小放大，對罪責顛倒輕重，而對原審法官的質疑，檢控官亦充耳不聞，似乎亦未向更高層級報告。檢方在此案中的表現，不僅不符「具專業水準和達到可合理取得的最高水準」，更誤導法庭，製造冤案，損害了司法公義。

馬家健原本被判監23年，上訴得直時已服刑近5年，他當然可以也完全應該循民事索償，討回公道。只不過，這樣做有機會以和解作結，公眾未必能清楚得知問題的癥結所在。因此，由律政司刑事檢控部門至海關執法部門，應該對該案的調查檢控過程詳加嚴查，並將調查結果向全社會公布，同時採取措施，對檢控制度加以改善，防止同類情形再度發生。

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