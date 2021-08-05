社評：澳門疫情一夜蒼涼 打針抗疫最強屏障

疫情緩和容易鬆懈

澳門內地面對考驗

澳門防疫形勢一夜驟變，當局發現一個4人家庭感染群組，涉及Delta病毒。初步調查顯示，感染源頭相信是確診家庭的女兒，她在上月中曾在珠海搭乘飛機，隨中學舞蹈團往西安交流。資料顯示，她所坐的飛機，由南京飛抵珠海後，再前往西安，當天坐過同一排次的南京出發乘客，事後有兩人證實確診。根據澳方說法，染疫女生抵達西安後曾有輕微徵狀，之後好轉，上月底返澳後，其父母及弟弟均受感染，直至本周接受檢測，方知確診。當局追蹤密切接觸者，共計千多人接受檢測，結果全為陰性，惟因染疫女生的父母病毒量高，又在社區活動了一段時間，現階段亦無法排除有其他本地源頭，當局唯有採取嚴厲防控措施，除了暫時關閉戲院、美容院及酒吧等高風險場所，收緊通關要求，還下令全民做核酸檢測。

澳門疫情「清零」一年有餘，防疫意識多少有些鬆懈，病毒突至猝不及防，官民都有點手忙腳亂。由於預約系統出現問題，多個檢測站都大排長龍，不少居民投訴政府安排混亂，特首賀一誠公開致歉。當然，澳門人口僅得60多萬，規模僅相當於內地大城市的一個區，全民檢測等措施，相對較易執行，可是疫情威脅能否短期解除，仍是未知之數。澳門當局未有關閉賭場，希望14天後社會運作重回常態，未知能否如願，事態發展需要密切留意。

Delta變種病毒傳染力強，比疫情初期的原始病毒株高出一倍有多，現已擴散至逾百國家，大有可能成為最主流的新冠病毒，世衛警告全球正面對新一波疫情，除了英美歐洲疫情大反彈，之前抗疫表現較理想的亞洲，多國疫情亦顯著惡化。日本連續多天過萬人確診，越南單日新增病例亦逼近萬宗，內地控疫高效，最近一樣出現疫情。自7月20日南京祿口機場「失守」，出現Delta確診個案以來，內地已有17省發現相關病例，南京、張家界、揚州相繼成為爆疫點。

昨天國家衛健委通報，全國單日新增病例71宗，是半年來新高，中高風險地區合計有144個，數目亦是去年防疫常態化以來最多。這樣的疫情水平，放在絕大多數國家都是難以企及，不過對內地而言，這已是去年「武漢戰疫」以來最大的考驗。投資大行高盛估算，疫情及防控措施對內地第三季GDP增速的潛在影響，約為0.7個百分點，不過內地有能力抵消經濟下行風險，所以目前不會調低內地經濟預測。

外防輸入從嚴把關

全民打針建立屏障

內地控疫以「基本清零」為目標，決心和能力毋庸置疑，抗疫權威鍾南山相信，只要各地及時採取防控措施，半個月後疫情可望受控。無論如何，港府需要留意內地和澳門疫情變化，適時調整外防輸入措施。港府暫停澳門及廣東以外其他省市的回港易安排，規定相關回港人士，必須在住所檢疫14日，屬於「基本步」，如有需要，港府應針對中高風險地區回港者，進一步收緊入境檢疫要求，包括將「家居檢疫」改為入住檢疫酒店，以及要求回港者必須完成疫苗接種，並持有48小時內有效的陰性檢測證明。

近月香港疫情緩和，雖然昨天傳出有本地確診病例，然而患者病毒量低，可能只是復陽個案。比起周邊地區的疫情，目前本港的形勢無疑相當理想，可是社會上下必須居安思危，不能大安旨意，一時疏忽麻痹，病毒就有機會乘虛而入，南京、澳門、張家界和揚州出現疫情，背後原因都是有人掉以輕心，未有認真做好防疫工夫，這經驗教訓值得香港各界記取。去年疫情重挫香港經濟，這幾個月終見起色，電子消費券計劃近日啟動，市道暢旺，勢頭正佳，若因為疏忽防疫，導致疫情再起，妨礙復蘇，實在極不值得。全球疫情沒完沒了，考慮到Delta病毒的傳染力和殺傷力，沒有八九成接種率，放寬社交措施難言穩陣，未有打針的市民，應盡快打針護己護人，協助香港建立起抗疫屏障。

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