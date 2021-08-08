社評：東奧煞科看大國爭持 貶人抬己非奧運精神

中美表現一浮一沉

日本爭雄好夢落空

世界各地觀眾看奧運，除了希望欣賞高水平較量，更大動力相信還是為自己國家或地區的代表打氣，說沒有民族主義、地域主義是騙人，這亦是為何每屆獎牌榜排名都成為焦點。東奧尚有今天賽事，目前中國以38面金牌居首，美國36面緊隨，誰是金牌大贏家，未到最後難言鹿死誰手。

論戰績，今屆東奥有幾點值得總結。首先是美國表現失色，在田徑、游泳、體操等傳統強項，成績未如理想，多枚備受注目的田徑及游泳金牌，分別落在意大利、澳洲等國家手中。踏入21世紀，每屆奧運美國至少奪得36面金牌，近兩屆更各獲46面金牌，今屆美國金牌進帳，值得留意。

其次是中國金牌反彈，由上屆26面，回升至今屆至少38面。2008年北京奧運，中國以48枚金牌居首，然而國內外批判「唯金牌論」聲音亦不少。上兩屆奧運，可以看到官方媒體口徑出現變化，國家隊金牌數目下降，多了的是健兒真情流露。今屆東奧中國金牌反彈，網上難免多了民族主義聲音，不過官媒論述，更多是談放下「唯金牌論」享受比賽，這是一個健康現象。

第三，日本對東京再辦奧運，原本期望甚殷，現實卻未似預期。競技場上，日本苦心經營，希望在羽毛球、乒乓球等項目挫敗中國，再成亞洲第一體育強國，然而除了乒乓混雙摘金，日本「單挑」中國的多個項目，戰績談不上亮麗，金牌榜穩居第3，雖是進步，跟官方期望始終有落差。疫下東奧閉門進行，日本政府借奧運振經濟之夢早已泡湯；奧運期間，日本疫情惡化，天天新增過萬宗確診病例，東京佔去數千宗，官方強調與主辦奧運無關，可是公眾觀感卻很不一樣，日本政府難逃「無視國民健康一意孤行辦奧」的指控。

今屆奧運美國戰績下滑，美國主流傳媒對獎牌榜排名的「獨特」處理，同樣惹來不少議論。國際奧委會和絕大多數國家，皆以金牌多寡定排名，美國傳媒卻別樹一幟，堅持以金銀銅獎牌總數目排先後，實際效果是力保「美國第一」，《紐約時報》等媒體聲稱，獎牌榜排行方式「各花入各眼」、金銀銅獎牌都是奧運獎牌，分量一樣，可是看在其他國家，包括英、法、澳洲等地媒體眼中，這不過是自欺欺人的「精神勝利法」。

美國是體育大國，參賽項目多，代表團規模大，總牌數向來佔優。回看戰後奧運歷史，最多獎牌國家不是摘金最多國家，例子不多，對上一次是北京奧運，1964年東京奧運亦然。當年美國以36面金牌居首，蘇聯30面居次，但總獎牌過百面，較美國為多，翻查美國Newspaper.com的歷史剪報，可見當年東奧美媒是以金牌多寡決定排名，及至1976年奧運，美國金牌數目首度跌至第3位，輸給蘇聯東德後，美媒才於1984年洛杉磯奧運起，改以總獎牌排名次。

「獨特」獎牌榜惹議論

美媒表現惹怒他國

當然，奧運參賽國家及地區唱好自己，乃是人之常情，然而無論想說好哪個地方的故事，都毋須踩低別人、抬高自己。最近美國主流傳媒對各國奧運表現，有很多「解讀」，一時抨擊中國的舉國體制，形容中國運動員是沒感情的「金牌機器」，一時則指日本選手背負全國壓力，動不動都要公開道歉，對於美國成績有所倒退，卻未見太多解讀，《華盛頓郵報》一篇評論文章甚至揚言，奧運獎牌不再代表一個國家的軟實力，認為美國體操名將比拉絲退賽一事，才是美國社會「自由和人性化」的見證。意大利馬素積及斯爆冷摘金成為百米飛人，《華郵》《紐時》等報道，暗示他的成績「忽然躍進」，又大談田徑界禁藥醜聞多，結果惹意大利奧委會主席抨擊，直指有些人「輸不起」。

中國的舉國體制有其缺失，美國精英運動訓練制度一樣有其問題，以往也曾鬧過一些轟動醜聞，諸如教練虐待運動員、性侵女選手、服用禁藥等，只是往往被當成個別事件，隱沒了潛在制度問題。比拉絲的故事令人同情，然而她和一些選手被美國體操隊醫性侵的經歷，不禁令人詰問，何解美國精英運動訓練體制下會發生這樣的事。社媒時代，政治成見、意識形態操作無處不在。中國14歲跳水新星全紅嬋「完美」摘金，本是清貧家庭女童追夢的勵志故事，然而亦有人認為她不過是另一個「金牌機器」；國家隊一些運動員發揮未如理想，大批網民無理怒罵，同樣惹人詬病，內地官媒亦開腔抨擊這類網暴行為。勝敗乃兵家常事，最重要是勝不驕，敗不餒，運動員需要的是支持，而不是苛責。

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