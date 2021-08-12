社評：精英運動員成就盛事 協調發展體育產業化

特區政府一貫的體育政策是「三化」，盛事化、普及化和精英化。東奧運動會取得前所未有的佳績，在亞洲50個國家與地區中排名第十，全港市民士氣為之一振，這是否可以說明長期執行精英化政策的成績，還有待專家學者的分析，但這些精英運動員所取得的國際頂級獎牌，已經在香港這個彈丸之地創造出一場盛事，這是毫無爭議的。

體院擴建加快培養體育精英

精英需要普及化提供人才庫

特首林鄭月娥乘勝追擊，宣布5項新措施，一是加快興建體育學院新大樓撥款申請，爭取在3年後巴黎奧運會開幕前能夠啟用；二是政府與馬會各出資1.5億元，成立「能力提升基金」，促進體育科研以提升運動員能力；三是檢視如何在學校教育加強體育投入；四是鼓勵大學積極招收體育尖子學生；五是探討體育產業化的發展與人力需求。

這些政策是否適切，是否符合香港的整體發展目標，配套措施與資源是否足以達到政策目標，利益相關方如運動員、學校以至商界將會發表意見，在得出判斷之前，不妨仔細分析這5項措施與整體的體育政策如何相關。體育學院大樓於1982年落成，27年後擴建，建築面積比原來增加了兩倍，隨着使用人數和服務範圍不斷大增，而今要求撥款9.9億元擴建。體院是培訓運動員的基建設施，有需求而政府財政能力又允許，應該支持。從政策目標的角度看，這是為了達到精英化，跟這個範疇相若的還有「能力提升基金」和大學廣招體育尖子學生。奪得乒乓球女子團體銅牌的3位選手，李皓晴和蘇慧音都是中三輟學，杜凱琹是中五畢業，她們的成功，有個人刻苦努力與教練得力的因素，以前沒有大學彈性招生的政策，新政策將可以彌補這方面的短板。

體育政策的「三化」，一直以來乏善足陳的是普及化，而體育精英必須要有普及化的基礎，才能提供足夠被選拔的尖子，而體育「天才」能夠遇上伯樂，還需要有表現的環境。目前中小學的體育課，只能給學生鍛煉體魄和認識體育的每周幾個課時，缺乏由體育老師發掘和推薦有發展潛質學生的機制。現在提出要加大對學校體育的投入，應該是致力於普及化並且提供精英化基礎的政策，但還要看如何能做到。

政府部門單打獨鬥可以

部門之間需要高層協調

目前政府的架構，民政事務局是負責所有體育政策的部門，下設一個體育專員，包攬所有的工作。體育專員是政務官，需要在不同部門輪替，現任體育專員楊德強本人從小熱中體育，也曾負責過2008奧運馬術比賽場地的統籌工作，稱得上是內行人，但畢竟是偶然因素，如果按照政務官的特性，只負責制定滿足不同利益相關方需求的政策，而且隨時被輪換，很難做到體育政策有始終如一的長期發展策略。體育專員的級別雖然與副秘書長相等，但畢竟不一定是固定的常設崗位，如果能夠做到長期專職和職業化，當可做到政策的長遠穩定性。

民政局下屬康樂文化事務署，管理各種體育場館和游泳池，為市民提供運動習慣的條件，對體育普及化的政策至關重要，而資源統攬在一個部門，市民訂場輪候時間等服務質量優劣，可以從加強管理得以提高。然而，現在提出要由民政局和教育局聯手提高對學校體育投入，則令人懷疑，兩個局之間如何協調，教育局本身對體育課程的設計，沒有執行體育政策中普及化和精英化的要求，能如何跟民政局配合？如果需要經費投入，由哪個局申請、執行和監督，按照經驗，恐怕還會落得兩個局互相扯皮而最終不了了之的下場。

特首林鄭月娥「突然」提出要搞體育產業化，是否三分鐘熱度，有待觀察，但這個構思，要求由民政局牽頭，跟商界和體育界協調，稍後提交報告，是否成事，也只能等報告公開才能判斷。民政局在調查和歸納產業需要的人力資源，應該有足夠的能力，但今後要對產業的各種人才和崗位訂定資歷標準，以及與職業訓練局配合培養方案等等，則牽涉更多的部門，特區政府是否已經準備好去發展這個產業？則未見有詳細的交代。

目前有一個呼聲是香港跟廣東聯合提出，以大灣區名義申辦全國運動會，甚至亞運會的舉辦權，這才是促進體育產業的根本方向，而且是盛事化和精英化更上一個台階的積極因素。香港要大力發展體育，要訂定細緻的具體措施，也要抓住大方向，否則，難免被再一次懷疑是三分鐘熱度。

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