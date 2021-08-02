社評：外防輸入暴露多漏洞 速打第三針抗變種毒

病毒多源頭肆虐半壁江山

多源頭多渠道傳播暫未休

中國在內防反彈方面的措施一直十分嚴謹，惟在外防輸入方面，一再出現問題，5月底爆發廣州疫情也是輸入個案引致社區感染，而且是Delta變種病毒，傳播途徑至今仍未有確切結論。這次南京疫情，卻暴露出管理漏洞，南京機場將國內與國際航班混合處理，保潔員在清潔國際航班後沒有嚴格消毒又去處理國內航班，而且監督不到位，導致疫情一發不可收拾。

曾使用南京機場受到感染的旅客，將病毒帶到旅遊熱點張家界，可能是因為幾千名觀眾齊觀看同一個表演，進一步擴散到其他地方。目前經過南京直接傳播，或經張家界間接傳播，已經波及半壁江山，15個省份20多個城市都出現病例，加上從緬甸入境人員傳播到雲南兩個城市，鄭州還發生專門診治新冠病毒病人的醫院有20多個感染病例。這次疫情，是武漢疫情撲滅後最大範圍的新一波，而且正在多源頭多渠道持續擴散。

內地在處置這次疫情，除各種既定預案中的各種措施，出現確診病例的城市要全民檢測、追蹤密切接觸者等等，全國3個高風險地區要全封閉管理，72個中風險地區只進不出，還有多種加碼措施，包括關閉重點旅遊景區，染疫省份都要求當地人員非必要切勿離開所在城市，公務員要獲得批准才能離開，所有出城人員，都要有核酸檢測報告，限制手段空前嚴格。現在市面人流大量減少，本來暑假是旅遊高峰季節，現在幾乎都停頓，即使在手機應用程式查詢駕車去旅遊景點，也會有勸喻信息，市民減少外出，餐飲生意一落千丈。

控制疫情的措施，即使要付出經濟代價，也會一再加碼，然而，只要國門仍然打開，輸入個案就不可能杜絕。防止外來輸入病毒帶到社區的措施，現在發現的漏洞，一定要亡羊補牢，切實改善並加強監督。但Delta及其他變種病毒，傳播途徑和速度已經發生很大的變化，過去被認為行之有效的防禦措施，已非堅不可破。况且，國家幅員遼闊，國民經過一段時間的平靜，誰都會產生抗疫疲勞，這次在疫情大幅蔓延的情况下，揚州有24例是通過在棋牌室打麻將感染的，麻痹大意問題嚴重，可見一斑。

流行病學專家都建議接種疫苗，內地最新數據顯示，已經接種疫苗16.37億劑次，還準備擴大接種範圍到青少年。然而，疫苗的保護效果出現兩個問題，一是內地使用的滅活疫苗，科興的保護率只有六成左右，有關部門一直沒有公布目前受感染的個案中，有多少是已經接種兩劑疫苗的。二是即使英美和歐洲國家，普遍使用的是mRNA疫苗，這種疫苗的保護率比滅活疫苗高，而且英國及以色列等國的接種率十分高，但在面對Delta及其他變種病毒時，也未能做到所公布保護率的效能。而無論哪一種疫苗，保護率都會隨時間而逐步下降，目前也沒有確切的結論，說明不同疫苗的有效保護期限。

接種疫苗政策應透明

客觀講兩種疫苗效能

面對不斷變種的病毒，各國似乎都束手無策，相信科學家早晚會提出對策，但在研製出良方妙藥之前，人們不能「守株待兔」，現在國內外都有專家呼籲盡快開展接種第三劑疫苗，無論原來接種的是哪一種疫苗，或是否叫它做「加強劑」，總之第三劑能夠多加一層保護。

內地接種疫苗的政策並不透明，開始的時候只在大城市鋪開，從不宣傳，原因大概是因為疫苗的生產能力一時間未能達到需求，所以「只做不說」，目前已經實施大規模接種，生產能力已經足夠，就開始通過各種渠道，催促適合接種的人士盡快接種。而目前在面對打第三針的呼聲，國家衛健委公布的有關專家說法：對接種疫苗的普通人群，一年內沒有必要加強接種，至於免疫力較弱的老年人，或者因工作需要去高風險地區，以及從事高暴露風險職業的人群，是否有必要接種加強針，以及什麼時間開展這項工作，目前正在研究中。

誰應打第三針、什麼時候接種，國家衛健委的態度，並未提出科學數據說明，這就難免令人懷疑，有關說法還是根據疫苗的生產能力所得出的「緩兵之計」說辭。國家衛健委在是否及何時打第三針問題上，應該開誠布公，提高透明度，及早做好解釋工作，打第三針並非顯示國產的疫苗種類無效，而是變種疫苗更狡猾。

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