社評：栽培「土炮」開花結果 女乒團奇兵創奇蹟

國援前輩提攜栽培

土炮接棒開新時代

巾幗不讓鬚眉，繼港產女飛魚何詩蓓之後，昨天再有港隊女將登上奧運頒獎台，包括女乒3名代表杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，以及空手道代表劉慕裳。東奧賽事至今，港隊共摘1金2銀2銅，每面獎牌都得來不易，值得市民歡呼喝彩。

香港女乒過去從未在奧運摘牌，今次銅牌戰對手德國隊，論實力在港隊之上，賽前被看高一線，最終港隊在先輸雙打賽事下，後來居上，以3:1擊敗強敵，創下歷來最佳奧運成績，眾將沉着應戰，表現出色，令人留下深刻印象。香港乒乓代表上次在奧運會摘牌，已是17年前的雅典奧運，男雙組合李靜與高禮澤奪得銀牌，今次李靜以教練身分帶領女子隊摘銅，固然別具意義；對於本港乒乓球運動發展而言，這面女團奧運獎牌，同樣是重要里程碑。

港英時代，精英體育發展不受重視，1990年代以來，港隊出戰乒乓球、羽毛球等國際賽事，有好一段時間非常依賴「國援」，即入籍香港的內地精英運動員。乒乓球長期是內地體育強項，人才濟濟，代表國家隊難若登天。對於部分運動員來說，若想踏足奧運舞台，代表其他隊伍參賽，機會反而更大；很多國家或地區為了提升「戰力」，亦樂於向他們招手，「入籍兵團」成為常見現象，昨天銅牌戰，德國隊便有兩名來自中國的入籍選手。

千禧年後，香港乒乓隊迎來「黃金一代」，李靜和高禮澤並稱男乒「孖寶」，兩人皆為國家隊前成員；女子隊方面，帖雅娜、張瑞等主力，同樣是國援。這批「黃金一代」選手，為香港南征北戰，立下不少汗馬功勞，不過本港精英運動長遠若要可持續發展，始終不能永遠依賴國援，必須設法栽培本地選手。北京奧運後，港乒「黃金一代」國援陸續退役，以老帶新推動本地化，成為乒乓隊重建方向。10年過去，一批「土炮」選手在前輩提攜栽培下，終於成功接棒，由「國援時代」過渡到「土炮時代」。

不計後備球員，今次是香港乒乓隊20多年來再以全土炮陣容出戰奧運，昔日被稱為「小花」的杜凱琹、蘇慧音和李皓晴，在女團賽事表現大熟大勇，多年艱苦經營，換來港乒歷來首面「全土炮」奧運獎牌，再次證明香港有能力發掘並栽培出世界級運動員。數年前，港乒總教練陳江華曾說，一批本地小將很有潛質，假以時日，他們的實力可以超越當年黃金一代。杜凱琹和蘇慧音等港將，正值年輕當打之年，仍有進步空間，在此謹祝他們未來更上一層樓，為港爭光。

家長鼓勵發揮潛能

政商合力提升水準

在香港，乒乓球是其中一項相當普及的運動，今次港隊摘牌，對於喜歡打乒乓球的青少年，應有一定鼓舞作用，李皓晴特別提到，希望這面獎牌可以令家長們更有信心，放膽讓有潛質的小朋友投身體育事業，甚至成為職業運動員。長期以來，香港社會氛圍都是重學業講成績，小朋友縱有運動天分，家長亦寧可他們多花時間上補習班，然而今屆東奧多名摘牌港將皆有一個共通點，就是父母願意放手，讓子女選擇一條有別於主流的道路。萬般皆下品，唯有讀書高，這類觀念在香港根深柢固，然而時代在變，社會亦在變，通往成功之路，並非只得一條。子女若有體育潛能，家長不妨讓他們試試一展所長，與此同時，校方、政府和商界亦可提供更多支持和配合。

體育發展精英化及普及化，不能單靠政府。商界對本地體育運動的支持，往往集中於贊助或協辦大型國際盛事，乒乓球是商界支持從小訓練的少數運動，由1990年代初的乒乓球發展計劃，到後來的乒乓球學院，商業機構的參與，對於發掘培育香港乒壇新星，發揮了重要作用。當然，本港精英運動員要進一步提升實力，還須有更多機會接受世界級一流訓練，何詩蓓和花劍金牌得主張家朗的成功，與此不無關係；港乒近水樓台，有機會到內地集訓切磋，接受國家隊一代名將指導，同樣是成功關鍵。無論是重金禮聘世界級教練，還是讓運動員到高水平地區深造培訓，都需要財力。政府、商界與體育界如能齊心協力，香港運動水平，定可踏上更高台階。

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