社評：捲入政治漩渦 教協無奈解散

國安法實施一切都要變

任何組織都要變得合規

馮偉華沒有就政治環境轉變的具體內容、教協承受何種壓力、法律風險的細節、以及嘗試過化解危機的什麼其他方案等問題，作出解釋與回應。事實的梗概背景是，香港經歷了一場為時最長、規模最大的反修例風暴，《港區國安法》通過並實施，很多參與這場社會運動的人被捕或移民海外，很多組織被調查、起訴或解散。北京官方的新華社和《人民日報》上月底發表評論文章，表示「教協這顆毒瘤必須剷除」，香港教育局隨即宣布終止跟教協的合作關係，並且不承認教協舉辦課程的資歷。

香港經歷的反修例風暴，以及國安法的實施，是香港歷來最大的變局，而香港面臨的，相對來說只是小局，是中美兩國世紀角力大局中的局部。中國在崛起，美國要壓制中國冒起的速度與幅度，無所不用其極，香港成為中美較量的地盤，而香港是中國的特區，執行國安法是應有之義，任何可能跟政治沾邊的組織都要作出「合規」的調整。

教協在很長一段時間內，偏離教育專業的政治活動，引起爭議。而今在這個百年大局之變的背景下，教協面臨前所未有的壓力，宣布退出支聯會和職工盟，可能就是嘗試化解矛盾的方案，而馮偉華昨天表示，「找不到有效的方案」，最終選擇解散教協這個「無奈」的決定。對於教協來說，這個決定確實是無奈，也折射大變局之中，調適困難的一面。

教協於1973年成立之初，當時沒有香港認可學位學歷的文憑教師，與學位教師同工不同酬，教協組織大罷課，成功為文憑教師爭取權益。及後的「金禧事件」，港英政府關閉身惹財政醜聞的金禧中學，教師和學生集會抗議，教協起到了領導的作用。近年很多學校因學生人數下降而縮班，教師飯碗不保，以及爭取特殊學校教席等等方面，為保障教師權益，都作出很大貢獻。教協在舉辦各種專業培訓方面，也頗有建樹。在福利方面，教協興辦的超市，已經遠遠超出了原來賣教材的範圍，教師獲益良多。教協在司徒華等第一代領導人帶領下，取得社會的認同，有目共睹，而今卻在政治壓力之下，教協理事會找不到化解危機的方案，使這個有近半世紀歷史的組織無法繼續前行，實是無奈。

按照教協的章程，理事會選擇解散的決定，還需要三分之二或以上的會員在特別大會上投票通過才作準，相信在未來一段時間，教協會員與整個社會都會對解散的決定展開熱烈討論，最終決定當然是由教協會員作出，希望討論過程是理性和平靜的，不能因此而為即將開課的學期帶來影響。

教協解散不應出現功能真空期

教育團體代表性多樣化成目標

學校與教師是教育的執行機構和專業人員，不同辦學團體舉辦的學校，有各種組織代表不同的學校，不同學科與級別的教師，也有不同的組織作為代表，還有一些關注教師品德和教育政策的專門組織。數目眾多且多樣化的組織，根據各自的特點，向教育局就教育政策與教師權益等問題提出意見與建議，是教育專業能夠為學生提供優質教育的機制。

教協作為教育界最大的行業組織，擁有95000名會員，代表不同層級和學科教師的專業地位與權益，並且向教育局轉介教師的投訴，一旦這個組織解散了，其原來擔負的功能，必須要有性質相近以及具有使命擔當的組織替代，否則，教育專業這個良性循環的機制就可能會受到削弱。目前香港有各種各樣的教育團體，相信他們會適時擴大服務範圍，取代教協原來的功能，但教育局也應當更加主動去制定一些鼓勵政策，以確保教協原來的某些功能不會因為其解散而變成「真空」。社會多元化，仍然是香港的共同目標。

歸根結柢，學生的權益才是教育的根本，他們學什麼怎麼學，教師肩負不可替代的地位，教師之所以是專業人員，是他們具有對教育有所擔當的使命與專業知識。代表他們的權益與專業地位的最大職工會教協解散了，教師的心不能因而「渙散」，為學生以及社會謀福祉的初心不能忘卻。

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