社評：打針成公民責任 「谷針」可效法歐美

「九成打針」非空談

港府谷針趨強硬

香港連續56天沒有本地感染病例，行政長官林鄭月娥宣布，本地清零目標已達。疫情清零是香港與內地恢復通關的必要條件而非充分條件，最近南京爆疫，多省陸續發現確診病例，突顯Delta變種病毒的傳播力，內地在外防輸入方面，未來可能更趨謹慎，香港與內地通關步伐，會否因此受影響，仍得走着瞧，現階段香港需要的是鞏固清零成果，以及加緊「谷針」，提高疫苗接種率。港府昨天公布的新措施，大方向是要更多人打針，比起之前的誘因操作，新安排相對較為強硬，所有為抵港者服務的人，包括機場人員和檢疫酒店人員等，必須完成接種。另外，所有公務員、醫管局員工、安老及殘疾院舍員工，以及中、小、幼和特殊學校教職員，亦須接種疫苗，否則要每兩周自費檢測一次。

理論上，新規定仍容許「打針或自費檢測」二擇一，不能說是強制打針，至於有特殊健康原因無法打針的極少數人士，亦可續獲相當於免費檢測的安排，可是對於之前因為疫苗猶豫又或政治因素抗拒打針的人來說，新規定所加諸的金錢和時間成本，確有一定「逼迫力」，有人不滿可以想像，不過話說回來，放眼西方世界，愈來愈多國家為了克服疫苗猶豫，近期都紛紛採取帶有強制色彩的嚴厲措施，不再接受以「個人偏好」或「個人選擇」為由拒絕打針。

Delta變種肆虐全球，世衛指出全球大部分地區疫情均在惡化，染疫人數在過去4周增加了八成。正在主辦奧運的日本，單日確診首破萬人；英美打針率高，大幅放寬防疫措施，疫情迅速大反彈。美國單日確診由上月初約1.3萬宗，急飈至逾5.6萬宗，英國亦由5月低位的單日數千宗，一度反彈至超過5萬宗，近日雖見回落，仍逾3萬宗。當然，這不是說現有疫苗無用，由智利、塞舌爾到英美的經驗都說明，無論打中國疫苗還是歐美疫苗，對於防止重症死亡均有明顯作用，然而以為有五六成人口完成接種，即可實現所謂「群體免疫」，毋須再有防疫措施的想法，已證實是一廂情願。

美國疾控中心分析過麻省一些群組感染情况，發現400多宗相關病例中，多達74%完成接種，研究還發現，已打針患者體內的Delta病毒量，可以跟未接種者一樣多，意味他們一樣能夠傳播病毒。疫情在變，疫苗施打策略亦須因應抗疫形勢，不斷調整。過去一段時間，港府多次表示，打針率達到七成， 可以逐步放寬防疫措施，如今看來，這個想法似乎太過樂觀。政府專家顧問袁國勇早前表示，七成接種率不足夠，必須要有九成或以上，有些人覺得「難度太高」、「未必需要做到這地步」，可是觀乎近期歐美最新狀况，與其指望「群體免疫」阻止病毒傳播，不如盡可能人人打針保護自己，若要做到與疫共存、全面復常重開門戶，打針率可能真的要去到八九成。

責任先於自由選擇

歐美打針措施趨辣

疫苗接種不宜強制，最大原因是極小部分人身體狀况真的不適合打針，而不是為了照顧「個人自由選擇」。全球新冠疫苗接種已有大半年，幾款主流疫苗皆獲世衛認證，證實安全有效，絕大多數人打過針都沒有嚴重副作用，不少人仍有疫苗猶豫，跟疫苗是否安全，其實已未必有太強關係。當然，政府仍有責任針對接種率較低的群組，例如長者及年輕人，多作宣傳解說，力陳打針利與害，然而適當時候亦不妨提出一些較強硬的要求。歐洲多國近期連環出招谷針，諸如派消費券和食物，成效卻不及變相強制接種的法國。總統馬克龍上月宣布推行「健康通行證」，出入多類場所均要有打針證明，引起不少爭議和示威，惟當地接種人數一下子急升，亦是不爭事實。

抗疫策略必須因應疫情現實而變，囿於意識形態、擔心被批「彈弓手」，應該修正的做法不敢修正，並不明智。在美國，華府因應疾控中心最新發現，上周調整防疫措施，包括要求已打針人士，在高危地區的室內公共場所重新戴口罩，以及要求所有聯邦政府僱員打針，否則必須定期做病毒檢測；紐約市除了要求所有市政府人員打針，公立醫院工作人員及教師亦不例外。近期美國官方和民間輿論，已愈來愈將打針視為公民責任，不應以「個人自由選擇」推搪。美國抗疫專家福奇便抨擊，全美有1億應打針的人至今仍未打針，妨礙控疫，不負責任。香港社會看待新冠疫苗接種，心態亦須調整。

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