社評：港獎牌歷史突破 體育發展須持續

獎牌正能量振奮人心

助港重拾信心再出發

港將在東奧的表現，引發一場全民狂歡。香港運動員每一次披金戴銀摘銅，都引來不分階層、不分顏色的市民一同喝彩，振奮自豪，反映社會是如何渴望香港的成功，正如何詩蓓所言，「令大家團結起來，變得更有力量」。人們希望，奧運獎牌帶來的喜悅賦予香港正能量，令我城能重拾信心，擺脫困境再出發。

特區政府2002年提出，體育發展的「三化」目標，即精英化、普及化、盛事化。香港健兒在東奧的優異表現，反映「精英化」進入收成期，精英運動員發展基金近20年已累計注資130億元，今次有46名港將在14個項目取得東奧入場券，陣容歷來最鼎盛，這批健兒多數正值當打之年，令人對3年後港隊在巴黎奧運的表現亦充滿期待。惟體育「三化」還需「可持續化」，精英化和普及化不可偏廢，體育發展亦不能僅靠政府獨力推動。

特區政府在投放更多資源推動體育發展外，亦須認真研究、借鏡內地及其他國家發展體育運動、備戰奧運的成功經驗和規律，制訂符合本港實際情况、切實可行的規劃，為3年後的巴黎奧運未雨綢繆；同時乘着東奧在香港掀起的運動熱潮，鼓勵社會各界特別是大學高校參與，共同推動本地的體育產業。

各地在運動項目的不同優勢，既有地緣和資源稟賦因素，如歐美國家冰雪運動較強與地理天氣有關；亦有文化傳統因素，如巴西的足球、美國的籃球、韓國的射箭等，都有特殊歷史背景；此外，還關乎經濟發展和市場開發程度，以及政府政策導向等因素，籃球NBA同足球英超的成功，除了美英兩國本身的文化傳統、群眾基礎以外，與市場發達、政策鼓勵是密不可分。

精英運動要想成為優勢項目，必須要有一定的普及基礎。日本乒乓球隊近年成績的提升，與日本乒乓球人口增長有密切關係，據統計，日本乒乓球比賽的報名選手，由2006年的29萬人，增加至2018年的35萬人。足球在美國並非熱門運動，卻是美國女性的第一大運動，全美有190多萬女足註冊球員，而美國女足隊近20年連獲佳績，排名世界第一，反過來又吸引了更多女孩玩足球，乃是精英體育與普及體育相互促進、相得益彰的範例。

香港作為彈丸之地，人口僅700多萬，要在世界體壇取得佳績，必須集中有限資源，選取符合自身特點的體育發展路徑。香港經濟發達，文化傳統中西薈萃，四面環海，惟土地寶貴，運動設施不足。乒乓球、羽毛球、游泳、劍擊、單車、滑浪風帆，乃至網球、體操、柔道、跳水、射箭、划艇、攀岩等，都是適合香港運動員的項目。作為中國的國際化都市，香港選手既可參與內地的集訓聯賽，又可赴外國拜師訓練，有左右逢源之利。

2004年雅典奧運李靜、高禮澤男雙奪銀，在本地掀起一陣乒乓熱潮，今年的「家朗效應」和「飛魚熱」，亦令城中劍擊和游泳興趣班爆滿。這些都證明，精英體育能夠帶起普及體育的潮流。

發展體育運動，亦應發揮社會各界的力量。據報馬會正研究從40多億元慈善開支中，撥出更多支持體育，特別是精英運動員培訓，這對香港體育發展無疑是一大福音。不過，對照體育發展先進地區，特別是美國，香港的大學在發展體育方面，仍未能夠扮演應有之角色。

精英普及相互促進

大學參與潛力無窮

美國大學招生，有運動特長的學生最受歡迎，著名華裔籃球運動員林書豪，正是哈佛大學的全額獎學金獲得者。美國歷屆奧運代表團的主力，都是在校的大學生，南加州大學、史丹福大學等名校，甚至為各國的奧運代表團輸送過很多運動員，世界各地很多優秀運動員，亦將美國大學當做是追夢聖地。今次為港奪得兩銀的何詩蓓，亦正就讀美國大學。相對而言，本港除了體育學院，其他大學，僅在運動科學康復等支援領域有所貢獻，但在校內培養精英運動員、為港隊輸送人才方面，卻乏善可陳。讓體育精英走入校園，令學界體育不再僅限於中學，不僅有助改變社會對運動影響學業的偏見，亦可解決運動員退役後的生計出路，這才是體育「三化」可持續的發展之路。

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