社評：香港亟需大破大立 時代呼喚政治人才

體育「土炮」栽培多年

政治人才同需經營

國務院港澳辦主任夏寶龍上月發表講話，提出治港者五大要求，除了堅定愛國，敢於跟損害國家及香港利益的言行作鬥爭，還要善於為民眾辦實事、貼基層接地氣、敢於為改善民生衝破各種利益藩籬。最近《紫荊》雜誌刊出當日發言全文，夏寶龍還提到，治港者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事」，同時亦要有「海納百川、有容乃大的胸襟」，團結一切可團結的力量，治港者須自思，可否破解香港深層次矛盾、可否鞏固及提升香港競爭力等。夏寶龍的說話，突顯在新選舉制度下，中央對治港者有很高要求，必須交出實績，多辦一些市民「看得見、摸得着的實事」，不容敷衍塞責、蒙混過關。

高水平的管治，需要有高水平的政治人才，可惜香港長期以來都缺乏這方面的人才，志大才疏者固然不少，苟且庸碌者恐怕更多。理論上，政黨是培訓政治人才的地方，然而本港政治生態所催化出來的，只是一批又一批政治掛帥、只問立場的政客，不熟政策者比比皆是，選舉操作煽動民粹才是真正「強項」。政府方面，外界也不覺得有多少高官要員，達到夏寶龍所提出的要求。

2002年，政府推行高官問責制，目標之一是吸納社會各界管治人才，強化政府管治，其後當局更進一步擴大問責制規模，增設副局長、政助等職位，希望一方面可以分擔局長的工作，另一方面亦可以成為政治人才培訓搖籃，然而現實卻是另一回事。社會各界不少才俊，縱有服務香港之心，卻被近十年的激烈政治鬥爭嚇窒，不想蹚渾水加入政府這個「熱廚房」，結果大多數政治任命官員都是從公務員系統內提拔，另外亦有小部分由政黨人士充任，他們表現如何，各方有目共睹。行政長官林鄭月娥抱怨政黨未能為政府提供多少人才，已是「公開秘密」，有政黨背景的副局長或政助，獲「扶正」者少之又少，難怪外界有人覺得這類任命似政治酬庸多於提拔才俊。至於循公務員系統上位的高官，無論魄力和能力，亦經常受到質疑。

香港公務員曾經享有的「辦事能幹效率高」光環，早已在市民心目中消失。過去十多年，香港社會深層次矛盾愈積愈深，必須厲行改革，然而以通才為核心的香港公務員系統，長於按規矩辦事、維持管治機器日常暢順運作，高級公務員處事習慣面面俱圓，不善大破大立，若不改變思維，縱獲擢用加入問責團隊，亦無助香港大刀闊斧改革。

打破官僚因循

改革問責制度

大幅改善住屋問題、解決社會深層次矛盾，是中央向特區管治班子提出的硬任務，不容高官尸位素餐，得過且過，龍門任搬，幹過一下當成功，很多工作現在就要開始着手去做。當下香港政治環境，跟兩年前有天淵之別，「熱廚房」溫度顯著下降，相信會有一些賢能之士願意加入政府，協助管治。可是從長遠計，香港必須構建一個培訓政治人才的生態系統，提升特區整體管治水平。過去兩周，全城投入奧運，為港隊歡呼喝彩，香港「土炮」運動員能夠在東奧取得佳績，正是多年悉心栽培的成果。香港推動良政善治，同樣需要在培訓人才方面努力播種。

香港選舉制度改變，一些政黨開始嘗試調整定位，不再集中所有火力為選舉籌謀，改為投放多些人力物力於治理能力培訓方面，舉辦各式各樣政治培訓班，多談為政之道。與此同時，政府亦加緊為今年成立公務員學院做準備，以及跟北京、上海等地政府簽訂協議，讓本港公務員到內地「掛職」交流，了解內地大城市的工作和運作方式，方便日後推進大灣區建設。

新形勢下的香港，需要對國家事務和憲制秩序有更深入的認識，高級公務員尤其有此需要，多些交流是好事，然而了解內地的觀念和思維，同樣重要。香港長期受西方影響，看國家、看世界的視角，跟內地很不一樣，無論高級公務員還是從政者，都需要兩套兼通。為了有效招攬及培訓管治人才加入政府，當局應改革主要官員問責制，做好正副局長及政助的分工，為培訓年輕管治人才創造更佳環境，用人唯才不拘一格，倘若淪為政治酬庸，開更多職位亦只是浪費公帑；為了打破公務員官僚因循和鐵飯碗心態，高級公務員政績考核制度，亦應進一步完善。

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