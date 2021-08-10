社評：奧運愛國熱情四年一遇 金牌大戶靠科研保地位

國家隊在本屆奧運會獲得的金牌數，平了倫敦奧運紀錄，也是過去5屆，除2008年東道主北京奧運不算，金牌數第3次僅次於美國的紀錄。跟美國相比，則是除北京奧運以外，金牌數量跟美國最接近的一次，相差僅一枚。這是一個值得慶賀的驕人成績，但若從不同的統計方法看，比如總獎牌數，或者平均每百萬人口得獎牌數等，還是否算得上成就，則言人人殊，而這些口舌之爭也是無謂。值得探討的是，國家隊在不斷進步的過程中，是否有一套可持續發展的模式，而且這套模式對於別的國家是否有參考價值。

乒乓盟主是可持續模式

跳水項目取代美國地位

乒乓球的盟主地位還看不到挑戰者，自1988年被列為奧運比賽項目以來，9屆一共頒授37枚金牌，中國獲得其中的32枚，今年也只是丟失了一枚。一個小球，威震寰宇，不但囊括金牌，而且到處都看到中國人的身影，如不少華人入籍他國後代表該國出賽，另很多國家的乒乓球隊教練是華人，中國同時也接受來自世界多個國家的運動員來華受訓，這就是一個可持續發展的模式。

中國在跳水項目也出類拔萃，自1904年成為奧運會比賽項目以來，直到1984年以前，除了3屆分別被德國、瑞典和蘇聯領先外，美國隊雄霸了80年。但最近9屆的成績，一共頒授60面金牌，中國取得46面，美國只得5面。中國跳水隊不但超越並且拋離美國隊，而且同樣有幾個國家的跳水隊教練是中國輸出的。

跳水項目今年最突出的摘金選手應數全紅嬋，這名14歲小將在幾跳中以全部滿分技驚四座，但在記者會上，她聽不懂記者重複問她的「性格」是什麼意思，她說母親生病卻不會讀「癲癇」兩個字。這位自7歲開始學跳水，至今沒有去過遊樂園的小孩，來自廣東湛江的窮鄉僻壤，刻苦練習是為了賺錢給媽媽治病。這樣選拔「人才」，而且在集中訓練期間不給學文化的模式，仍能維持是因為中國還有貧困鄉村，到了國家從小康再上層樓，這種模式還可持續嗎？

國家隊在東奧運動會最「優秀」的成績，非蘇炳添莫屬。這位田徑跑手，過去已經7次在百米跑出10秒以內的成績，這次他更跑出9秒83破亞洲紀錄殺入決賽，成為奧運歷史上首個在男子百米項目決賽中的中國人。紀錄可以不斷破，賽場上的中國人也會絡繹於途，值得討論的是蘇炳添榮登「亞洲飛人」的進級路。

科學手段訓練得法

蘇炳添成亞洲飛人

中國過去的訓練方法只注重刻苦，除了以使命精神支撐，只會加強體力訓練，而蘇炳添所得到的訓練，是美國教練以精準的科學手段，從起跑方法至步幅，用精密儀器觀測，得出數據加以分析，改進每一個姿勢等，團隊配備心理諮詢師、營養師、按摩師、生物力學家、醫生等專家的輔助，才能使蘇炳添有所突破。

體育成就需要國家綜合實力的支撐，為了靠近國際比賽場地，蘇炳添及田徑隊的團隊經常要到國外訓練（因疫情暫停），這龐大的經費支出，才是國家實力的比併。國際星級團隊的訓練對象是精英中的精英，而整個選拔到培訓層級，也是國家實力的體現。

目前遍布全國各地的體育訓練學校，招募各種項目的入門新手，成績突出的可能會成為省隊人選，國家隊則從省隊挑選拔尖者加以培養。另一個層級是體育學院或者大學，大部分的功能是培養中小學體育教師或者體育行業的管理人員，對於體育科研的貢獻，未見突出。其實，體育科研涵蓋心理學、營養學、生物力學等學科，應該由綜合大學的院系擔負科研任務，但由於很多學科在中國還在起步階段，沒有人才和資源涉獵與體育有關的外圍領域，但假以時日，也會有所進步。

能夠在體育競賽中脫穎而出，有很多因素，甚至有些是偶然因素，但真正可持續發展模式，是利用科學訓練方法去培養運動員，這需要從多個學科分別以單獨和協調綜合研究，長期積累成果，反覆吐故納新，國家從經費上的投入，以及跨部門的協調，是決定性的因素。至於是否仿效歐美的俱樂部制，在發掘和吸納新血，和運動員退役後給予學習和就業出路，則是制度的頂層設計，可以根據國情的實際情况設計和試驗。

32歲的蘇炳添表示未必可能再跑出9秒83的成績，但以同一套科學的訓練方法，則有可能後繼有人，期待在巴黎奧運看到競技場上代有人才出。

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