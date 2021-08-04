社評：電子支付求便民 趁券加價須關注

商戶抬價市民有感

通脹壓力不可忽視

今年財政預算案，政府宣布分期向香港居民每人派發5000元電子消費券，經過半年籌備，第一期2000元消費券在剛過去的周日正式發放，涉及金額逾百億港元。當局推出電子消費券計劃，政策目標有二，包括振興市道和推動電子支付，官方資料顯示，登記領券者超過650萬人，參與計劃的4個電子支付商各出其謀，推出不同優惠爭客。日本、澳門、台灣以及一些內地城市，過去皆曾推出消費券計劃，具體做法各有不同，成效亦不一。這次香港推出消費券計劃，某程度是一次大型社會實驗，具體作用及成效，固然需要關注；各種潛在亂象，同樣需要留意。

觀乎過去數天的情况，電子消費券對於帶動整體零售市道、炒熱消費氣氛，初步看來似乎有一定作用，然而亦有網民投訴商戶濫收費用亂象，例如有藥房違反合約規定，向使用八達通付款的顧客收取額外手續費，八達通了解事件後，已終止向涉事商戶提供服務。消費券推出首兩天，消委會接獲20多宗投訴，大多跟電子支付平台的客戶服務及系統穩定性有關，涉及商戶收費問題則有3宗，單看比例未算太嚴重，惟不能因此掉以輕心。電子消費有單據紀錄，商戶明目張膽違規濫收費用，容易被消費者發現。與之相比，普羅大眾更關心的，是部分商戶覬覦市民手中消費券，乘機坐地起價。

根據供求定律和外地經驗，大規模發放消費券，其中一個可能衍生的弊端，是推高物價，帶來通脹壓力。談到「趁券加價」問題，本港零售及飲食業界代表一再強調，現時不少商戶都在「減價促銷」，間接否認抬價，可是市民的感受卻不太一樣。最近不少人外出消費，無論購買日用品、光顧餐廳食肆以至電子產品，常有一種感覺，就是商戶悄悄加了價，有網民便質疑，一些電子產品和電器的價錢，突然貴了數百元以上，亦有人發現，食肆同一個套餐，最近價格比之前貴了半成至一成。有市民更向消委會反映，有自助餐商戶坐地起價，以消費券付款，收費較原先定價高出一截。

普羅大眾對物價變化向來敏感，可是由於沒有系統化的紀錄，很難拿出所謂「鐵證」，即使真的有具體證明，商戶也可以搬出各種理由，諸如食材或來貨價格上升等，為加價辯護，否認存心「趁券加價」多賺一筆。政府派發消費券，除了振興市道的經濟作用，同時亦有濟貧紓困的民生作用，疫情影響了很多人的生計，至今未復舊觀，物價上升可令消費券惠民效果大打折扣，當局必須密切留意情况，不能視而不見。

推動電子支付

需要持之以恆

消費券對經濟的刺激效力，受多種因素影響。舉例說，倘若很多消費者擔心前景，傾向以消費券取代現金，用來支付日常生活開支，出現所謂「替代效應」，刺激消費成效將顯著減弱。港府這次電子消費券計劃，能否發揮預期經濟效果，各方拭目以待；計劃對促進本港電子支付的作用，同樣需要時間觀察。

1990年代中，香港引入八達通，踏出電子支付發展一大步。20多年過去，很多人仍習慣視八達通為車費支付工具，充其量只會用它在便利店或超市購買日用品，其他電子支付工具在港發展亦談不上很蓬勃，很多小商戶、小攤檔依然只收現金。香港電子支付發展已然比很多地區落後，必須急起直追。過去數月，政府以電子消費券為契機，伙拍4個電子支付商，提供各種優惠及方便，諸如豁免商戶安裝費及手續費等，鼓勵小商戶安裝系統，當局形容成效甚佳，多了逾2.8萬個商戶接受電子支付，然而值得留意的是，很多豁免收費措施僅屬短期安排，一旦優惠取消，小商戶考慮開支成本，有可能紛紛棄用，來之不易的成果，隨時打回原形。

政府推動電子支付，不能三分鐘熱度，當局需要思考，如何確保電子支付的發展勢頭，在消費券計劃過後仍能持續。無論在內地還是很多國家，電子支付都是方便小商戶做生意的工具，可是香港的情况卻很不一樣。當局應與支付商探討，長遠減收街市小攤檔和小商戶的手續費，同時改善街市的網絡覆蓋情况，讓小商戶切實受惠於電子支付發展。

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